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Трамп vs санкции: республиканцы считают деньги и отказываются "морозить уши назло России"

Трамп vs санкции: республиканцы считают деньги и отказываются "морозить уши назло России" - 28.05.2025 Украина.ру

Трамп vs санкции: республиканцы считают деньги и отказываются "морозить уши назло России"

Президент США Дональд Трамп пока не решил, вводить ли новые санкции против Москвы "в ответ на новые удары по Украине". И в Вашингтоне не верят, что он скажет "да" ограничительным мерам, так как он уже выступал с подобными угрозами, "но ни разу не довел дело до конца". Об этом написала газета Politico со ссылкой на чиновников администрации США

2025-05-28T11:25

2025-05-28T11:25

2025-05-28T11:26

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Издание опубликовало цитату неназванного американского чиновника, заявившего, что терпение Трампа в отношении Путина "на исходе", и "[президент России Владимир] Путин опасно близок к тому, чтобы сжечь золотой мост, который Трамп перед ним разложил".Однако авторы материала оговорились, что новый лидер США уже выступал с санкционными угрозами в адрес Кремля, "но ни разу не довел дело до конца". В частности, спецпосланник Трампа по Украине его первого срока Курт Волкер отметил, что скептически относится к обещаниям экс-шефа, так как "у него было так много возможностей сделать это (ввести санкции против России. - Ред.), и он всегда уклонялся".Сенатор-республиканец Рэнд Пол и вовсе раскритиковал идею об ужесточении ограничительных мер против Москвы, отметив, что законопроект его коллеги по Сенату и партии Линдси Грэма* о введении 500%-ных пошлин на товары стран, торгующих с РФ, просто утопит США.Документ предполагает, что эти тарифы распространяются не только на нефть и газ, но и на другие российские товары - уран, нефтепродукты и нефтехимическую продукцию. Также, согласно тексту законопроекта, пошлины впоследствии могут быть увеличены до 1000%.Сенатор напомнил, что российские товары покупают союзники США, например, Израиль, Тайвань и Япония. Сжиженный газ из РФ импортируют многие страны ЕС, включая Германию, Испанию и Бельгию, а сами Штаты покупают российский уран."Если законопроект Линдси Грэма будет принят, это вызовет экономическую катастрофу в масштабах, которые никогда ранее не наблюдались в нашей стране. <...> В случае его реализации эти пошлины сделают торговлю США с большинством стран мира невыгодной, повысят цены для американских потребителей и создадут риск дальнейшего ослабления доллара. Наконец, это ухудшит наши отношения с целым рядом ключевых союзников на этапе, когда геополитика становится все более шаткой. <...> Опрометчивый законопроект толкнет многих наших союзников в объятия других торговых партнеров, включая Китай. Наконец, законопроект не убедит Россию просить мира на Украине. Более того, Москва будет рада дальнейшему размежеванию США с ключевыми торговыми партнерами. Законом о санкциях мы лишь отморозим себе уши назло России", - заявил Пол.Ряд экспертов считают, что непоследовательное поведение нового 78-летнего лидера США кроется в его здоровье, ведь Трамп, кажется, пошел по стопам своего предшественника 82-летнего Джо Байдена. В частности, такое мнение в материале Трамп по-прежнему выбирает войну. Мирными речами никого обмануть ему не удалось высказал обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко.Другие предположили, что глава американского государства попросту играет в манипулятивные игры, стараясь сделать так, чтобы оппоненты не понимали его намерений (или камуфлировали их полное отсутствие): Сыграть в "ближе-дальше": диалог Трампа и Пескова, или при чем тут Староконстантинов и санкции.Третьи считают приоритетной версию о том, что очередное возмущение Запада по поводу им же искаженных фактов - попытка подверстать новые антироссийские меры хоть под какой-нибудь повод.Есть и еще одна версия - Трамп вынужден маневрировать по украинской теме, потому что понимает, что его возможности принять решение о завершении финансирования ВСУ весьма ограничены в присутствие Конгресса, "поэтому постоянно лавирует, по три раза на день меняет на словах точку зрения, то обещая применить санкции к тем, кто войну не хочет заканчивать (это то Путин, то Зеленский попеременно), то вдруг объявляет, что переговоры очень хорошо продвигаются (хотя они стоят на месте)". Эту точку зрения подробно изложил Шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов в материале "Что не так с переговорами по Украине".P.S. Пару дней назад американский политик и главный редактор журнала Forbes Стив Форбс отметил, что выход Трампа из участия в новом раунде переговоров между Россией и Украиной будет означать капитуляцию Киева. По мнению американского политика, эта победа сделала бы президента России "политическим хозяином Европы".В среду, 28 мая, американская газета New York Times написала о том, что располагает инсайдерской информацией о намерении нового президента США разделить мир на сферы влияния с Россией и Китаем, то есть сформировать трехполярную мировую систему, в которой каждая из трех держав будет доминировать в своей части земного шара.О новой серии лавирования Трампа и его администрации - в материале Медведев ответил Трампу на слова об "игре с огнем", Келлог вмешался в их разговор.*Признан в России террористом и экстремистом.

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