"Я помирю Макронов за 24 часа": соцсети взорвались шутками после оплеухи от Брижит - 26.05.2025 Украина.ру
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"Я помирю Макронов за 24 часа": соцсети взорвались шутками после оплеухи от Брижит
"Я помирю Макронов за 24 часа": соцсети взорвались шутками после оплеухи от Брижит - 26.05.2025 Украина.ру
"Я помирю Макронов за 24 часа": соцсети взорвались шутками после оплеухи от Брижит
Мировые СМИ облетело видео, на котором по прибытии во Вьетнам с официальным визитом президент Франции Эммануэль Макрон прямо на трапе самолета получает от своей жены Брижит увесистую оплеуху. Сначала Елисейский дворец пытался юлить, сваливая на происки ИИ, однако позже подлинность кадров пришлось признать
2025-05-26T14:56
2025-05-26T14:56
новости
франция
вьетнам
париж
эммануэль макрон
дональд трамп
алексей пушков
совет федерации
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Тогда официальный Париж объявил, что в кадр попало желание лидера Франции и первой леди страны подурачиться и "пошуметь". В Елисейском дворце утверждают, что у пары такой способ "расслабиться" перед официальным мероприятием. В Елисейском дворце также добавили, что этот случай незначительный и не должен давать "пищу для размышлений сторонникам теории заговора"."Жертва домашней Брижит", "Домашнего Панина!", "Еще один агент кремля всплыл. Полковник Брижит получит повышение", "Она просто вытерла остатки "муки" от салфетки под носом у Макрона", "Ну естественно, во всём виновата Россия, салфетку с ложечкой тоже она подбросила в поезд", "Такое "игривое поддразнивание", что Макрон еле на ногах удержался. Да и Бриджит не выглядит особо радостной после "поддразнивания"", ""Игривое поддразнивание"? Страшно подумать, что там бывает, когда по серьезному... Кстати, подобные вещи заставляют побиваемого пытаться самоутвердиться в других сферах, "показать крутизну". И кое-какие политические действия Макрона выглядят более объяснимыми...", "Да ладно, небольшую оплеуху получил, дело-то житейское... Кстати, виду не подал, вышел бодрячком, молодец. Меланья вон на Трампа тоже иногда так испепеляюще смотрит, думаю тоже поколачивает", - добавили пользователи сети.Также в интернет-пространстве появилось вот такое шутливое упоминание роли Трампа в судьбе Макрона:Первая леди Франции Брижит Макрон познакомилась с действующим президентом страны Эммануэлем Макроном, когда преподавала ему в школе французский язык. Разница в возрасте супругов 24 года. Общих детей у них нет, лидер страны усыновил троих детей от первого брака жены. Поженились будущий президент Франции и его школьная учительница в 2007 году, когда ему было 30 лет, а ей 54.Сейчас Бриджит Макрон 72. Она нередко получает нелестные комментарии в свой адрес и даже бездоказательные обвинения в принадлежности к другому полу: У Брижит есть Y-хромосома, а у Зеленского - нет: журналистка из США обнародовала "шокирующие данные".
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новости, франция, вьетнам, париж, эммануэль макрон, дональд трамп, алексей пушков, совет федерации
Новости, Франция, Вьетнам, Париж, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Совет Федерации

"Я помирю Макронов за 24 часа": соцсети взорвались шутками после оплеухи от Брижит

14:56 26.05.2025
 
Макрон с Брижит
Макрон с Брижит
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Мировые СМИ облетело видео, на котором по прибытии во Вьетнам с официальным визитом президент Франции Эммануэль Макрон прямо на трапе самолета получает от своей жены Брижит увесистую оплеуху. Сначала Елисейский дворец пытался юлить, сваливая на происки ИИ, однако позже подлинность кадров пришлось признать
Тогда официальный Париж объявил, что в кадр попало желание лидера Франции и первой леди страны подурачиться и "пошуметь". В Елисейском дворце утверждают, что у пары такой способ "расслабиться" перед официальным мероприятием. В Елисейском дворце также добавили, что этот случай незначительный и не должен давать "пищу для размышлений сторонникам теории заговора".
"Трудно сказать, позволял ли Наполеон давать себе пощечины, но вот Макрон получил пощечину от своей жены Брижит. Причем, похоже, весьма сильную. И, вероятно, не первую в его жизни. А потом, как ни в чем ни бывало, с бодрым видом спустился с ней по трапу, приветствуя вьетнамцев. Возможно, именно по этой причине он на публике стремится демонстрировать супер уверенность в себе..." - прокомментировал ситуацию глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
"Жертва домашней Брижит", "Домашнего Панина!", "Еще один агент кремля всплыл. Полковник Брижит получит повышение", "Она просто вытерла остатки "муки" от салфетки под носом у Макрона", "Ну естественно, во всём виновата Россия, салфетку с ложечкой тоже она подбросила в поезд", "Такое "игривое поддразнивание", что Макрон еле на ногах удержался. Да и Бриджит не выглядит особо радостной после "поддразнивания"", ""Игривое поддразнивание"? Страшно подумать, что там бывает, когда по серьезному... Кстати, подобные вещи заставляют побиваемого пытаться самоутвердиться в других сферах, "показать крутизну". И кое-какие политические действия Макрона выглядят более объяснимыми...", "Да ладно, небольшую оплеуху получил, дело-то житейское... Кстати, виду не подал, вышел бодрячком, молодец. Меланья вон на Трампа тоже иногда так испепеляюще смотрит, думаю тоже поколачивает", - добавили пользователи сети.
Также в интернет-пространстве появилось вот такое шутливое упоминание роли Трампа в судьбе Макрона:
© Тг-канал "ПУЛ №3"
© Тг-канал "ПУЛ №3"
Первая леди Франции Брижит Макрон познакомилась с действующим президентом страны Эммануэлем Макроном, когда преподавала ему в школе французский язык. Разница в возрасте супругов 24 года. Общих детей у них нет, лидер страны усыновил троих детей от первого брака жены. Поженились будущий президент Франции и его школьная учительница в 2007 году, когда ему было 30 лет, а ей 54.
Сейчас Бриджит Макрон 72. Она нередко получает нелестные комментарии в свой адрес и даже бездоказательные обвинения в принадлежности к другому полу: У Брижит есть Y-хромосома, а у Зеленского - нет: журналистка из США обнародовала "шокирующие данные".
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