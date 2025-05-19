https://ukraina.ru/20250519/kemal-atatyurk-otets-sovremennoy-turtsii-opravdyvavshiy-etnicheskie-chistki-1063230515.html

Кемаль Ататюрк: отец современной Турции, оправдывавший этнические чистки

Кемаль Ататюрк: отец современной Турции, оправдывавший этнические чистки - 19.05.2025 Украина.ру

Кемаль Ататюрк: отец современной Турции, оправдывавший этнические чистки

19 мая 1881 года считается днём рождения Мустафы Кемаля (Кемаль - прозвище, означающее "совершенство"), известного по высокопарному прозвищу Ататюрк ("Отец турок"). Его роль в формировании современной Турции действительно сложно переоценить

2025-05-19T16:00

2025-05-19T16:00

2025-05-19T16:00

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Мустафа Кемаль родился в городе Салоники, который ныне принадлежит Греции. Изначально в этом городе жили албанизированные греки, туда же в период Османской империи были переселены турки из Анатолии, а также евреи-сефарды, бежавшие из Испании от преследований. Но если место рождения будущего "Отца турок" известно точно, то о дате до сих пор идут споры.Дело в том, что в метрических книгах Салоник записано, что Мустафа Кемаль родился в 1296 году от Хиджры, причём без указания календаря. А их в Османской империи тогда было сразу два: исламский, чисто религиозный, и румийский – гражданский, принятый в 1839 году и основанный на юлианском календаре. Несмотря на то, что оба они отсчитывали время от Хиджры – переселения Мухаммеда из Мекки в Медину, между ними существовала разница.Судя по всему, запись был сделана по гражданскому календарю, поскольку по исламскому 1296 год от Хиджры продолжался с 26 декабря 1878-го до 14 декабря 1879-го по григорианскому календарю. В свою очередь, по румийскому календарю 1296 год Хиджры охватывает период с 13 марта 1880 года по 12 марта 1881 года. Однако 19 мая 1881 года как дата рождения Ататюрка была назначена значительно позже, причём исключительно по политическим мотивам.Хотя Мустафа Кемаль родился в небогатой семье мелкого чиновника, юноша получил великолепное военное образование. Он был выпускником лучших военных школы, училища и академии тогдашней Османской империи. Эти военные учебные заведения, созданные с целью поддержки и укрепления султанской власти, как это часто бывает стали очагами вольнодумства и свободы. Именно их выпускники, образовав движение "младотурков" и Партию единения и прогресса, в июле 1908 году свергли султана Абдулхамида II (события получили название Младотурецкой революции). Новым султаном стал Мехмед V, однако реальная власть в стране перешла руководству партии младотурков.Мустафа Кемаль ко времени Младотурецкой революции был старшим капитаном армии Османской империи и инспектором имперских железных дорог в Восточной Румелии (ныне часть Болгарии). Он принял участие в подготовке и проведении восстания, но позже разошёлся с младотурками, считая, что военные не должны вмешиваться в политику. Возможно, именно поэтому его стали отправлять на подавление восстаний – в Триполитании (ныне Ливия), Албании и самом Константинополе. Позже в Триполитании Мустафа Кемаль воевал в ходе итало-турецкой войны (1911-12), а в Первую Балканскую войну (1912-13) он сыграл большую роль в деле отвоевания Дидимотихона и Эдирне у болгар.В январе 1913 года один из лидеров младотурков Энвер-паша осуществил государственный переворот, в результате которого была установлена военная диктатура "трёх пашей". Вместе с Талаат-пашой и Джемаль-пашой Энвер-паша образовал неофициальный триумвират, став военным министром и начальником Генштаба Османской империи.Энвер-паша, который в 1909-11 годах работал военным атташе в Берлине, был убеждённым германофилом. С начала ХХ века Османская и Германская империи двигались к прочному союзу. Немецкие генералы и военные инструкторы наводили порядок в османских войсках, реформируя их по германскому образцу, немецкие фирмы выигрывали концессии на строительство железных дорог, немецкие банки предоставляли кредиты османскому правительству и так далее.