"Надеюсь, хоть эти не подрались": Захарова пошутила над немецкими "дальнобойными" разногласиями - 27.05.2025 Украина.ру
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"Надеюсь, хоть эти не подрались": Захарова пошутила над немецкими "дальнобойными" разногласиями
"Надеюсь, хоть эти не подрались": Захарова пошутила над немецкими "дальнобойными" разногласиями - 27.05.2025 Украина.ру
"Надеюсь, хоть эти не подрались": Захарова пошутила над немецкими "дальнобойными" разногласиями
Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений по дальности с оружия, передаваемого Украине и вице-канцлера страны Ларса Клингбайля, опровергшего эту информацию
2025-05-27T10:11
2025-05-27T10:23
новости
киев
германия
россия
фридрих мерц
эммануэль макрон
джо байден
вооруженные силы украины
мид
politico
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О том, что произошло с четой Макронов - в материале "Я помирю Макронов за 24 часа": соцсети взорвались шутками после оплеухи от Брижит, а об истории с салфеткой - в статье Воинственный Макрон, провалы ВСУ, надежды на переговоры.Прокомментировал слова Мерца и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, заметив, что "эти потенциальные решения абсолютно идут вразрез с нашими устремлениями на выход к политическому урегулированию"."Собственно на этом и можно расходиться. Мы только-только начали хрупкий диалог с [Киевом], но тут с криками "подержите мое пиво!" на авансцену выскочил Мерц и нагло отнял у Трампа вожделенный Нобель за мир, лишив алчущего награды деда последней надежды получить его за Украину", - добавила журналистка Юлия Витязева.Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что Германия сняла ограничения по дальности с оружия, передаваемого Украине, последовав примеру Британии, Франции и США. Также лидер Германии отметил. что это решение было принято "несколько месяцев назад".Тема потенциальных ударов западным оружием по территории РФ активно обсуждалась еще в мае прошлого года. В числе публикаций прессы того периода было, например, сообщение американского издания Politico о том, что Киев требует от Джо Байдена разрешение бить по РФ, уточнив, что на самом деле американские оперативно-тактические ракеты ATACMS дальностью до 300 километров были переданы Киеву еще в марте и уже были использованы по территории РФ.Однако вслух тогда еще лидер США Джо Байден сказал о снятии вето только в ноябре. Аналогичное разрешение чуть позже дали Великобритания и Франция для своих Storm Shadow, способными преодолевать до 400 километров.Тогда же российские военные эксперты проанализировали, какое западное вооружение уже есть у ВСУ и как далеко киевский режим может достать им вглубь российских регионов: Названы города РФ, куда Киев может достать "разрешенным" западным оружием.Ряд экспертов отметили, что решение Мерца позволит ВСУ увеличить глубину ударов по российским территориям, а также даст Киеву возможность получить крылатые ракеты немецко-шведской разработки Taurus дальностью до 500 километров.О том, что Киеву нужно дать Taurus Мерц говорил еще до того, как получил должность канцлера. Однако глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, комментируя предложение, заметил, что это не способно переломить ход конфликта."Taurus - хорошая ракета, без сомнения. Но в Германии их всего несколько сотен. Многие из них вообще не в боевой готовности. Таким образом, это ничего не изменит в ходе конфликте, Taurus не переломит ситуацию - сказал Паппергер: Поставки Киеву крылатых ракет Taurus не переломят ход конфликта - глава Rheinmetall.Тем временем во Франции пересчитали украинские ракеты для западных систем ПВО, и выяснилось, что Киев исчерпал запас ракет для зенитных комплексов, переданных ей Парижем и Римом. В ЕС была создана "коалиция желающих", которая пообещала Украине в том числе и военные поставки, однако пока соответствующая программа SAFE буксует, а специалисты напоминают, что Европа не сильна в производстве вооружений, и большая часть того, что есть у нее в арсенале - американское.
