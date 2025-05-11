https://ukraina.ru/20250511/zakharova-obyasnila-chto-chtko-skazal-putin-o-peregovorakh-i-chto-ne-ponyali-v-kieve-1063043926.html
Захарова объяснила, что чётко сказал Путин о переговорах и что не поняли в Киеве
Захарова объяснила, что чётко сказал Путин о переговорах и что не поняли в Киеве - 11.05.2025 Украина.ру
Захарова объяснила, что чётко сказал Путин о переговорах и что не поняли в Киеве
Нынешние руководители Украины могли не понять заявление президента России на тему переговоров о мирном урегулировании украинской проблемы. Об этом 11 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2025-05-11T13:14
2025-05-11T13:14
2025-05-11T13:14
новости
россия
украина
киев
владимир путин
владимир зеленский
мария захарова
мид рф
переговоры
переговоры по украине 2025
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060246731_222:0:2959:1540_1920x0_80_0_0_d4af5c56d20986d64eee2a16ca740d0f.jpg
В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира. После этого из офиса президента Украины на улице Банковой в Киеве последовал ряд заявлений."Судя по реакции Банковой, там плохо прочитали стенограмму заявления президента России и сотни, и сотни комментариев мировых политических деятелей и публикаций в СМИ в его поддержку", - сказала Захарова.Как сообщает РИА Новости, официальный представитель МИД России обратила внимание на фрагмент заявления Владимира Путина.Тем временем на заявление президента России о возможности возобновления переговорного процесса с нынешним руководством Украины оптимистично отреагировал президент США Дональд Трамп. Подробности в публикации Трамп анонсировал "потенциально великий день для России и Украины" Владимир Зеленский также прокомментировал событие дня. Подробности в публикации "Украина готова встречаться": Зеленский отреагировал на мирное предложение Путина Большее новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Реакция на предложение Путина, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 мая
россия
украина
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060246731_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9d12a00754848f6515f83a47cad0750e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, киев, владимир путин, владимир зеленский, мария захарова, мид рф, переговоры, переговоры по украине 2025, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, будет ли мир между россией и украиной, мир с украиной, сво
Новости, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Мария Захарова, МИД РФ, переговоры, переговоры по Украине 2025, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, будет ли мир между Россией и Украиной, мир с Украиной, СВО
Захарова объяснила, что чётко сказал Путин о переговорах и что не поняли в Киеве
Нынешние руководители Украины могли не понять заявление президента России на тему переговоров о мирном урегулировании украинской проблемы. Об этом 11 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова