https://ukraina.ru/20250519/podgotovka-k-vazhnym-peregovoram-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-19-maya-1063235529.html

Подготовка к важным переговорам, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 мая

Подготовка к важным переговорам, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 мая - 19.05.2025 Украина.ру

Подготовка к важным переговорам, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 мая

В Кремле рассказали о готовящемся разговоре между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, на Украине обеспокоены этим разговором, а также разговором Трампа с Владимиром Зеленским. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-05-19T13:09

2025-05-19T13:09

2025-05-19T13:09

эксклюзив

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владимир путин

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Президент Владимир Путин в понедельник проведёт телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В пять часов (17:00. — Ред.) состоится телефонный разговор с Трампом. Трамп это уже позавчера анонсировал. Естественно, разговор важный с учетом состоявшихся в Стамбуле переговоров", — отметил он.Песков назвал предстоящую беседу лидеров важной, и указал, что о её итогах сообщат.Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" сообщил, что этот разговор тревожит украинскую власть. Также на Украине готовятся к последующему разговору Трампа с Владимиром Зеленским, о чём ранее сообщал президент США."Наш источник сообщает, что весь Офис президента готовится к сегодняшнему телефонному звонку Трампа, который состоится после беседы пмериканского президента с российским. Все ожидают, что Трамп озвучит требования для мира и скажет не валять дурака и подписывать. Возможно, будет утверждена предварительная дата возможной встречи лидеров", — указывалось в публикации.По информации авторов канала, "глобалисты требуют от Зеленского наоборот выдвигать вечно нереалистичные условия".Также авторы указали, что надежды на быстрое установление мира нет."Шансов на мир немного. Глобалистам не выгодно завершать украинский кризис. Все наши источники ставят на то, что США выйдут из игры. Вопрос только когда, как, и какой статус в игре останется за ними", — подытожили авторы канала.Ранее Трамп заявлял, что после разговора с Путиным позвонит Зеленскому, а затем, после личного разговора с последним, поговорит с Зеленским и лидерами стран-членов НАТО.Обстрелы и налётыУтром 19 мая Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов: 26 БпЛА – над территорией Республики Крым, 8 – над территорией Брянской области, 1 – над территорией Белгородской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по территории этого региона России 8 ударов.На горловском направлении ВСУ нанесли 7 ударов, на донецком направлении 1 удар, выпустив в общей сложности 26 единиц различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ были повреждены 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по территории Никитовского района Горловки в общей сложности 11 снарядов калибром 155 мм. Также в ДНР неоднократно объявляли ракетную/авиационную опасность.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 50 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 50 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Голая Пристань — 5; Великая Лепетиха — 9; Князе-Григоровка — 17; Пролетарка — 2; Днепряны — 3; Алёшки — 5; Новая Каховка — 6", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка, Каховка и Новая Каховка.Кроме того, как сообщили в Администрации Горностаевского муниципального округа, в минувшие сутки ВСУ нанесли 13 артиллерийских ударов и совершили 2 атаки БпЛА на населённые пункты округа."За прошедшие сутки зафиксировано 13 артиллерийских ударов и 2 атаки БпЛА по участкам местности: н.п. Горностаевка, н.п. Каиры, н.п. Заводовка. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала", — отмечалось в сообщении в телеграм-канале Администрации.Кроме того, как сообщили в Новокаховской администрации, житель Новокаховского округа получил минно-взрывную травму в результате обстрела ВСУ"Пострадавший самостоятельно обратился в Новокаховскую ЦГБ. С осколочным ранением верхней трети правой голени госпитализирован в Каховскую ЦРБ", — сообщили в Новокаховской администрации.Утром 19 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе по посёлкам Майский, Малиновка, сёлам Бессоновка, Бочковка, Вергилевка, Веселая Лопань, Орловка, Солнцевка и Чайки совершены атаки 14 беспилотников, 2 из которых сбиты системой ПВО. В селе Чайки повреждены частный дом и линия электропередачи, в селе Бессоновка — частный дом, грузовой и легковой автомобили, в селе Орловка — здание сельхозпредприятия, в селе Бочковка — частный дом. Сегодня утром в селе Чайки от удара FPV-дрона повреждён автомобиль", — писал Гладков.В Борисовском районе посёлок Борисовка и село Берёзовка сегодня ночью подверглись атакам двух беспилотников. Повреждены по одному частному дому.