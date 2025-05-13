https://ukraina.ru/20250513/armiya-rossii-osvobodila-mirolyubovku-stambul-zhdt-peregovory-o-mire-na-ukraine-itogi-13-maya-1063099192.html

Армия России освободила Миролюбовку, Стамбул ждёт переговоры о мире на Украине. Итоги 13 мая

Армия России освободила Миролюбовку, Стамбул ждёт переговоры о мире на Украине. Итоги 13 мая - 13.05.2025 Украина.ру

Армия России освободила Миролюбовку, Стамбул ждёт переговоры о мире на Украине. Итоги 13 мая

Вашингтон, Киев и Москва готовятся к стамбульским переговорам. Евросоюз угрожает России новыми санкциями. Армия России демонстрирует успехи в зоне СВО.

2025-05-13T18:32

2025-05-13T18:32

2025-05-13T18:32

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Тема назначенных на 15 мая переговоров об урегулировании украинской проблемы не теряла актуальности после того, как в ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с соответствующим предложением. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира. Об этом же с начала недели говорили и другие официальные лица России.Владимир Зеленский с западноевропейскими товарищами попытался выставить условия участия в таких переговорах. После оклика президента США в Киеве быстро отказались от идеи навязать альтернативную повестку. Зеленский согласился не только участвовать в переговорах с Россией, что сам себе и всем украинцам запретил ранее, но даже изъявил желание лично прибыть в Стамбул и жать там президента России.Западноевропейские столицы фактически отстранены от переговоров по Украине новой администрацией Белого дома. Дональд Трамп не приглашал "трансатлантических партнёров" к переговорному процессу ни в Саудовской Аравии, ни на других переговорных площадках. Лондон и Париж в такой ситуации стали добиваться места за столом переговоров через интриги с участием Киева, однако не добились заметных результатов.Москва не видит за столом переговоров ни Евросоюз, ни делегации западноевропейских стран по-отдельности. На эту тему 13 мая высказался пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Он отметил, что выступающие от имени Европы полностью занимают сторону нынешнего руководства Украины и никак не могут претендовать на непредвзятый и сбалансированный подход. При этом он указал на настрой западноевропейских лидеров продолжать войну с Россией, что лишает смысла включения таких деятелей в переговоры о мире.Вашингтон активно готовится к переговорам о судьбе Украины в Стамбуле. По информации Reuters, глава Госдепа США Марко Рубио будет находиться в Турции 14-16 мая, где примет участие в мероприятиях НАТО и, возможно, примет личное участие в переговорах по Украине.Именно с целью участия в переговорном процессе по Украине в Стамбул отправятся два спецпосланника президента США - Кит Келлог и Стив Уиткофф. При этом Келлог не исключил визита Трампа в Стамбул во время переговоров. Сам президент США сделал на эту тему многозначительные намёки.По информации CNN, Трамп может прибыть в Стамбул при условии, если туда приедет Путин. По сообщениям других западных СМИ, вполне вероятна встреча в Турции лидеров США и России, а встреча Трампа с Путиным и Зеленским представляется маловероятной. Участие в стамбульском процессе западноевропейских лидеров обозреватели западных СМИ всерьёз не рассматривают.Евросоюз в такой ситуации пытается демонстрировать влияние на полностью подконтрольный Москве и Вашингтону процесс. При этом, отмечают многие эксперты и даже политики Евросоюза, реальных рычагов воздействия на Москву нет ни у Брюсселя, ни у национальных столиц европейских государств.Новые гипотетические санкции ЕС, о которых в западноевропейских столицах стали активно говорить накануне стамбульских переговоров, 13 мая президент России оценил в общении с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". По мнению Путина, санкций ЕС пугаться нельзя, но следует понимать, что может происходить и быть готовыми к любым действиям недоброжелателей."Они в ущерб себе же делают многие вещи. Кажется, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают же, придурки – извините, пожалуйста. А как? Ведущие экономики мира в рецессию впадают, только бы нам навредить. Куплю билеты, не поеду, называется, на зло кондуктору. Что это такое? Поэтому мы, конечно, должны иметь это в виду, что могут сделать то, о чем говорят публично", - сказал Путин.По его мнению, в условиях новых санкционных угроз со стороны ЕС в России должны как минимум минимизировать негативные последствия. Успешно позволяет решать такую задачу самодостаточная экономика.Президент России также обратил внимание на совершенно разные условия в России и на Украине во время проведения СВО. По его словам, России не свойственна проблема насильственной мобилизации и уклонистов, которая не сходит с лент украинских информагентств и официальных телеграм-каналов."Хочу обратить внимание вот на что: если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией – людей, как собак, вылавливают на улице, то у нас-то ребята идут добровольно, сами идут. У нас набор, вы знаете: там 30 тысяч человек они сейчас вылавливают, а у нас по 50–60 тысяч в месяц сами приходят ребята, из ваших трудовых коллективов в том числе", - сказал российский лидер.Отступая и неся тяжёлые потери в зоне СВО, ВСУ атаковали своими беспилотниками асфальтобетонный завод в Луганске. Как сообщило правительство Луганской Народной Республики, три ударных БПЛА ВСУ самолетного типа сегодня рано утром атаковали асфальтобетонный завод в Луганске и спустя менее часа еще один беспилотник противника ударил по территории АБЗ."