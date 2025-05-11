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Захарова объяснила, что чётко сказал Путин о переговорах и что не поняли в Киеве

Захарова объяснила, что чётко сказал Путин о переговорах и что не поняли в Киеве - 11.05.2025 Украина.ру

Захарова объяснила, что чётко сказал Путин о переговорах и что не поняли в Киеве

Нынешние руководители Украины могли не понять заявление президента России на тему переговоров о мирном урегулировании украинской проблемы. Об этом 11 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2025-05-11T13:14

2025-05-11T13:14

2025-05-11T13:14

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переговоры по украине 2025

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В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира. После этого из офиса президента Украины на улице Банковой в Киеве последовал ряд заявлений."Судя по реакции Банковой, там плохо прочитали стенограмму заявления президента России и сотни, и сотни комментариев мировых политических деятелей и публикаций в СМИ в его поддержку", - сказала Захарова.Как сообщает РИА Новости, официальный представитель МИД России обратила внимание на фрагмент заявления Владимира Путина.Тем временем на заявление президента России о возможности возобновления переговорного процесса с нынешним руководством Украины оптимистично отреагировал президент США Дональд Трамп. Подробности в публикации Трамп анонсировал "потенциально великий день для России и Украины" Владимир Зеленский также прокомментировал событие дня. Подробности в публикации "Украина готова встречаться": Зеленский отреагировал на мирное предложение Путина Большее новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Реакция на предложение Путина, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 мая

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