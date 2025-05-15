https://ukraina.ru/20250515/putin-ne-ustupit-no-zelenskiy-pytaetsya-perekhvatit-initsiativu-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1063120649.html

Путин не уступит, но Зеленский пытается перехватить инициативу. Украина в международном контексте

Путин не уступит, но Зеленский пытается перехватить инициативу. Украина в международном контексте - 15.05.2025 Украина.ру

Путин не уступит, но Зеленский пытается перехватить инициативу. Украина в международном контексте

Важной темой повестки мировых СМИ в эти дни стала встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле, назначенная на 15 мая

2025-05-15T04:10

2025-05-15T04:10

2025-05-15T04:10

эксклюзив

украина

россия

владимир зеленский

владимир путин

дональд трамп

нато

ес

запорожская аэс

переговоры по украине 2025

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061588711_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_1dcc64290c623c412363e6173a39a7c6.jpg

Американское издание Breitbart News подчеркивает, что, если российско-украинские переговоры на высшем уровне состоятся, это произойдет только благодаря "ультиматуму", который президент США Дональд Трамп поставил обеим сторонам, требуя от них "прогресса в установлении прочного мира".В противном случае американцы выйдут из переговорного процесса, напоминает издание, ссылаясь на заявление старшего советника Белого дома и помощника президента Стива Уиткоффа.В интервью изданию Уиткофф рассказал, что основными нерешенными вопросами остаются темы о территории Украины, о контроле над Запорожской АЭС, которая в настоящее время не работает и доступе Украины к важным водным путям.Читатели издания в своих комментариях под статьей подчеркивают, что встреча в Стамбуле, если она состоится, станет главным достижением мирных усилий Дональда Трампа. При этом они отмечают, что для подготовки встречи Путина и Зеленского нужно больше времени, поэтому в Стамбуле, скорее всего, будут высокопоставленные чиновники обеих сторон."Настоящую озабоченность вызывает отсутствие доверия к США со стороны обеих сторон. Режим Зеленского опасается, что Украину заставят пойти на серьезные уступки, а то и вовсе продадут. Россияне по-прежнему очень настороженно настроены после Минска-1 и Минска-2. И, кстати, после других действий Запада, начиная от обмана и заканчивая отрицанием", - отмечает читатель под никнеймом LuciusAnnaeusSeneca.Он предполагает, что российская сторона будет придерживаться своих красных линий, которые не являются предметом переговоров. С другой стороны, украинцы все еще не могут определить свои красные линии. Тем не менее, намного больше украинцев, чем думает общественность, хотят покончить с этим конфликтом любой ценой, пишет читатель американского издания.Другой читатель под никнеймом Gremyashchiy Fan считает, что "Украина найдет способ испортить и эту возможность", которую открывают стамбульские переговоры, но попытается обвинить Россию за их срыв."Тогда мы все будем платить по шесть долларов за галлон бензина, а США лишатся еще 40 миллиардов долларов наличными и оружием в пользу Украины", - пишет читатель Breitbart News.Зеленский едет в Стамбул для того, чтобы подставить ПутинаВозобновление переговоров в Стамбуле лишь подчеркнет резкий контраст между переговорной позицией, которая у Киева была в 2022 году и тем положением, в котором оказалась Украина сейчас, полагает британское издание The Spectator.Именно поэтому неожиданное согласие Зеленского лично присутствовать на встрече в Стамбуле 15 мая вызвало массу домыслов, отмечают авторы издания."Некоторые истрактовали это как шаг к миру, другие же опасаются, что это сигнал о капитуляции. Но те, кто знаком с дипломатической манерой Зеленского, увидели в этом привычную схему: попытку перехватить инициативу посредством личного общения вопреки мощному нажиму", - допускают они.В Стамбуле Зеленский попытается не столько достичь мира, сколько выставить Россию непримиримой и несговорчивой стороной, отмечается в статье издания. "Быть может, иного выхода у него и нет — с его-то картами", - предполагают британские аналитики.По их словам, Зеленский "окружен изменчивыми альянсами и ненадежной поддержкой" и поэтому "вынужден балансировать на острие ножа". Однако авторы публикации полностью доверяют навыкам ведения переговоров, которыми обладает Зеленский, так как, по их же утверждениям, ему "раз за разом удавалось провести Украину через ситуации, казавшиеся безнадежными"."