А вот Мустафа Кемаль, напротив, ненавидел всё немецкое, был франкофоном и франкофилом. Он основательно изучил организацию французской армии, уровень её боевой готовности, в 1910 году даже присутствовал как наблюдатель на манёврах в Пикардии. Но в 1913-м Энвер-паша решил отправить перспективного офицера, к тому же прошедшего курс оперативного руководства войсками в Генштабе, военным атташе в Болгарию, также союзницу Германии. Правда, горькую пилюлю подсластили: в марте 1914 года Мустафа Кемаль получил чин подполковника.С началом Первой мировой войны, в которую Османская империя вступила на стороне Германии и Австро-Венгрии, он вернулся в действующую армию. В октябре 1914 года Мустафа Кемаль командовал пехотной дивизией 1-й армии, оборонявшей Константинополь и морские проливы. Но прославился он во время обороны полуострова Галлиполи от десанта англо-французских войск в феврале 1915 – январе 1916 годов. Тут ему весьма пригодились полученные во Франции знания.Британцы и французы были вынуждены эвакуировать войска, а Кемаль прибыл в Константинополь, где жители приветствовали его как спасителя столицы. За проявленную доблесть Мустафа Кемаль был повышен в чине сначала до полковника, потом и до генерал-майора, получил титул паши, а уже в апреле 1916-го стал генерал-лейтенантом.Он командовал 2-й армией на Кавказском фронте, где потерпел ряд поражений от русских войск под командованием генерала Юденича, позже – 7-й армией на Палестино-Сирийском фронте. После капитуляции Османской империи и подписания Мудросского перемирия (30 октября 1918 года) Кемаль-паша вернулся в столицу, где приступил к работе в Министерстве обороны, будучи также флигель-адъютантом последнего султана Мехмеда VI.По итогам войны Османская империя была разделена на оккупационные зоны между Англией, Францией, Италией и Грецией. По этой причине во внутренней Анатолии начали формироваться очаги сопротивления, состоящие из бывших военных и возмущенных граждан. Для их подавления в оккупированный британскими войсками город Самсун со специальными полномочиями от султана и был направлен Мустафа Кемаль.Однако, прибыв на место, он возглавил восстание, провозгласив национально-освободительную войну. Датой её начала считается 19 мая 1919 года – день приезда Мустафы Кемаля в город Самсун и его выступления перед молодёжью, где он объявил мобилизацию против оккупационных войск. Именно поэтому Кемаль Ататюрк позже определил 19 мая как день своего рождения, и в нынешней Турции эта дата отмечается как День памяти Ататюрка.События последующих нескольких лет в Турции называют "Кемалистской революцией". 27 декабря 1919 года Мустафу Кемаля с ликованием встретили жители Анкары. После роспуска османского парламента в оккупированном Антантой Константинополе (18 марта 1920 года), Кемаль созвал в Анкаре собственный парламент – Великое Национальное Собрание Турции (ВНСТ), первое заседание которого открылось 23 апреля 1920 года. ВНСТ объявило себя носителем верховной власти в государстве, сам Кемаль был избран председателем парламента и главой правительства.Непосредственной задачей кемалистов была борьба с армянами на северо-востоке, с греками – на западе, а также с оккупацией Антантой турецких земель и сохранявшимся де-факто режимом капитуляций. 7 июня 1920 года правительство Кемаля объявило недействительными все прежние договоры Османской империи. Кроме того, оно отвергло и путём военных действий сорвало ратификацию подписанного 10 августа 1920 года между султанским правительством и странами Антанты унизительного для турок Севрского договора.Большое значение в успехах кемалистов в войне против армян, а впоследствии и греков, имела значительная финансовая и военная помощь, оказанная правительством РСФСР начиная с осени 1920 года. В частности, при заключении 16 марта 1921 года в Москве договора о "дружбе и братстве" (по которому к Турции отошёл ряд территорий бывшей Российской Империи – Карская область и Сурмалинский уезд) было также достигнуто соглашение об оказании правительству ВНСТ значительной безвозмездной финансовой помощи, а также помощи оружием. Этот договор фактически завершил и турецко-армянскую войну, определив нынешнюю границу Турции с Арменией (а также с Грузией и Нахичеванью).