Кто приехал в Стамбул и что это значит. Главное на утро 15 мая - 15.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250515/kto-edet-v-stambul-i-chto-eto-znachit-glavnoe-na-utro-15-maya-1063140037.html
Кто приехал в Стамбул и что это значит. Главное на утро 15 мая
Кто приехал в Стамбул и что это значит. Главное на утро 15 мая - 15.05.2025 Украина.ру
Кто приехал в Стамбул и что это значит. Главное на утро 15 мая
В ночь на 15 мая президент России Владимир Путин подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной"
2025-05-15T09:28
2025-05-15T09:29
эксклюзив
хроники
стамбул
россия
украина
александр коц
владимир зеленский
леонид зорин
мид
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101551/50/1015515090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c95cb625716a18143fdff0d3c8781f5.jpg
В 22:50 на сайте Кремля появилось сообщение о том, что президент России Владимир Путин подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной". Приводился и текст распоряжения."Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной: Мединский В.Р. – помощник Президента Российской Федерации (глава делегации); Галузин М.Ю. – заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации (член делегации); Костюков И.О. – начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (член делегации); Фомин А.В. – заместитель Министра обороны Российской Федерации (член делегации)", — отмечалось в публикации.Кроме того, в распоряжении были упомянуты и эксперты."Утвердить следующий состав экспертов для переговоров с Украиной: Зорин А.С. – первый заместитель начальника информации управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации; Подобреевская E.C. – заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере; Полищук А.А. – директор Второго департамента стран СНГ МИДа России; Шевцов В.И. – заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России", — гласил текст распоряжения.Распоряжение вступило в силу со дня его подписания.Военный эксперт Александр Арутюнов указал на отсылку к переговорам 2022 года."Если не ошибаюсь, состав переговорной группы буквально аналогичен Стамбулу-2022. И начаться переговоры должны 15 мая 2025 года - то есть ровно через три года с того момента, как они были сорваны украинской стороной. Тем самым мы демонстрируем всему миру, что наша готовность к миру и компромиссам осталась прежней. А три года смерти и разрушений - вина тех, кто совал переговорный процесс 15 мая 2022 года…", — отметил Арутюнов.Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, военкор Александр Коц охарактеризовал состав переговорной группы как мощный."О чём говорит мощный состав нашей переговорной группы. Такую делегацию не посылают для того, чтобы отбыть номер. Зорин - мощнейший переговорщик, занимался в свое время замирением бармалеев в Сирии, "зелеными экспрессами", распутывал сложнейшие клубки противоречий между группировками", — отметил Коц.По его словам, такая переговорная группа — удар по Владимиру Зеленскому."Это ещё один удар по шапито Зеленского, который едет только для того, чтобы сорвать диалог и обвинить в срыве нас. Но такое представительство не посылают для того, чтобы кривляться на сцене, изображая игру на рояле причинным местом", — подчеркнул Коц.Его коллега — военкор Сергей Шилов — вспомнил о том, как Зорин налаживал контакты в Сирии."Надо отметить, что генерал Зорин ездил к сирийским бородачам один, без охраны. Между арабами не было доверия и были пролиты реки крови. Однако Зорин находил со всеми общий язык, и они доверяли слову русского генерала. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации ("закрытым") генерал-майору Зорину Александру Сергеевичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали "Золотая Звезда"", — отметил Шилов.Коц же, комментируя это высказывание своего коллеги, вспомнил о роли Зорина в СВО."Я бы добавил, что Зорин был одним из тех, кто заставил капитулировать двухтысячный гарнизон Азовстали. Наравне с Алексеевым", — указал военкор и член СПЧ.Российский политолог Марат Баширов также проанализировал состав переговорной группы."Это техническая группа с напоминанием о переговорах в 22 году там же в Стамбуле. Кстати, именно 15 мая 2022 года были сорваны первые стамбульские переговоры", — указал Баширов.Он заявил, что это — серьёзный сигнал."