Что же касается сегодняшнего дня, то Зеленский попросту не может себе позволить отказа от переговоров — это повлечет за собой обвинения в том, что он умышленно затягивает боевые действия, чтобы отсрочить президентские выборы на Украине и удержать власть. Но он не может подписывать соглашение, если оно будет хоть немного походить на капитуляцию", - говорится в статье издания.Поэтому и Киев, и Москва наверняка уйдут из Стамбула с пустыми руками — но с новым мандатом на продолжение боевых действий, предполагают авторы The Spectator. Они допускают, что стороны обвинят в срыве переговоров друг друга и обратятся к Трампу как к потенциальному посреднику."Чью сторону займет Трамп? Его последние заявления не оставляют сомнений", - отмечают британские журналисты.Но вместо того, чтобы добиваться расположения Белого дома или открыто заигрывать с Кремлем, Зеленский попытается заручиться сплоченной европейской поддержкой, уверяют они."Один шаг в этом направлении уже сделан. Путин только предложил возобновить переговоры в Стамбуле — не упомянув о личном присутствии — Зеленский же парировал, что прибудет туда лично и будет ждать лидера Кремля. Это не столько приглашение, сколько вызов — и едва ли Путин оценит", - пишет британское издание.Мир на Украину придет после ухода Макрона с политической сценыЕвросоюз поддержит намерение Зеленского продолжить войну. Европейские лидеры будут всеми силами препятствовать достижению мира на Украине, так как им стыдно признаться, что их борьба с Россией привела эту страну к распаду, пишет Il Fatto Quotidiano.По мнению автора статьи, опубликованной итальянским изданием, согласие Зеленского уехать в Стамбул на переговоры одновременно можно воспринимать как его признание, что с Путиным ему придется иметь дело. Это шаг вперед, потому что три года назад лидер киевского режима клялся, что этого никогда не произойдет, констатирует он."Газета Corriere della Sera пишет, что готовность Зеленского – это попытка "разоблачить" Путина, но это неверно, так как Путин всегда очень четко формулировал свои требования и методы. В основном его требования сводятся к трем пунктам, и в них нет ни лжи, ни притворства", - отмечает автор, напоминая, что первое требование относиться к признанию четырех новых российских регионах, второе – к нейтральному статусу Украины и третье – к полной демилитаризации этой страны.В случае с первым и вторым требованием баланс сил сейчас в пользу России, констатирует автор статьи. Что касается третьего требования, касающегося полной демилитаризации Украины, здесь Путин не может помешать европейским странам поставлять оружие Киеву, отмечает он."Единственный способ предотвратить это – завоевать Киев и всю Украину, но Путин не хочет присоединять регионы, где ненавидят Россию. Европа может надеяться на то, что Украина будет содержать свою армию. Однако надо смотреть правде в лицо, ведь Путин не позволит Украине вооружиться тысячами натовских ракет дальнего действия или самолетами четвертого и пятого поколений. Путин не ведет настоящих переговоров, потому что не желает отказываться ни от одной из своих стратегических целей", - подчеркивает Il Fatto Quotidiano.Европа тоже не хочет вести переговоры и стремиться к перемирию, чтобы перевооружить Украину, продолжает автор публикации. По его словам, мир между Россией и Украиной будет означать поражение Европы, поэтому он ей и не нужен."Прекращение огня приведет именно к этой трагической для европейских лидеров реальности. Украина боролась за вступление в НАТО, но она не сможет стать частью НАТО. Украина хотела вступить в Европейский союз, но и эта возможность для нее закрыта (…) Макрону стыдно признать, что борьба за победу над Россией привела к распаду Украины", - отмечается в статье.Автор итальянского издания называет Макрона "европейским Байденом" и допускает, что Европа будет готова признать свое поражение на Украине после ухода французского лидера с политической сцены."Для России конфликт на Украине – это народная борьба. Для Европы это, прежде всего, война элит, которые вынуждены скрывать свой провал. Этот конфликт нужен Драги, а не итальянцам. Европейцы не готовы пожертвовать ни одной человеческой жизнью ради Украины, тогда как русские готовы даже к ядерной войне", - резюмирует Il Fatto Quotidiano.О ходе переговоров вокруг Украины в материале Михаила Павлива Для США Украина - отработанный кейс, важнее, как сложатся отношения с Россией и что будет потом

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, нато, ес, запорожская аэс, переговоры по украине 2025