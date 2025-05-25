Вертолет Путина попал в эпицентр отражения атаки БПЛА в Курской области — командир дивизии ПВО Дашкин - 25.05.2025 Украина.ру
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Вертолет Путина попал в эпицентр отражения атаки БПЛА в Курской области — командир дивизии ПВО Дашкин
Вертолет Путина попал в эпицентр отражения атаки БПЛА в Курской области — командир дивизии ПВО Дашкин - 25.05.2025 Украина.ру
Вертолет Путина попал в эпицентр отражения атаки БПЛА в Курской области — командир дивизии ПВО Дашкин
ВСУ атаковали Курскую область, когда воздухе находился вертолет президента России Владимира Путина. Об этом командир дивизии ПВО Юрий Дашкин, в зоне ответственности которого находится регион, рассказал в эфире телеканала "Россия 1"
2025-05-25T15:29
2025-05-25T18:54
новости
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По словам Дашкина, воздушное судно, на борту которого находился российский президент, находилось фактически в эпицентре отражения массированного удара ВСУ дронами.Он отметил, что в период с 20 по 22 мая украинские военные массированно атаковали Россию. За этот период времени средства ПВО уничтожили 1177 беспилотников ВСУ. Во время атаки украинских военных российский президент работал в Курской области. В момент нахождения Путина в регионе ВСУ начали беспрецедентную атаку, расчеты ПВО сбили в этом районе 46 дронов, сообщил военнослужащий.Также на эту тему в статье Павла Котова: "Путин в Курской области: помощь населению, война с неонацизмом, условия для победы" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250522/dmitriy-krasnov-pryamoy-dialog-putina-i-trampa-vyvel-zelenskogo-na-chistuyu-vodu--1063315143.html
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новости, курская область, россия, владимир путин, пво, бпла, атака, беспилотники, кто, сво, спецоперация, дроны, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, главные новости
Новости, Курская область, Россия, Владимир Путин, ПВО, БПЛА, атака, беспилотники, КТО, СВО, Спецоперация, дроны, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Главные новости

Вертолет Путина попал в эпицентр отражения атаки БПЛА в Курской области — командир дивизии ПВО Дашкин

15:29 25.05.2025 (обновлено: 18:54 25.05.2025)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин посетил Курскую область
Президент Владимир Путин посетил Курскую область - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
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ВСУ атаковали Курскую область, когда воздухе находился вертолет президента России Владимира Путина. Об этом командир дивизии ПВО Юрий Дашкин, в зоне ответственности которого находится регион, рассказал в эфире телеканала "Россия 1"
По словам Дашкина, воздушное судно, на борту которого находился российский президент, находилось фактически в эпицентре отражения массированного удара ВСУ дронами.
"Интенсивность атаки во время пролета борта с верховным главнокомандующим над территорией Курской области значительно возросла. Мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечили безопасность в воздухе пролета вертолета президента", — сообщил Дашкин в эфире программы "Вести недели".
Он отметил, что в период с 20 по 22 мая украинские военные массированно атаковали Россию. За этот период времени средства ПВО уничтожили 1177 беспилотников ВСУ.
Во время атаки украинских военных российский президент работал в Курской области. В момент нахождения Путина в регионе ВСУ начали беспрецедентную атаку, расчеты ПВО сбили в этом районе 46 дронов, сообщил военнослужащий.
Также на эту тему в статье Павла Котова: "Путин в Курской области: помощь населению, война с неонацизмом, условия для победы" на сайте Украина.ру.
Дмитрий Краснов интервью
22 мая, 05:20
Дмитрий Краснов: Прямой диалог Путина и Трампа вывел Зеленского на чистую воду Трампу нужна внешнеполитическая победа на внутриполитическом фронте. Пока остаётся шанс прекратить или заморозить украинский конфликт, он не остановится. Но если заморозка затянется, Трамп скинет проблему на глубинное государство со всеми вытекающими последствиями.
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