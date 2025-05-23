https://ukraina.ru/20250523/nachalo-obmena-plennymi-itogi-23-maya-1063380070.html

Начало обмена пленными. Итоги 23 мая

Начало обмена пленными. Итоги 23 мая - 23.05.2025 Украина.ру

Начало обмена пленными. Итоги 23 мая

В Россию вернулись 390 человек в результате первого этапа обмена пленными с Украиной

2025-05-23T18:00

2025-05-23T18:00

2025-05-23T18:01

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Днём 23 мая Минобороны России сообщило о начале обмена пленными с Украиной."23 мая, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц", — указывалось в публикации в телеграм-канале министерства.В настоящее время российские военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, рассказали в министерстве обороны России.."Все российские военнослужащие и гражданские лица будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни", — отмечалось в сообщении.Военкор и волонтёр Анастасия Кашеварова сообщила, что обмен планируется продолжить в ближайшие дни."Крупнейший обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле 1000 на 1000 - не завершился, как говорит Трамп. А только начинается. Так как есть и раненые, и это самый большой обмен, чтобы было удобно по логистике и организационно - решено провести все за три дня, с 23 по 25 мая. Надеюсь, что все пройдёт спокойно, без эксцессов", — писала Кашеварова в своём телеграм-канале.Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал о том, что между Украиной и Россией состоялся большой обмен пленными."Между Россией и Украиной только что состоялся крупный обмен пленными. Он вступит в силу в ближайшее время. Поздравляю обе стороны с завершением переговоров. Возможно, это станет началом чего-то большого?" — отметил Трамп.Такую формулировку могли воспринять как слова Трампа о том, что обмен уже состоялся.Военкор, член Совета при президента России по правам человека и развитию гражданского общества Александр Коц отметил, что сегодня в семьях людей, возвращённых по обмену, большой праздник."Сегодня в 390 российских семьях большой праздник. Порадуемся за них", — отметил он.Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также сообщил об обмене."Возвращаем наших. Сегодня удалось реализовать первый этап договорённости, достигнутой во время переговоров в Турции: обмен 1000 на 1000. Домой возвращаются 390 украинцев — 270 военных и 120 гражданских. В выходные ожидаем продолжения процесса", — написал Ермак в своём телеграм-канале.Он поблагодарил всех, кто причастен к обмену."Это результат ежедневной, настойчивой работы многих людей — и я благодарю каждого, кто работает 24/7 ради жизни и свободы наших граждан. Мы проверяем каждое имя, каждую деталь, чтобы никто не был забыт. Продолжим дипломатические усилия, чтобы возвращение наших людей домой стало реальностью для всех", — подытожил Ермак.К своей записи он прикрепил фото возвращённых из плена украинских военных. Судя по флагам, по обмену на Украину вернулись бойцы Государственной погранслужбы Украины, морские пехотинцы и десантники, а также бойцы Национальной гвардии Украины.Владимир Зеленский в своём телеграм-канале разместил практически идентичное по смыслу, но немного отличающееся по форме сообщение. Он также заявил, что обмен продолжится в выходные."Сегодня — 390 человек. Суббота и воскресенье — ожидаем продолжение обмена. Благодарю всех, кто помогает, кто 24/7 работает для того, чтобы украинцы и украинки возвращались домой. Очень важно вернуть всех, кто в плену. Проверяем каждую фамилию, информацию по каждому человеку", — указал Зеленский.Накануне, 22 мая, Ермак сообщал о том, что готовится обмен пленными."Совещание <...> по подготовке обмена пленными. Договорённость об освобождении 1000 наших людей из российского плена стала результатом встречи в Турции. Работаем, чтобы этот результат был обеспечен. Без этого дальнейшее движение не является возможным", — отмечал Ермак.До этого, 21 мая, глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов в комментарии телеграм-каналу SHOT заявил, что Зеленскому почти некого отправлять на обмен пленными."Там сейчас они по всем своим тюрьмах и лагерям рыщут, пытаются набрать эту тысячу человек потому, что откуда у них такое количество наших пленных. Потом — там сейчас в ход идут все подростки, старики, женщины, которых они на улице хватали за всё, что можно было придраться", — указал Картаполов.В обмене, по его словам, не будут участвовать иностранные наёмники, так как это "отдельная каста"."Обычно их никто никогда ни на кого не меняет. Одно дело, когда солдат — он под присягой, он выполняет задачи потому, что это служба и он обязан это делать. А совсем другое дело, когда человек за деньги приезжает и совершает преступление. Поэтому я думаю, что наёмники с не очень высокой степенью вероятности могут войти в этот обменный фонд", — отметил Картаполов.Как сообщал 17 мая телеграм-канал "Тайная канцелярия", Россия якобы намеревалась включить в списки на обмен не только пленных военнослужащих ВС РФ, но и украинских политзаключённых."По данным источников, близких к переговорному треку, Москва намерена включить в списки на обмен не только военнослужащих ВС РФ, но и гражданских лиц-украинцев, которые попали под каток репрессий Киева с начала СВО. Речь идёт о сотнях фигурантов уголовных дел — от активистов и журналистов до местных чиновников и волонтёров, арестованных за публичное несогласие с линией Киева, сотрудничество с администрациями освобождённых территорий или просто за бытовые пророссийские высказывания", — отмечалось в публикации канала.Авторы канала, подчёркивали, что "это не только гуманитарный жест, а тонкий дипломатический и информационно-психологический ход"."Во-первых, он создаёт прецедент признания политических репрессий на Украине — не где-то на международных площадках, а в теле переговорного процесса. Во-вторых, он меняет повестку обменов. Данная инициатива делает сам процесс глубже и политически острее, превращая его в элемент легитимации борьбы за права своих — где бы они ни находились", — указывалось в публикации.При этом, по информации авторов канала, количество пленных и Украины и у России разнилось."Украина располагает крайне ограниченным количеством российских пленных – несколько сотен человек, в то время как на российской стороне до 15 тысяч пленных бойцов ВСУ, и эта демографическая и политическая "масса" создаёт мощный рычаг давления. Теперь она может использоваться не только для военного обмена, но и для освобождения лояльных России граждан", — писали авторы канала.Также авторы канала указали на своеобразную "вилку" для Зеленского и его окруженияН ведь включение в обмен пленными политзаключённых по сути означает признание их статуса именно как заключённых политических, а вот нежелание менять таких лиц могут крайне отрицательно воспринять на Украине — как "нежелание спасать "своих"".Подробнее об обмене пленными — в статье Павла Котова "Как обмен превратить в обман. Что не так с формулой "1000 на 1000"".

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, россия, украина, турция, дональд трамп, владимир зеленский, андрей ермак, вооруженные силы украины, офис президента, госдума, обмен пленными