Во-первых, это откровенный сигнал о том, что шантаж не пройдет и если намерения серьезные США и Украины, то этой группе поручено начать проговаривать стартовые условия долгих и сложных переговоров. Во-вторых, присутствие военных в составе нашей группы - сигнал о готовности прорабатывать разведение войск, но с учетом наших политических требований", — отметил политолог.При этом Баширов указал, что не уверен, что состав украинской делегации будет таким же."Не уверен, что в составе украинской делегации будет Арахамия (как в 22 году). Это как раз будет намёк на то, что переговоры или их срыв полностью будет модерировать сам Зеленский. Так что ощущения пока такие: с нашей стороны - готовность, сдержанный оптимизм, замешанный с большой долей недоверия", — подытожил Баширов.Официально состав украинской делегации не называли. Вечером 14 мая украинское Радио NV со ссылкой на источники сообщило, что украинскую делегацию возглавит сам Зеленский. Кроме того, как сообщил источник, в делегации будут глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Украины Рустем Умеров, дипломатический советник Зеленского Игорь Жовква и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига."Но решение о формате переговоров и будут ли они вообще будет принимать лично президент (Зеленский — Ред.) уже завтра в Турции", — сообщал источник.В 08:21 15 мая РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник сообщило о том, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с делегацией Украины,"Российская делегация прилетела", — сказал собеседник агентства.Как перед этим уточнял РИА Новости осведомлённый источник, переговоры пройдут там же, где и в 2022 году, — в рабочем офисе администрации президента Турции в центре Стамбула.При этом, как сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, украинская делегация нацелена обсуждать только 30-дневное перемирие.Также ряд СМИ сообщил, что переговоры начнутся в 10:00 по Москве и Стамбулу.Член СПЧ, российский военкор Коц указал на разницу в подходах к переговорам в России и на Украине."Путин вчера вечером провёл большое совещание по переговорам. Помимо членов переговорной делегациb,в совещании участвовали Лавров, Белоусов, Золотов, Шойгу, Герасимов и Бортников, а также командующие группировками войск в зоне СВО. Москва продолжает демонстрировать исключительное серьезное отношение к поездке в Стамбул. В отличие от Киева, который продолжает традиционное кривляние", — указал Коц.По его словам, Украина до сих пор не сказала внятно, собираются ли они вообще встречаться с россиянами, а появившуюся информацию о начале переговоров в 10:00 на Украине опровергли.О переговорах в Стамбуле — в статье Татьяны Стоянович "Путин не уступит, но Зеленский пытается перехватить инициативу. Украина в международном контексте".
https://ukraina.ru/20250514/mir-zhdet-peregovorov-v-stambule-itogi-14-maya-1063121493.html
https://ukraina.ru/20240514/1055055490.html
https://ukraina.ru/20250514/voinstvennyy-makron-provaly-vsu-nadezhdy-na-peregovory-glavnoe-na-ukraine-na-utro-14-maya-1063108831.html
стамбул
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101551/50/1015515090_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_29b41c7c096af2e46e9d6d586cf5325b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, стамбул, россия, украина, александр коц, владимир зеленский, леонид зорин, мид, снг, спч
Эксклюзив, Хроники, Стамбул, Россия, Украина, Александр Коц, Владимир Зеленский, Леонид Зорин, МИД, СНГ, СПЧ

Кто приехал в Стамбул и что это значит. Главное на утро 15 мая

09:28 15.05.2025 (обновлено: 09:29 15.05.2025)
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСтраны мира. Турция
Страны мира. Турция - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В ночь на 15 мая президент России Владимир Путин подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной"
В 22:50 на сайте Кремля появилось сообщение о том, что президент России Владимир Путин подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной". Приводился и текст распоряжения.
"Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной: Мединский В.Р. – помощник Президента Российской Федерации (глава делегации); Галузин М.Ю. – заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации (член делегации); Костюков И.О. – начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (член делегации); Фомин А.В. – заместитель Министра обороны Российской Федерации (член делегации)", — отмечалось в публикации.
Кроме того, в распоряжении были упомянуты и эксперты.
