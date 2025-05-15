https://ukraina.ru/20250515/kto-edet-v-stambul-i-chto-eto-znachit-glavnoe-na-utro-15-maya-1063140037.html

Кто приехал в Стамбул и что это значит. Главное на утро 15 мая

Кто приехал в Стамбул и что это значит. Главное на утро 15 мая - 15.05.2025 Украина.ру

Кто приехал в Стамбул и что это значит. Главное на утро 15 мая

В ночь на 15 мая президент России Владимир Путин подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной"

2025-05-15T09:28

2025-05-15T09:28

2025-05-15T09:29

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В 22:50 на сайте Кремля появилось сообщение о том, что президент России Владимир Путин подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной". Приводился и текст распоряжения."Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной: Мединский В.Р. – помощник Президента Российской Федерации (глава делегации); Галузин М.Ю. – заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации (член делегации); Костюков И.О. – начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (член делегации); Фомин А.В. – заместитель Министра обороны Российской Федерации (член делегации)", — отмечалось в публикации.Кроме того, в распоряжении были упомянуты и эксперты."Утвердить следующий состав экспертов для переговоров с Украиной: Зорин А.С. – первый заместитель начальника информации управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации; Подобреевская E.C. – заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере; Полищук А.А. – директор Второго департамента стран СНГ МИДа России; Шевцов В.И. – заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России", — гласил текст распоряжения.Распоряжение вступило в силу со дня его подписания.Военный эксперт Александр Арутюнов указал на отсылку к переговорам 2022 года."Если не ошибаюсь, состав переговорной группы буквально аналогичен Стамбулу-2022. И начаться переговоры должны 15 мая 2025 года - то есть ровно через три года с того момента, как они были сорваны украинской стороной. Тем самым мы демонстрируем всему миру, что наша готовность к миру и компромиссам осталась прежней. А три года смерти и разрушений - вина тех, кто совал переговорный процесс 15 мая 2022 года…", — отметил Арутюнов.Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, военкор Александр Коц охарактеризовал состав переговорной группы как мощный."О чём говорит мощный состав нашей переговорной группы. Такую делегацию не посылают для того, чтобы отбыть номер. Зорин - мощнейший переговорщик, занимался в свое время замирением бармалеев в Сирии, "зелеными экспрессами", распутывал сложнейшие клубки противоречий между группировками", — отметил Коц.По его словам, такая переговорная группа — удар по Владимиру Зеленскому."Это ещё один удар по шапито Зеленского, который едет только для того, чтобы сорвать диалог и обвинить в срыве нас. Но такое представительство не посылают для того, чтобы кривляться на сцене, изображая игру на рояле причинным местом", — подчеркнул Коц.Его коллега — военкор Сергей Шилов — вспомнил о том, как Зорин налаживал контакты в Сирии."Надо отметить, что генерал Зорин ездил к сирийским бородачам один, без охраны. Между арабами не было доверия и были пролиты реки крови. Однако Зорин находил со всеми общий язык, и они доверяли слову русского генерала. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации ("закрытым") генерал-майору Зорину Александру Сергеевичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали "Золотая Звезда"", — отметил Шилов.Коц же, комментируя это высказывание своего коллеги, вспомнил о роли Зорина в СВО."Я бы добавил, что Зорин был одним из тех, кто заставил капитулировать двухтысячный гарнизон Азовстали. Наравне с Алексеевым", — указал военкор и член СПЧ.Российский политолог Марат Баширов также проанализировал состав переговорной группы."Это техническая группа с напоминанием о переговорах в 22 году там же в Стамбуле. Кстати, именно 15 мая 2022 года были сорваны первые стамбульские переговоры", — указал Баширов.Он заявил, что это — серьёзный сигнал."Во-первых, это откровенный сигнал о том, что шантаж не пройдет и если намерения серьезные США и Украины, то этой группе поручено начать проговаривать стартовые условия долгих и сложных переговоров. Во-вторых, присутствие военных в составе нашей группы - сигнал о готовности прорабатывать разведение войск, но с учетом наших политических требований", — отметил политолог.При этом Баширов указал, что не уверен, что состав украинской делегации будет таким же."Не уверен, что в составе украинской делегации будет Арахамия (как в 22 году). Это как раз будет намёк на то, что переговоры или их срыв полностью будет модерировать сам Зеленский. Так что ощущения пока такие: с нашей стороны - готовность, сдержанный оптимизм, замешанный с большой долей недоверия", — подытожил Баширов.Официально состав украинской делегации не называли. Вечером 14 мая украинское Радио NV со ссылкой на источники сообщило, что украинскую делегацию возглавит сам Зеленский. Кроме того, как сообщил источник, в делегации будут глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Украины Рустем Умеров, дипломатический советник Зеленского Игорь Жовква и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига."Но решение о формате переговоров и будут ли они вообще будет принимать лично президент (Зеленский — Ред.) уже завтра в Турции", — сообщал источник.В 08:21 15 мая РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник сообщило о том, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с делегацией Украины,"Российская делегация прилетела", — сказал собеседник агентства.Как перед этим уточнял РИА Новости осведомлённый источник, переговоры пройдут там же, где и в 2022 году, — в рабочем офисе администрации президента Турции в центре Стамбула.При этом, как сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, украинская делегация нацелена обсуждать только 30-дневное перемирие.Также ряд СМИ сообщил, что переговоры начнутся в 10:00 по Москве и Стамбулу.Член СПЧ, российский военкор Коц указал на разницу в подходах к переговорам в России и на Украине."Путин вчера вечером провёл большое совещание по переговорам. Помимо членов переговорной делегациb,в совещании участвовали Лавров, Белоусов, Золотов, Шойгу, Герасимов и Бортников, а также командующие группировками войск в зоне СВО. Москва продолжает демонстрировать исключительное серьезное отношение к поездке в Стамбул. В отличие от Киева, который продолжает традиционное кривляние", — указал Коц.По его словам, Украина до сих пор не сказала внятно, собираются ли они вообще встречаться с россиянами, а появившуюся информацию о начале переговоров в 10:00 на Украине опровергли.О переговорах в Стамбуле — в статье Татьяны Стоянович "Путин не уступит, но Зеленский пытается перехватить инициативу. Украина в международном контексте".

https://ukraina.ru/20250514/mir-zhdet-peregovorov-v-stambule-itogi-14-maya-1063121493.html

https://ukraina.ru/20240514/1055055490.html

https://ukraina.ru/20250514/voinstvennyy-makron-provaly-vsu-nadezhdy-na-peregovory-glavnoe-na-ukraine-na-utro-14-maya-1063108831.html

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эксклюзив, хроники, стамбул, россия, украина, александр коц, владимир зеленский, леонид зорин, мид, снг, спч