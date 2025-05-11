Армия России после перемирия продолжила СВО – Минобороны РФ - 11.05.2025 Украина.ру
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Армия России после перемирия продолжила СВО – Минобороны РФ
Армия России после перемирия продолжила СВО – Минобороны РФ - 11.05.2025 Украина.ру
Армия России после перемирия продолжила СВО – Минобороны РФ
Все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали трёхдневный режим прекращения огня, который украинская сторона нарушила более 14 тыс раз, после чего продолжили проведение спецоперации. Об этом 11 мая сообщило Минобороны России.
2025-05-11T12:56
2025-05-11T12:56
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Все группировки российских войск в зоне специальной военной операции с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, констатировали в министерстве.Отмечено, что в период перемирия ВСУ предприняты пять попыток прорыва через государственную границу России в Курской и Белгородской областях.Также украинскими подразделениями предприняты 37 атак, одна разведка боем в районах населенных пунктов Павловка, Будки Сумской области, Теткино Курской области, Березники Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики, Липовое, Редкодуб, Дзержинск, Романовка, Ульяновка, Новооленовка, Миролюбовка, Елизаветовка, Троицкое, Веселое, Алексеевка, Новоалександровка, Котляровка и Новосергеевка Донецкой Народной Республики. Эти действия противника российскими военнослужащими были отражены."По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 4011 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск, в том числе 62 с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, противник осуществил 9918 ударов и сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов", - констатировали в Миноборооны РФ.Там также сообщили, что с нуля часов 8 мая российскими подразделениями ПВО сбито 58 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа противника вне зоны проведения специальной военной операции."В этих условиях Вооруженные Силы Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения ВСУ режима прекращения огня и действовали адекватно складывающейся обстановке, отвечая на преступные посягательства киевского режима", - отметили в министерстве."С окончанием действия режима прекращения огня Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции", - сказано в официальном сообщении.В частности, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией российских войсковых поражены цех ремонта самолетов, склад безэкипажных катеров, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 80 районах.За минувшие сутки российскими средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 143 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, из них восемь вне зоны проведения специальной военной операции.Тем временем, в ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.Из Киева последовал ответ на эту инициативу. Подробности в публикации "Украина готова встречаться": Зеленский отреагировал на мирное предложение Путина
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Новости, Россия, Белгородская область, Сумская область, ВСУ, СВО, сводка СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Минобороны РФ, КТО, перемирие

Армия России после перемирия продолжила СВО – Минобороны РФ

12:56 11.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали трёхдневный режим прекращения огня, который украинская сторона нарушила более 14 тыс раз, после чего продолжили проведение спецоперации. Об этом 11 мая сообщило Минобороны России.
Все группировки российских войск в зоне специальной военной операции с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, констатировали в министерстве.
"Несмотря на объявление режима прекращения огня, украинские вооруженные формирования продолжали ведение боевых действий против российских войск, - сказано в официальном сообщении. - Всего зафиксировано 14 043 нарушения режима прекращения огня".
Отмечено, что в период перемирия ВСУ предприняты пять попыток прорыва через государственную границу России в Курской и Белгородской областях.
Также украинскими подразделениями предприняты 37 атак, одна разведка боем в районах населенных пунктов Павловка, Будки Сумской области, Теткино Курской области, Березники Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики, Липовое, Редкодуб, Дзержинск, Романовка, Ульяновка, Новооленовка, Миролюбовка, Елизаветовка, Троицкое, Веселое, Алексеевка, Новоалександровка, Котляровка и Новосергеевка Донецкой Народной Республики. Эти действия противника российскими военнослужащими были отражены.
"По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 4011 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск, в том числе 62 с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, противник осуществил 9918 ударов и сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов", - констатировали в Миноборооны РФ.
Там также сообщили, что с нуля часов 8 мая российскими подразделениями ПВО сбито 58 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа противника вне зоны проведения специальной военной операции.
"В этих условиях Вооруженные Силы Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения ВСУ режима прекращения огня и действовали адекватно складывающейся обстановке, отвечая на преступные посягательства киевского режима", - отметили в министерстве.
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"С окончанием действия режима прекращения огня Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции", - сказано в официальном сообщении.
В частности, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией российских войсковых поражены цех ремонта самолетов, склад безэкипажных катеров, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 80 районах.
За минувшие сутки российскими средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 143 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, из них восемь вне зоны проведения специальной военной операции.
Тем временем, в ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.
Из Киева последовал ответ на эту инициативу. Подробности в публикации "Украина готова встречаться": Зеленский отреагировал на мирное предложение Путина
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