"Утвердить следующий состав экспертов для переговоров с Украиной: Зорин А.С. – первый заместитель начальника информации управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации; Подобреевская E.C. – заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере; Полищук А.А. – директор Второго департамента стран СНГ МИДа России; Шевцов В.И. – заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России", — гласил текст распоряжения.
Распоряжение вступило в силу со дня его подписания.
Военный эксперт Александр Арутюнов указал на отсылку к переговорам 2022 года.
"Если не ошибаюсь, состав переговорной группы буквально аналогичен Стамбулу-2022. И начаться переговоры должны 15 мая 2025 года - то есть ровно через три года с того момента, как они были сорваны украинской стороной. Тем самым мы демонстрируем всему миру, что наша готовность к миру и компромиссам осталась прежней. А три года смерти и разрушений - вина тех, кто совал переговорный процесс 15 мая 2022 года…", — отметил Арутюнов.
Вчера, 18:00
Мир ждет переговоров в Стамбуле, ЦБ России напомнил о действительно важном. Итоги 14 мая
Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, военкор Александр Коц охарактеризовал состав переговорной группы как мощный.
"О чём говорит мощный состав нашей переговорной группы. Такую делегацию не посылают для того, чтобы отбыть номер. Зорин - мощнейший переговорщик, занимался в свое время замирением бармалеев в Сирии, "зелеными экспрессами", распутывал сложнейшие клубки противоречий между группировками", — отметил Коц.
По его словам, такая переговорная группа — удар по Владимиру Зеленскому.
"Это ещё один удар по шапито Зеленского, который едет только для того, чтобы сорвать диалог и обвинить в срыве нас. Но такое представительство не посылают для того, чтобы кривляться на сцене, изображая игру на рояле причинным местом", — подчеркнул Коц.
Его коллега — военкор Сергей Шилов вспомнил о том, как Зорин налаживал контакты в Сирии.
"Надо отметить, что генерал Зорин ездил к сирийским бородачам один, без охраны. Между арабами не было доверия и были пролиты реки крови. Однако Зорин находил со всеми общий язык, и они доверяли слову русского генерала. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации ("закрытым") генерал-майору Зорину Александру Сергеевичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали "Золотая Звезда"", — отметил Шилов.
Коц же, комментируя это высказывание своего коллеги, вспомнил о роли Зорина в СВО.
"Я бы добавил, что Зорин был одним из тех, кто заставил капитулировать двухтысячный гарнизон Азовстали. Наравне с Алексеевым", — указал военкор и член СПЧ.
Работа экипажа самоходного миномёта 2с4 Тюльпан ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
14 мая 2024, 13:00
Обстановка под Харьковом, ВСУ на пределе, причастные к подрывам СП. Главное на Украине на 13:00 14 мая
Российский политолог Марат Баширов также проанализировал состав переговорной группы.
"Это техническая группа с напоминанием о переговорах в 22 году там же в Стамбуле. Кстати, именно 15 мая 2022 года были сорваны первые стамбульские переговоры", — указал Баширов.
Он заявил, что это — серьёзный сигнал.
"Во-первых, это откровенный сигнал о том, что шантаж не пройдет и если намерения серьезные США и Украины, то этой группе поручено начать проговаривать стартовые условия долгих и сложных переговоров. Во-вторых, присутствие военных в составе нашей группы - сигнал о готовности прорабатывать разведение войск, но с учетом наших политических требований", — отметил политолог.
При этом Баширов указал, что не уверен, что состав украинской делегации будет таким же.
"Не уверен, что в составе украинской делегации будет Арахамия (как в 22 году). Это как раз будет намёк на то, что переговоры или их срыв полностью будет модерировать сам Зеленский. Так что ощущения пока такие: с нашей стороны - готовность, сдержанный оптимизм, замешанный с большой долей недоверия", — подытожил Баширов.
