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Устойчивый мир на Украине возможен только через серьёзные переговоры - Песков
Устойчивый мир на Украине возможен только через серьёзные переговоры - Песков - 11.05.2025 Украина.ру
Устойчивый мир на Украине возможен только через серьёзные переговоры - Песков
Только через серьёзные переговоры может быть найдено решение об установлении устойчивого мира на Украине, руководство которой не смогло соблюсти даже трёхдневного перемирия. Об этом 11 мая в общении с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2025-05-11T13:40
2025-05-11T13:40
2025-05-11T13:40
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Соблюдение перемирия 8-11 мая в Кремле признали нарушенным с украинской стороны."На самом деле мы не видели реального прекращения огня", - констатировал Песков.Президент России объявил перемирие в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая. После этого, в ночь на воскресенье 11 мая Владимир Путин выступил перед прессой и предложил начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине.Песков разъяснил позицию Кремля в переговорном процессе.Он также обратил внимание журналистов на завершение трёхдневного перемирия.Также 11 мая о нарушениях трёхдневного перемирия со стороны ВСУ и продолжении СВО проинформировало Минобороны России. Подробности в публикации Армия России после перемирия продолжила СВО – Минобороны РФ Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас 11 мая констатировал: западным политикам не удаётся перехватить инициативу Москвы в формировании международной повестки. Подробности в публикации Путин стремится к долгосрочному миру, игнорируя ультиматумы западных спонсоров Зеленского – сенатор Большее новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Реакция на предложение Путина, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 мая
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Устойчивый мир на Украине возможен только через серьёзные переговоры - Песков
Только через серьёзные переговоры может быть найдено решение об установлении устойчивого мира на Украине, руководство которой не смогло соблюсти даже трёхдневного перемирия. Об этом 11 мая в общении с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков