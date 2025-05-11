"Украина готова встречаться": Зеленский отреагировал на мирное предложение Путина - 11.05.2025 Украина.ру
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"Украина готова встречаться": Зеленский отреагировал на мирное предложение Путина
"Украина готова встречаться": Зеленский отреагировал на мирное предложение Путина - 11.05.2025 Украина.ру
"Украина готова встречаться": Зеленский отреагировал на мирное предложение Путина
Нынешнее руководство Украины готов к переговорам о мире с Россией. Об этом утром 11 мая заявил Владимир Зеленский.
2025-05-11T12:02
2025-05-11T12:02
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В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира."Это хороший знак, что россияне наконец-то задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно этого ждали. И первейший шаг в реальном окончании какой-либо войны – это приостановление огня. Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ожидаем, что Россия подтвердит приостановление огня – полное, длительное и надежное – начиная с завтра, 12 мая, и Украина готова встречаться", - написал Зеленский в своём телеграм-канале.Ранее в Москве обращали внимание на запрет киевского режима самому себе вести любые переговоры с Россией. Только победу на поле боя над Россией желал видеть глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и эту же линию проводит его сменщица на посту Кая Каллас.Также в новостях: "Это очень серьезное предложение": Песков рассказал, чего желает Путин от переговоров с Киевом
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"Украина готова встречаться": Зеленский отреагировал на мирное предложение Путина

12:02 11.05.2025
 
© president.gov.ua
© president.gov.ua
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Нынешнее руководство Украины готов к переговорам о мире с Россией. Об этом утром 11 мая заявил Владимир Зеленский.
В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.
"Это хороший знак, что россияне наконец-то задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно этого ждали. И первейший шаг в реальном окончании какой-либо войны – это приостановление огня. Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ожидаем, что Россия подтвердит приостановление огня – полное, длительное и надежное – начиная с завтра, 12 мая, и Украина готова встречаться", - написал Зеленский в своём телеграм-канале.
Ранее в Москве обращали внимание на запрет киевского режима самому себе вести любые переговоры с Россией. Только победу на поле боя над Россией желал видеть глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и эту же линию проводит его сменщица на посту Кая Каллас.
Также в новостях: "Это очень серьезное предложение": Песков рассказал, чего желает Путин от переговоров с Киевом
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