https://ukraina.ru/20250526/merts-snyal-ogranicheniya-s-dalnosti-peredavaemogo-kievu-oruzhiya-chto-izmenitsya-1063420939.html
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Новости, Киев, Германия, Россия, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, МИД, Politico, дальнобойные ракеты

"Надеюсь, хоть эти не подрались": Захарова пошутила над немецкими "дальнобойными" разногласиями

10:11 27.05.2025 (обновлено: 10:23 27.05.2025)
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений по дальности с оружия, передаваемого Украине и вице-канцлера страны Ларса Клингбайля, опровергшего эту информацию
"Да отберите у них наконец "ложечку для сахара" и "салфетку"! Надеюсь, хоть эти двое не подрались как Макроны", - написала она.
О том, что произошло с четой Макронов - в материале "Я помирю Макронов за 24 часа": соцсети взорвались шутками после оплеухи от Брижит, а об истории с салфеткой - в статье Воинственный Макрон, провалы ВСУ, надежды на переговоры.
Прокомментировал слова Мерца и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, заметив, чтоти потенциальные решения абсолютно идут вразрез с нашими устремлениями на выход к политическому урегулированию".
"Собственно на этом и можно расходиться. Мы только-только начали хрупкий диалог с [Киевом], но тут с криками "подержите мое пиво!" на авансцену выскочил Мерц и нагло отнял у Трампа вожделенный Нобель за мир, лишив алчущего награды деда последней надежды получить его за Украину", - добавила журналистка Юлия Витязева.
Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что Германия сняла ограничения по дальности с оружия, передаваемого Украине, последовав примеру Британии, Франции и США. Также лидер Германии отметил. что это решение было принято "несколько месяцев назад".
Вчера, 17:11
Мерц снял ограничения с дальности передаваемого Киеву оружия. Что изменится?Германия сняла ограничения по дальности с оружия, передаваемого Украине, последовав примеру Британии, Франции и США. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью немецкому телеканалу WDR
Тема потенциальных ударов западным оружием по территории РФ активно обсуждалась еще в мае прошлого года. В числе публикаций прессы того периода было, например, сообщение американского издания Politico о том, что Киев требует от Джо Байдена разрешение бить по РФ, уточнив, что на самом деле американские оперативно-тактические ракеты ATACMS дальностью до 300 километров были переданы Киеву еще в марте и уже были использованы по территории РФ.
Однако вслух тогда еще лидер США Джо Байден сказал о снятии вето только в ноябре. Аналогичное разрешение чуть позже дали Великобритания и Франция для своих Storm Shadow, способными преодолевать до 400 километров.
Тогда же российские военные эксперты проанализировали, какое западное вооружение уже есть у ВСУ и как далеко киевский режим может достать им вглубь российских регионов: Названы города РФ, куда Киев может достать "разрешенным" западным оружием.
Ряд экспертов отметили, что решение Мерца позволит ВСУ увеличить глубину ударов по российским территориям, а также даст Киеву возможность получить крылатые ракеты немецко-шведской разработки Taurus дальностью до 500 километров.
О том, что Киеву нужно дать Taurus Мерц говорил еще до того, как получил должность канцлера. Однако глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, комментируя предложение, заметил, что это не способно переломить ход конфликта.
"Taurus - хорошая ракета, без сомнения. Но в Германии их всего несколько сотен. Многие из них вообще не в боевой готовности. Таким образом, это ничего не изменит в ходе конфликте, Taurus не переломит ситуацию - сказал Паппергер: Поставки Киеву крылатых ракет Taurus не переломят ход конфликта - глава Rheinmetall.
Тем временем во Франции пересчитали украинские ракеты для западных систем ПВО, и выяснилось, что Киев исчерпал запас ракет для зенитных комплексов, переданных ей Парижем и Римом. В ЕС была создана "коалиция желающих", которая пообещала Украине в том числе и военные поставки, однако пока соответствующая программа SAFE буксует, а специалисты напоминают, что Европа не сильна в производстве вооружений, и большая часть того, что есть у нее в арсенале - американское.
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