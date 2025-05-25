Вертолет Путина попал в эпицентр отражения атаки БПЛА в Курской области — командир дивизии ПВО Дашкин
15:29 25.05.2025 (обновлено: 18:54 25.05.2025)
ВСУ атаковали Курскую область, когда воздухе находился вертолет президента России Владимира Путина. Об этом командир дивизии ПВО Юрий Дашкин, в зоне ответственности которого находится регион, рассказал в эфире телеканала "Россия 1"
По словам Дашкина, воздушное судно, на борту которого находился российский президент, находилось фактически в эпицентре отражения массированного удара ВСУ дронами.
"Интенсивность атаки во время пролета борта с верховным главнокомандующим над территорией Курской области значительно возросла. Мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечили безопасность в воздухе пролета вертолета президента", — сообщил Дашкин в эфире программы "Вести недели".
Во время атаки украинских военных российский президент работал в Курской области. В момент нахождения Путина в регионе ВСУ начали беспрецедентную атаку, расчеты ПВО сбили в этом районе 46 дронов, сообщил военнослужащий.
Также на эту тему в статье Павла Котова: "Путин в Курской области: помощь населению, война с неонацизмом, условия для победы" на сайте Украина.ру.
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