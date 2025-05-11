Премьер-министр Польши заявил, что Путин ответил ему инициативой переговоров о мире на Украине - 11.05.2025 Украина.ру
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Премьер-министр Польши заявил, что Путин ответил ему инициативой переговоров о мире на Украине
Премьер-министр Польши заявил, что Путин ответил ему инициативой переговоров о мире на Украине - 11.05.2025 Украина.ру
Премьер-министр Польши заявил, что Путин ответил ему инициативой переговоров о мире на Украине
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой провести в Стамбуле переговоры о мире на Украине в ответ на обращение официальной Варшавы. Об этом 11 мая заявил глава польского правительства Дональд Туск
2025-05-11T17:35
2025-05-11T17:35
новости
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владимир путин
владимир зеленский
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новости переговоров
переговоры по украине 2025
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В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.Президент России при этом Польшу не упоминал. Однако премьер-министр Польши Дональд Туск спустя несколько часов заверил подписчиков своего аккаунта в соцсети, что Владимир Путин своё предложение явил в ответ официальной Варшаве.До этого очередную мирную инициативу российского президента успел прокомментировать Владимир Зеленский. Он заявил 11 мая, что в Киеве ожидают подтверждения Россией полного приостановления огня с 12 мая, заявив также о готовности украинской делегации встречаться в Стамбуле. Подробности в публикации "Украина готова встречаться": Зеленский отреагировал на мирное предложение Путина До этого, 10 мая в Киеве Зеленский принял членов "коалиции желающих" отправить войска на Украину. На этой встрече французский президент Эмманюэль Макрон, немецкий канцлер Фридрих Мерц, британский премьер-министр Кир Стармер и глава польского правительства Дональд Туск заявили о поддержке ранее заявленной Зеленским идеи 30-дневного прекращения огня.Вашингтон также поддержал идею 30-дневного перемирия при том, что Киев не выдержал даже трёхдневного перемирия 8-11 мая. Подробности в публикации Спецпосланник президента США прокомментировал инициативу Путина о переговорах по Украине Тем временем Армия России после перемирия продолжила СВО – Минобороны РФ
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Премьер-министр Польши заявил, что Путин ответил ему инициативой переговоров о мире на Украине

17:35 11.05.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Риме
Саммит ЕС в Риме - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Президент России Владимир Путин выступил с инициативой провести в Стамбуле переговоры о мире на Украине в ответ на обращение официальной Варшавы. Об этом 11 мая заявил глава польского правительства Дональд Туск
В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.
Президент России при этом Польшу не упоминал. Однако премьер-министр Польши Дональд Туск спустя несколько часов заверил подписчиков своего аккаунта в соцсети, что Владимир Путин своё предложение явил в ответ официальной Варшаве.
"В ответ на наше обращение россияне предложили начать мирные переговоры 15 мая. Однако мир ждет единогласного решения о немедленном и безусловном прекращении огня. Украина готова. Больше никаких жертв!" – написал Туск.
До этого очередную мирную инициативу российского президента успел прокомментировать Владимир Зеленский. Он заявил 11 мая, что в Киеве ожидают подтверждения Россией полного приостановления огня с 12 мая, заявив также о готовности украинской делегации встречаться в Стамбуле. Подробности в публикации "Украина готова встречаться": Зеленский отреагировал на мирное предложение Путина
До этого, 10 мая в Киеве Зеленский принял членов "коалиции желающих" отправить войска на Украину. На этой встрече французский президент Эмманюэль Макрон, немецкий канцлер Фридрих Мерц, британский премьер-министр Кир Стармер и глава польского правительства Дональд Туск заявили о поддержке ранее заявленной Зеленским идеи 30-дневного прекращения огня.
Вашингтон также поддержал идею 30-дневного перемирия при том, что Киев не выдержал даже трёхдневного перемирия 8-11 мая. Подробности в публикации Спецпосланник президента США прокомментировал инициативу Путина о переговорах по Украине
Тем временем Армия России после перемирия продолжила СВО – Минобороны РФ
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18:00Фирменное путинское дзюдо. Итоги 11 мая
17:35Премьер-министр Польши заявил, что Путин ответил ему инициативой переговоров о мире на Украине
17:14Спецпосланник президента США прокомментировал инициативу Путина о переговорах по Украине
16:02"У России есть право на мир": президент Венесуэлы поддержал инициативу Путина по Украине
15:35"Гордая. Сильная. Смелая. Наша": Пушилин рассказал про 11-й день рождения ДНР
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