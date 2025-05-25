https://ukraina.ru/20250525/vertolet-putina-popal-v-epitsentr-otrazheniya-ataki-bpla-v-kurskoy-oblasti--komandir-pvo-dashkin-1063401772.html

Вертолет Путина попал в эпицентр отражения атаки БПЛА в Курской области — командир дивизии ПВО Дашкин

Вертолет Путина попал в эпицентр отражения атаки БПЛА в Курской области — командир дивизии ПВО Дашкин - 25.05.2025 Украина.ру

Вертолет Путина попал в эпицентр отражения атаки БПЛА в Курской области — командир дивизии ПВО Дашкин

ВСУ атаковали Курскую область, когда воздухе находился вертолет президента России Владимира Путина. Об этом командир дивизии ПВО Юрий Дашкин, в зоне ответственности которого находится регион, рассказал в эфире телеканала "Россия 1"

2025-05-25T15:29

2025-05-25T15:29

2025-05-25T18:54

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По словам Дашкина, воздушное судно, на борту которого находился российский президент, находилось фактически в эпицентре отражения массированного удара ВСУ дронами.Он отметил, что в период с 20 по 22 мая украинские военные массированно атаковали Россию. За этот период времени средства ПВО уничтожили 1177 беспилотников ВСУ. Во время атаки украинских военных российский президент работал в Курской области. В момент нахождения Путина в регионе ВСУ начали беспрецедентную атаку, расчеты ПВО сбили в этом районе 46 дронов, сообщил военнослужащий.Также на эту тему в статье Павла Котова: "Путин в Курской области: помощь населению, война с неонацизмом, условия для победы" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250522/dmitriy-krasnov-pryamoy-dialog-putina-i-trampa-vyvel-zelenskogo-na-chistuyu-vodu--1063315143.html

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