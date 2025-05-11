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Премьер-министр Польши заявил, что Путин ответил ему инициативой переговоров о мире на Украине

Премьер-министр Польши заявил, что Путин ответил ему инициативой переговоров о мире на Украине - 11.05.2025 Украина.ру

Премьер-министр Польши заявил, что Путин ответил ему инициативой переговоров о мире на Украине

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой провести в Стамбуле переговоры о мире на Украине в ответ на обращение официальной Варшавы. Об этом 11 мая заявил глава польского правительства Дональд Туск

2025-05-11T17:35

2025-05-11T17:35

2025-05-11T17:35

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В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.Президент России при этом Польшу не упоминал. Однако премьер-министр Польши Дональд Туск спустя несколько часов заверил подписчиков своего аккаунта в соцсети, что Владимир Путин своё предложение явил в ответ официальной Варшаве.До этого очередную мирную инициативу российского президента успел прокомментировать Владимир Зеленский. Он заявил 11 мая, что в Киеве ожидают подтверждения Россией полного приостановления огня с 12 мая, заявив также о готовности украинской делегации встречаться в Стамбуле. Подробности в публикации "Украина готова встречаться": Зеленский отреагировал на мирное предложение Путина До этого, 10 мая в Киеве Зеленский принял членов "коалиции желающих" отправить войска на Украину. На этой встрече французский президент Эмманюэль Макрон, немецкий канцлер Фридрих Мерц, британский премьер-министр Кир Стармер и глава польского правительства Дональд Туск заявили о поддержке ранее заявленной Зеленским идеи 30-дневного прекращения огня.Вашингтон также поддержал идею 30-дневного перемирия при том, что Киев не выдержал даже трёхдневного перемирия 8-11 мая. Подробности в публикации Спецпосланник президента США прокомментировал инициативу Путина о переговорах по Украине Тем временем Армия России после перемирия продолжила СВО – Минобороны РФ

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