В Валуйском муниципальном округе по городу Валуйки, сёлам Двулучное, Долгое, Казинка, Кукуевка, Насоново, Подгорное, Солоти и Тимоново нанесены удары 24 беспилотников, 12 из которых подавлены и сбиты."На участке дороги Казинка — Борки в результате атаки дрона по автомобилю ранен мирный житель. Мужчину госпитализировали в областную клиническую больницу. По оценке медиков, состояние тяжёлое. Вся необходимая помощь оказывается. Автомобиль повреждён", — отметил губернатор.В городе Валуйки повреждено техническое помещение, в сёлах Казинка и Подгорное повреждены по одному автомобилю, в селе Солоти — гараж и три машины.В Волоконовском районе село Тишанка и хутор Екатериновка подверглись обстрелу, в ходе которого выпущено 4 боеприпаса, и атакам 2 беспилотников. В селе Тишанка частично разрушен частный дом, а также повреждена летняя кухня, в хуторе Екатериновка повреждено частное домовладение.В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский выпущено 7 боеприпасов в ходе одного обстрела. Село Новостроевка-Первая атаковано одним беспилотником — повреждён забор частного домовладения.Над Губкинским городским округом системой ПВО сбиты 6 беспилотников. Обошлось без последствий."В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Староселье подверглись 14 обстрелам, в ходе которых выпущено 88 боеприпасов, и атакам 3 беспилотников. Информация о последствиях уточняется", — указывалось в сводке.Над Новооскольским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Пострадавших и повреждений нет.Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбиты 2 беспилотника. Без последствий.Над Чернянским районом системой ПВО сбиты 10 беспилотников. Также село Ларисовка атаковано одним беспилотником — повреждены складское помещение и одна единица сельхозтехники.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и хутору Марьино совершены атаки 16 беспилотников, из которых 8 подавлены и сбиты. В селе Муром повреждены частный дом и легковой автомобиль, в селе Мешковое — частное домовладение."Сегодня утром в городе Шебекино от удара беспилотника по автобусу ранен водитель. Пострадавший в тяжёлом состоянии доставлен в Шебекинскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь", — писал Гладков.Повреждены 4 транспортных средства.Позднее, в 10:01 Гладков сообщил о гибели от украинской атаки мирной жительницы."Случилось самое страшное. В результате очередного целенаправленного удара ВСУ погибла женщина и ранен один мирный житель. В городе Шебекино дрон ударил по легковому автомобилю. В результате его детонации погибла женщина. Выражаю самые искренние соболезнования всем родным и близким погибшей… Это тяжёлая утрата для всех нас…", — написал Гладков в своём телеграм-канале.С погибшей в машине была ещё одна женщина, которую доставили в Шебекинскую ЦРБ в крайне тяжёлом состоянии. У пострадавшей открытая черепно-мозговая травма, множественные осколочные ранения головы, шеи, грудной клетки, рук и ног."Врачи делают всё возможное, чтобы спасти её жизнь… Молимся", — отметил губернатор.В 12:38 Гладков сообщил о том, что ещё пять мирных жителей пострадали в результате атак дронов ВСУ по автомобилям.Так, в Валуйском округе в посёлке Дружба от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранен водитель. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Валуйскую ЦРБ, где врачи диагностировали ему множественные осколочные ранения грудной клетки, рук и ног.В селе Бессоновка Белгородского района дрон нанёс удар по легковому автомобилю на территории коммерческого предприятия. Пострадал водитель. Попутным транспортом он доставлен в Бессоновскую амбулаторию. По информации медиков, у пострадавшего осколочные ранения шеи, спины, грудной клетки и рук. Бригада скорой помощи транспортирует мужчину в городскую больницу №2 г. Белгорода для дальнейшего лечения."Ещё один автомобиль подвергся атаке дрона возле социального объекта в селе Графовка Шебекинского округа. Ранены трое. Бойцы самообороны доставили женщину со множественными осколочными ранениями головы и рук в Шебекинскую ЦРБ. Для дальнейшего лечения она будет переведена в областную клиническую больницу. Ещё двоих — мужчину с осколочным ранением поясницы и женщину с баротравмой — бригады СМП доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода", — писал Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, что происходило на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Переговоры в Стамбуле, страшная ночь под Киевом".

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https://ukraina.ru/20250518/zelenskiy-proschupyvaet-pochvu-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-18-maya-1063219433.html

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эксклюзив, хроники, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, офис президента, россия, сша, украина, нато