Официально состав украинской делегации не называли. Вечером 14 мая украинское Радио NV со ссылкой на источники сообщило, что украинскую делегацию возглавит сам Зеленский. Кроме того, как сообщил источник, в делегации будут глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Украины Рустем Умеров, дипломатический советник Зеленского Игорь Жовква и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
"Но решение о формате переговоров и будут ли они вообще будет принимать лично президент (Зеленский — Ред.) уже завтра в Турции", — сообщал источник.
Неформальный саммит ЕС в Чехии - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Вчера, 09:00
Воинственный Макрон, провалы ВСУ, надежды на переговоры. Главное на Украине на утро 14 маяПрезидент Франции продолжает запугивать Европу "российской угрозой" и пытается затянуть конфликт. ВС РФ уничтожают противника и технику. Пентагон предупредил, что конфликт на Украине может вылиться в прямую конфронтацию США и РФ, мир надеется на позитивный итог встречи Москвы и Киева в Стамбуле
В 08:21 15 мая РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник сообщило о том, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с делегацией Украины,
"Российская делегация прилетела", — сказал собеседник агентства.
Как перед этим уточнял РИА Новости осведомлённый источник, переговоры пройдут там же, где и в 2022 году, — в рабочем офисе администрации президента Турции в центре Стамбула.
При этом, как сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, украинская делегация нацелена обсуждать только 30-дневное перемирие.
Также ряд СМИ сообщил, что переговоры начнутся в 10:00 по Москве и Стамбулу.
Член СПЧ, российский военкор Коц указал на разницу в подходах к переговорам в России и на Украине.
"Путин вчера вечером провёл большое совещание по переговорам. Помимо членов переговорной делегациb,в совещании участвовали Лавров, Белоусов, Золотов, Шойгу, Герасимов и Бортников, а также командующие группировками войск в зоне СВО. Москва продолжает демонстрировать исключительное серьезное отношение к поездке в Стамбул. В отличие от Киева, который продолжает традиционное кривляние", — указал Коц.
По его словам, Украина до сих пор не сказала внятно, собираются ли они вообще встречаться с россиянами, а появившуюся информацию о начале переговоров в 10:00 на Украине опровергли.
О переговорах в Стамбуле — в статье Татьяны Стоянович "Путин не уступит, но Зеленский пытается перехватить инициативу. Украина в международном контексте".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивХроникиСтамбулРоссияУкраинаАлександр КоцВладимир ЗеленскийЛеонид ЗоринМИДСНГСПЧ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:32Советник британского премьера сориентирует Зеленского по переговорам в Турции
11:30Захарова: 9 мая показало, что на самом деле киевский режим думает о перемирии
11:05Зеленскому показали на натовскую дверь - Euractiv
10:27Российская делегация в Стамбуле, украинская - в Анкаре: AFP сообщил, что Зеленский еще раздумывает
10:25Не забыть о людях. Переговоры в Стамбуле и гражданские пленные
10:21Рубио раскрыл подход Трампа к урегулированию украинского конфликта
10:08Переговоры начнутся со "сверки часов". О чём говорит состав делегации РФ
09:28Кто приехал в Стамбул и что это значит. Главное на утро 15 мая
09:22Как парализовать ВСУ и кто в состоянии это сделать: Ищенко о принципиальном решении и главных игроках
09:20Почему Путин пока не может встретиться с Трампом, а президент США так часто меняет риторику – Вассерман
08:55"Оттащили от края пропасти". Запад убедил Зеленского не отказываться от переговоров - Washington Post
08:31Сибига донес до Рубио видение Зеленского относительно мирных усилий
08:14Главное за ночь 15 мая
08:00"Техасская народная республика": как Мексика стала "жертвой гибридной агрессии" со стороны США
07:58Трамп не поедет в Турцию на переговоры - Reuters
07:30Зеленский поедет на переговоры в Турцию – СМИ
07:15Путин утвердил состав российской делегации для переговоров с Киевом
07:00Алексей Анпилогов: Россия подтянула тылы и обходит стены украинских дронов по всему фронту
05:28Будет ли Стамбул-2? Мнения российских экспертов
05:06"Стамбульское Евровидение". Что говорят на Украине о предстоящих в Турции переговорах
Лента новостейМолния