Трамп vs санкции: республиканцы считают деньги и отказываются "морозить уши назло России"
11:25 28.05.2025 (обновлено: 11:26 28.05.2025)
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Президент США Дональд Трамп пока не решил, вводить ли новые санкции против Москвы "в ответ на новые удары по Украине". И в Вашингтоне не верят, что он скажет "да" ограничительным мерам, так как он уже выступал с подобными угрозами, "но ни разу не довел дело до конца". Об этом написала газета Politico со ссылкой на чиновников администрации США
Издание опубликовало цитату неназванного американского чиновника, заявившего, что терпение Трампа в отношении Путина "на исходе", и "[президент России Владимир] Путин опасно близок к тому, чтобы сжечь золотой мост, который Трамп перед ним разложил".
Однако авторы материала оговорились, что новый лидер США уже выступал с санкционными угрозами в адрес Кремля, "но ни разу не довел дело до конца". В частности, спецпосланник Трампа по Украине его первого срока Курт Волкер отметил, что скептически относится к обещаниям экс-шефа, так как "у него было так много возможностей сделать это (ввести санкции против России. - Ред.), и он всегда уклонялся".
Сенатор-республиканец Рэнд Пол и вовсе раскритиковал идею об ужесточении ограничительных мер против Москвы, отметив, что законопроект его коллеги по Сенату и партии Линдси Грэма* о введении 500%-ных пошлин на товары стран, торгующих с РФ, просто утопит США.
Документ предполагает, что эти тарифы распространяются не только на нефть и газ, но и на другие российские товары - уран, нефтепродукты и нефтехимическую продукцию. Также, согласно тексту законопроекта, пошлины впоследствии могут быть увеличены до 1000%.
"Если законопроект Линдси Грэма будет принят, это вызовет экономическую катастрофу в масштабах, которые никогда ранее не наблюдались в нашей стране. <...> В случае его реализации эти пошлины сделают торговлю США с большинством стран мира невыгодной, повысят цены для американских потребителей и создадут риск дальнейшего ослабления доллара. Наконец, это ухудшит наши отношения с целым рядом ключевых союзников на этапе, когда геополитика становится все более шаткой. <...> Опрометчивый законопроект толкнет многих наших союзников в объятия других торговых партнеров, включая Китай. Наконец, законопроект не убедит Россию просить мира на Украине. Более того, Москва будет рада дальнейшему размежеванию США с ключевыми торговыми партнерами. Законом о санкциях мы лишь отморозим себе уши назло России", - заявил Пол.
Ряд экспертов считают, что непоследовательное поведение нового 78-летнего лидера США кроется в его здоровье, ведь Трамп, кажется, пошел по стопам своего предшественника 82-летнего Джо Байдена. В частности, такое мнение в материале Трамп по-прежнему выбирает войну. Мирными речами никого обмануть ему не удалось высказал обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко.
Другие предположили, что глава американского государства попросту играет в манипулятивные игры, стараясь сделать так, чтобы оппоненты не понимали его намерений (или камуфлировали их полное отсутствие): Сыграть в "ближе-дальше": диалог Трампа и Пескова, или при чем тут Староконстантинов и санкции.
Третьи считают приоритетной версию о том, что очередное возмущение Запада по поводу им же искаженных фактов - попытка подверстать новые антироссийские меры хоть под какой-нибудь повод.
Есть и еще одна версия - Трамп вынужден маневрировать по украинской теме, потому что понимает, что его возможности принять решение о завершении финансирования ВСУ весьма ограничены в присутствие Конгресса, "поэтому постоянно лавирует, по три раза на день меняет на словах точку зрения, то обещая применить санкции к тем, кто войну не хочет заканчивать (это то Путин, то Зеленский попеременно), то вдруг объявляет, что переговоры очень хорошо продвигаются (хотя они стоят на месте)". Эту точку зрения подробно изложил Шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов в материале "Что не так с переговорами по Украине".
P.S. Пару дней назад американский политик и главный редактор журнала Forbes Стив Форбс отметил, что выход Трампа из участия в новом раунде переговоров между Россией и Украиной будет означать капитуляцию Киева. По мнению американского политика, эта победа сделала бы президента России "политическим хозяином Европы".
В среду, 28 мая, американская газета New York Times написала о том, что располагает инсайдерской информацией о намерении нового президента США разделить мир на сферы влияния с Россией и Китаем, то есть сформировать трехполярную мировую систему, в которой каждая из трех держав будет доминировать в своей части земного шара.
О новой серии лавирования Трампа и его администрации - в материале Медведев ответил Трампу на слова об "игре с огнем", Келлог вмешался в их разговор.
*Признан в России террористом и экстремистом.
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