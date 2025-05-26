https://ukraina.ru/20250526/v-kremle-otvetili-trampu-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-26-maya-1063415578.html

В Кремле ответили Трампу, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 26 мая

В Кремле ответили Трампу, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 26 мая - 26.05.2025 Украина.ру

В Кремле ответили Трампу, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 26 мая

В Кремле отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа с осуждением ударов по Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-05-26T13:10

2025-05-26T13:10

2025-05-26T16:46

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вооруженные силы украины

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа по поводу ударов по Украине."Президент [России Владимир] Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают слова Трампа о Путине.Песков назвал российские удары по Украине ответными."Мы видим, как украинцы бьют по нашим объектам социальной инфраструктуры, мирной инфраструктуры. Это ответный удар - ответный удар как раз по военным объектам, по военным целям", — отметил Песков.Он также сообщил, что мировые лидеры стали свидетелями попыток ударов по России."Все мы были свидетелями того, как киевский режим угрожал зарубежным лидерам накануне их приезда в Москву на празднование Дня Победы. Эти угрозы киевского режима слышали все. И многие лидеры, которые находились здесь, они фактически стали свидетелями попыток киевского режима нанесения ударов дронами по территории Российской Федерации, по крупным городам и по столице накануне такого важного дня. Эти попытки продолжаются, мы вынуждены принимать меры, и президент Путин делает то, что должно для обеспечения безопасности России", — подчеркнул Песков.При этом ранее ряд экспертов предположил, что причиной критического высказывания Трампа могла быть дезинформация со стороны его спецпосланника Кита Келлога, симпатизирующего Украине.Обстрелы и налётыУтром 26 Минобороны России рассказало об отражении атак украинских беспилотников."В период с 20:00 по московскому времени 25.05 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 31 БПЛА – над территорией Брянской области, 16 БПЛА – над территорией Белгородской области, 11 БПЛА – над территорией Курской области, 9 БПЛА – над территорией Тульской области, 8 БПЛА – над территорией Орловской области, 6 БПЛА – над территорией Московского региона, 5 БПЛА – над территорией Калужской области, 4 БПЛА – над территорией Ивановской области, 2 БПЛА – над территорией Рязанской области, 2 БПЛА – над территорией Владимирской области, 1 БПЛА – над территорией Ярославской области, 1 БПЛА – над территорией Республики Татарстан", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Там же указывалось, что всего за время налёта в период с 10:00 по московскому времени 25.05 до 8:00 по московскому времени 26.05 над российскими регионами сбито 148 украинских БПЛА самолётного типа.Позднее Минобороны РФ сообщило, что в период с 07:20 до 07:50 дежурными средствами ПВО были уничтожены 7 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 5 БПЛА – над территорией Тульской области и 2 БПЛА – над территорией Калужской области.В период с 07:50 до 08:30 дежурными средствами ПВО были уничтожены 5 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 3 БПЛА – над территорией Курской области и по 1 БПЛА – над территориями Тульской и Орловской областей."В период с 08:30 до 11:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 9 БПЛА – над территорией Орловской области, 5 БПЛА – над территорией Курской области, по 3 БПЛА – над территориями Тульской и Ярославской областей", — указывалось в публикации в телеграм-канале Минобороны РФ.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 3 удара.Все удары наносились на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 7 единиц различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона 42 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. "Вчера днём ВСУ выпустили 42 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Маячка — 3; Великая Лепетиха — 3; Князе-Григоровка — 12; Малая Лепетиха — 4; Каховка — 4; Голая Пристань — 2; Корсунка — 2; Горностаевка — 3; Алёшки — 5; Новая Каховка — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Песчановка, Корсунка, Алёшки, Днепряны и Новая Збурьевка.Утром 26 мая глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук сообщил об атаке дрона."Дудчино. Улица Садовая. Прилёт дрона, сегодня утром в 5:40. Выбиты окна, оборваны провода. Пострадавших нет", — отмечалось в сообщении.Также утром 26 мая администрация Новокаховского муниципального округа сообщила об артиллерийском обстреле со стороны Украины."В Новой Каховке в результате обстрела со стороны киевских боевиков ранен местный житель. 25 мая, около 22:10, обстрелом ВСУ поврежден многоквартирный дом по проспекту Днепровский, 263а (мкр-н Основа). Зафиксированы повреждения кровли, выбито около 15 окон, разрушена жилая квартира. Владелец квартиры, мужчина 1966 года рождения, ранен. С осколочными проникающими ранениями грудной клетки, гематорексом, брюшной полости, шеи он госпитализирован в Каховскую ЦРБ", — отмечалось в публикации в телеграм-канале администрации.Утром 26 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе по посёлку Малиновка, сёлам Крутой Лог, Репное, Солохи и Топлинка совершены атаки 4 беспилотников, из которых 3 сбиты системой ПВО. Пострадавших и повреждений нет", — писал губернатор.В Борисовском районе посёлок Борисовка атакован 3 беспилотниками. Повреждены 3 квартиры в многоквартирном доме, 8 автомобилей и надворная постройка.В Валуйском муниципальном округе посёлок Уразово, сёла Борки, Соболевка и Храпово подверглись атакам 5 беспилотников, 4 из которых сбиты и подавлены. В селе Соболевка на территории фермерского хозяйства повреждены два легковых автомобиля."В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Дроновка, Дунайка и Пороз в ходе 3 обстрелов выпущено 6 боеприпасов и нанесены удары 3 беспилотников. В округе произошло аварийное отключение электроэнергии — 13 населённых пунктов временно остаются без света. Аварийные службы занимаются восстановлением электроснабжения", — отмечалось в сводке.Над Губкинским городским округом системой ПВО сбиты 6 беспилотников самолётного типа. Без последствий.Над Корочанским районом системой ПВО сбиты 8 беспилотников. Последствий нет."В Краснояружском районе посёлки Задорожный, Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Староселье, Теребрено и хутор Высокий подверглись 8 обстрелам с применением 45 боеприпасов и атакам 6 беспилотников. Информация о последствиях уточняется", — сообщил Гладков.Над Прохоровским районом системой ПВО сбиты 4 беспилотника самолётного типа. Обошлось без последствий.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Ивановка, Купино, Маломихайловка, Муром и Ржевка совершены атаки 30 беспилотников, 22 из которых подавлены и сбиты. В городе Шебекино повреждены надворная постройка, на территории предприятия — складское помещение, цех и 5 грузовых автомобилей, в селе Муром произошло возгорание частного дома. Сегодня утром в селе Купино от детонации FPV-дрона о дорожное полотно на территории предприятия повреждены 3 трактора.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.О происходившем на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Послевкусие после Стамбула, взрывы в Киеве, буферная зона".

https://ukraina.ru/20250526/novyy-raund-peregovorov-ugrozy-trampa-glavnoe-na-utro-26-maya-1063409473.html

https://ukraina.ru/20250525/ataki-na-moskvu-nikakikh-azovtsev-po-obmenu-itogi-25-maya-1063404618.html

https://ukraina.ru/20250525/posledniy-etap-obmena-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-25-maya-1063398593.html

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