А вот турецко-греческая война продолжалась до октября 1922 года, когда турецкие войска полностью выбили греческие силы со всего средиземноморского побережья нынешней Турции. 11 октября 1922 года державы Антанты подписали с кемалистским правительством перемирие, к которому спустя три дня присоединилась Греция.Стоит отметить, что в ходе греческого отступления обе стороны творили взаимные жестокости: греки убивали и грабили турок, турки – греков и армян. Около миллиона человек с обеих сторон осталось без крова. Позже Мустафа Кемаль публично оправдывал этнические чистки, проведённые его армией в 1922-м, как и произошедшие в 1915 году в Османской империи массовые убийства армян.24 июля 1923 года был подписан Лозаннский мирный договор, положивший конец войне и определивший современные границы Турции на западе. 6 октября того же года кемалисты вступили в Константинополь, откуда были эвакуированы войска Антанты. 29 октября 1923 года была провозглашена Турецкая республика с Мустафой Кемалем в качестве её президента (султанат был ликвидирован решением ВНСТ ещё в ноябре 1922 года, позже последний султан был выслан из страны). Впоследствии Мустафу Кемаля неоднократно переизбирали президентом Турции (в 1927, 1931, 1935 годах), он занимал этот пост вплоть до своей кончины в 1938-м.Кемаль, которого уже тогда начали называть Ататюрком, приступил к ускоренной трансформации Турции в современное светское государство. Его правительство упразднило халифат (1924), ввело светское обучение, григорианский календарь и европейскую систему мер и весов (1925), приняло новый уголовный и гражданский кодексы по европейскому образцу (1926), латинизировало алфавит и отделило религию от государства (1928), переименовало Константинополь в Стамбул (1930), предоставило избирательные права женщинам. Кроме того, были отменены титулы и феодальные формы обращения, и введены фамилии (1934) – именно тогда Мустафа Кемаль и стал официально Кемалем Ататюрком. Эту фамилию присвоило ему Великое национальное собрание Турции, под ней он и вошёл в историю.Ататюрк был убеждён, что для успешной модернизации страны необходимы авторитарные методы управления, поэтому в Турции была установлена однопартийная система – вся власть находилась в руках основанной им Народно-республиканской партии. При этом гарантом особой турецкой демократии стало не столько общество, сколько армия. Эта модель оказалась эффективной на протяжении десятилетий существования Турецкой республики, однако за период правления нынешнего президента Турции Реджепа Эрдогана она фактически демонтирована.После кончины Ататюрка в Турции сложился культ его личности. В каждом турецком городе есть памятник первому президенту республики, его портреты размещены на банкнотах и монетах, присутствуют во всех государственных учреждениях. В 1951 году был принят закон, который предусматривает уголовную ответственность за оскорбление памяти Ататюрка, который применяется до сих пор.P.S.: В ноябре 2022 года американский стриминговый сервис Disney+ объявил о запуске сериала "Ататюрк", биографической драмы об основателе Турецкой республики, приуроченной к её столетию. На создание сериала было потрачено $ 8 млн. – это самый дорогостоящий культурный проект, связанный с Турцией.Летом 2023 года Армянский национальный комитет Америки призвал к бойкоту сериала, заявив, что Disney+ прославляет "диктатора и геноцидального убийцу, на чьих руках – кровь миллионов греков, армян, ассирийцев, халдеев, сирийцев, арамеев, маронитов и других христианских мучеников". Disney+ снял сериал "Ататюрк" со своей всемирной сетки вещания, в ответ прокуратура Турции открыла дело против американской компании.В результате сериал перемонтировали в двухсерийный фильм, который показали лишь в турецких кинотеатрах и в эфире турецкой версии телеканала FOX TV. О том, что отец турецкой нации любил выпить (ведь умер Ататюрк от цирроза печени), в фильме не упоминается.

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история, турция, османская империя, греция, революция, гражданская война, xx век, россия, первая мировая война, геноцид