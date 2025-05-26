https://ukraina.ru/20250526/nulevoy-balans-vo-frantsii-pereschitali-ukrainskie-rakety-dlya-zapadnykh-sistem-pvo-1063413106.html

Нулевой баланс: во Франции пересчитали украинские ракеты для западных систем ПВО

Нулевой баланс: во Франции пересчитали украинские ракеты для западных систем ПВО - 26.05.2025 Украина.ру

Нулевой баланс: во Франции пересчитали украинские ракеты для западных систем ПВО

Украина исчерпала запас ракет для зенитных комплексов, переданных ей Францией и Италией. Также Киев уже больше года не получал боеприпасов и сейчас в распоряжении ВСУ уже нет ракет ни для системы ПВО SAMP-T, ни для Crotale. Об этом сообщила французская газета Le Monde

2025-05-26T12:26

2025-05-26T12:26

2025-05-26T16:30

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the economist

ес

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Также издание уточнило, что переданные Францией Киеву в 2023 году две зенитные установки Crotale, были уничтожены.Британский журнал The Economist добавил, что Украина перестала быть приоритетом для США, поэтому Киев превратился в одного из немногих потенциальных покупателей, которые борются за получение вооружений. Журналисты издания подчеркнули, что Украина готова заплатить США сколько угодно, например, за ЗРК Patriot, но Вашингтон игнорирует эти просьбы.Новая американская администрация уже многократно подчеркивала, что Вашингтон потратил на Киев слишком много. В частности, лидер США Дональд Трамп говорил, что речь идет о сумме не менее 350 миллиардов долларов, и Владимир Зеленский не знает "о судьбе" как минимум половины этих денег."Где все эти деньги, которые были даны? Куда они уходят? Я никогда не видел отчетности об этом. Я не вижу никакого учета", - сказал Трамп в феврале, а потом неоднократно повторял, уточняя, что "объем финансов, который был вложен [в Украину] , сумасшедший".На прошлой неделе американский госсекретарь Марко Рубио пообещал, что Вашингтон изучит всю предоставленную Украине помощь, и "если мы когда-нибудь обнаружим незаконное присвоение или манипуляцию, то мы обязательно этим займемся": Где деньги? Рубио пообещал "заняться" теми, кто своровал американскую помощь Киеву.На фоне этих заявлений, свою помощь Киеву пытаются предложить европейцы, в ЕС была создана "коалиция желающих", которая пообещала Украине в том числе и военные поставки, однако пока соответствующая программа SAFE буксует, а специалисты напоминают, что Европа не сильна в производстве вооружений, и большая часть того, что есть у нее в арсенале - американское.Другие события дня - в материале Украинский цугцванг или как тушить пожар керосином: Трамп объяснил, что Зеленский делает не так.

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новости, украина, киев, франция, дональд трамп, владимир зеленский, марко рубио, вооруженные силы украины, the economist, ес, италия, всу, зрк patriot, сша, военная помощь, военная техника