В результате утренней атаки БПЛА противника повреждения получили гражданский транспорт, административное здание асфальтобетонного завода. Фрагменты беспилотника также упали вблизи частного сектора", - рассказали в правительстве.МЧС России и правительство ЛНР позже сообщили, что после налёта на завод, когда пожарные приступили к тушению, произошел повторный прилёт БПЛА самолетного типа. Украинский беспилотник целенаправленно ударил по пожарному расчёту. В результате двое пожарных погибли, двое находятся под наблюдением врачей в больнице и ещё 13- на амбулаторном лечении.Тем временем Служба внешней разведки Российской Федерации рассказала о проблеме возвращения жителей Курской области из украинского плена. В опубликованном 13 мая сообщении пресс-бюро СВР сказано, что Киев намерен как можно дольше затягивать возвращение в Россию оставшихся насильно удерживаемых на украинской территории мирных жителей Курской области."В окружении В. Зеленского называют вывезенных ВСУ на Украину курян "ценным активом", в обмен на который можно требовать у Москвы "чего-то более существенного, чем раненые и негодные к направлению на фронт военнопленные". Речь идет прежде всего о бойцах признанного террористическим и запрещенного в РФ националистического батальона "Азов"*, которые осуждены у нас в стране за совершение особо тяжких преступлений. При этом цинично подчеркивается, что Россия не располагает аналогичным "козырем" в виде взятых в плен украинских гражданских лиц", - заявили в СВР.По информации российской спецслужбы, таким подходом в Киеве надеются повысить шансы "навязать Кремлю свои правила игры и заставить пойти на уступки по размену курян на азовцев". СВР полагает, что использование режимом Зеленского российских гражданских лиц в качестве заложников и обменного фонда в очередной раз доказывает нацистскую сущность этого режима.Армия России тем временем демонстрирует успехи на поле боя. От результатов "на земле" во многом зависит заданный президентом России новый импульс дипломатического процесса.Минобороны России в сводке от 13 мая о ходе проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины отчиталось за успехи всех войсковых группировок в зоне СВО.В частности, подразделениями российской группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в Сумской области. Потери ВСУ при этом превысили 195 военнослужащих, три танка, 15 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы.Войсковая группировка "Запад" улучшила тактическое положение. Её подразделения нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Моначиновка, Нечволодовка, Купянск Харьковской области, Кировск, Редкодуб и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ при этом превысили 210 военнослужащих, танк, три боевые бронемашины, 13 автомобилей, два артиллерийских орудия и два склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили рубежи и позиции. Они нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Константиновка, Плещеевка, Ильиновка, Иванополье, Заря и Часов Яр (ДНР). Противник при этом потерял более 290 военнослужащих, пять боевых бронемашин, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ и два склада боеприпасов."Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Миролюбовка Донецкой Народной Республики", - сообщило Минобороны РФ.Подразделения этой группировки нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морпехов и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Александрополь, Новоалександровка, Ульяновка, Новооленовка, Новая Полтавка, Петровское, Димитров, Красноармейск и Новосергеевка (ДНР)."Потери противника составили свыше 470 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 15 автомобилей и артиллерийское орудие", - сказано в сводке.Войсковая группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Её подразделения нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Воскресенка, Алексеевка, Богатырь, Комар и Вольное Поле (ДНР). Потери противника превысили 160 военнослужащих, две боевые бронемашины, станция РЭБ, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии.Подразделения российской войсковой группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степовое, Лукьяновское Запорожской области, Понятовка, Токаревка и Садовое Херсонской области. Потери ВСУ составили более 50 военнослужащих, 10 автомобилей и склад боеприпасов.За сутки российские группировки войск авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией поразили цех сборки самоходных артиллерийских установок "Богдана", а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 132 районах. ПВО России сбиты восемь управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 74 БПЛА самолётного типа.В сообщениях Минобороны РФ от 13 мая также сказано, что около полудня дежурными средствами ПВО были уничтожены три БПЛА самолетного типа: два – над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской области. Затем, около 13.30 мск ПВО был уничтожен ещё один такой украинский беспилотник над территорией Белгородской области.* террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РоссииАктуальное интервью на эту тему: Олег Царев: Трамп получил от Украины все, что хотел, поэтому будет дожимать Зеленского

https://ukraina.ru/20250513/evropeyskie-gosudarstva-demonstriruyut-provoennyy-podkhod-ne-gotovy-k-peregovoram-po-ukraine--peskov-1063091556.html

https://ukraina.ru/20250513/gotovnost-zelenskogo-k-vstreche-provaly-vsu-podderzhka-peregovorov-glavnoe-na-ukraine-na-utro-13-maya-1063077713.html

https://ukraina.ru/20250513/1063094221.html

https://ukraina.ru/20250513/bpla-so-svastikoy-intervyu-uitkoffa-antirossiyskie-sanktsii-i-frontovye-svodki-glavnoe-na-1300-1063086011.html

https://ukraina.ru/20250513/1063073276.html

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