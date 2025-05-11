https://ukraina.ru/20250511/firmennoe-putinskoe-dzyudo-itogi-11-maya-na-ukraine-1063046832.html

Фирменное путинское дзюдо. Итоги 11 мая

Фирменное путинское дзюдо. Итоги 11 мая - 11.05.2025 Украина.ру

Фирменное путинское дзюдо. Итоги 11 мая

Началась подготовка над проведением переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле

2025-05-11T18:00

2025-05-11T18:00

2025-05-11T18:01

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нато

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Днём 11 мая пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом."Подробно обсуждена инициатива Президента России о возобновлении прямых российско-украинских переговоров, которые предлагается провести в Стамбуле начиная с 15 мая. Реджеп Тайип Эрдоган всецело поддержал это российское предложение, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку. Турецкая сторона окажет всё возможное содействие в организации и проведении переговоров, направленных на достижение устойчивого мира", — отмечалось в сообщении.Пресс-служба президента Турции отметила, что Эрдоган приветствовал инициативу Путина."Приветствуя заявление президента Путина о возобновлении мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, президент Эрдоган заявил, что Турция готова провести переговоры, которые приведут к долгосрочному решению. Отметив, что открылось окно возможностей для достижения мира, президент Эрдоган заявил, что всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров", — указывалось в публикации в канале пресс-службы в X.Позднее в комментарии РИА Новости представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития (Ak Parti) сообщил, что Эрдоган ведёт "телефонную дипломатию" с западными лидерами по инициативе Путина."Мы сейчас с вами видим, что господин президент (Эрдоган) после инициативы господина Владимира Путина ведёт "телефонную дипломатию", в том числе с западными лидерами. Процесс идёт, надо дождаться конкретики", — заявили агентству в партии в ответ на просьбу прокомментировать предложение российского лидера.В воскресенье, 11 мая, также стало известно, что в дни предложенных переговоров в Турцию прибудет госсекретарь США Марко Рубио."Госсекретарь Рубио отправится в Анталию, Турция, 14-16 мая, для участия в неформальной министерской встрече НАТО, чтобы обсудить приоритеты безопасности Альянса", — сообщил Госдепартамент США.При этом спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что сначала нужно добиться прекращения огня, а затем переходить к мирным переговорам между РФ и Украиной."Сначала безоговорочное прекращение огня на 30 дней, а во время него переход к всеобъемлющим мирным переговорам. А не наоборот", — написал Келлог в социальной сети X.Ранее с такими же заявлениями выступили Владимир Зеленский и глава его администрации Андрей Ермак, поставившие проведение переговоров в зависимость от установления перемирия."Судя по реакции Банковой, там плохо прочитали стенограмму заявления президента России и сотни, и сотни комментариев мировых политических деятелей и публикаций в СМИ в его поддержку", — ответила на заявления Зеленского и Ермака официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова обратила внимание на порядок действий, который обозначил президент России."Путин чётко сказал: сначала переговоры о первопричинах, а там и о перемирии можно будет поговорить", — подчеркнула она.При этом днём 11 мая Минобороны России рассказало о том, как Украина нарушала перемирие, объявленное РФ в честь дня Победы."Несмотря на объявление режима прекращения огня, украинские вооруженные формирования продолжали ведение боевых действий против российских войск. Всего зафиксировано 14 043 нарушения режима прекращения огня. ВСУ предприняты пять попыток прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской и Белгородской областях, а также 37 атак, одна разведка боем", — отмечалось в сообщении в телеграм-канале оборонного ведомства.По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 4011 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и миномётов позиций российских войск, в том числе 62 с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, ВСУ осуществили 9918 ударов и сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов."С нуля часов 8 мая российскими подразделениями ПВО сбито 58 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа противника вне зоны проведения специальной военной операции", — сообщало Минобороны РФ.Таким образом, все заявления украинской стороны о перемирии по меньшей мере спорные.В этих условиях ВС РФ зеркально реагировали на нарушения ВСУ режима прекращения огня и действовали адекватно складывающейся обстановке.Член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, военкор Александр Коц заявил, что своим предложением Путин перевернул украинский ультиматум о перемирии."Фирменное путинское дзюдо. Использовал силу противника и перевернул его на лопатки. Они-то думали, что ультиматумом о 30-дневном перемирии прижали нас к стенке. А оказалось, загнали себя в угол", — отметил Коц.Он указал, что Путин, "по сути, разбил всю игру Киева одной прямой инициативой: если хочешь мира, садись за стол переговоров"."А то знаем мы эти ваши перемирия с 2014 года. Все они саботировались и использовались для подготовки к дальнейшим боевым действиям. В том числе и последние три - энергетическое, пасхальное и победное. Поэтому давайте говорить не о перемирии, а о мире там, где у нас этот разговор закончился. В Стамбуле 15 мая. Именно там переговоры были сорваны при участии британской стороны. Москва видит стамбульские соглашения основой для переговоров, но далеко не финальной версией договорённостей – всё решает ситуация на земле, где мы одерживаем победу. И, конечно, о передаче уже конституционных российских земель речи не идёт", — подчеркнул Коц.Он указал, что если украинский режим и его спонсоры откажутся от переговоров или саботируют их, то лишат себя морального права говорить о стремлении к миру.Под конец своей записи в телеграм-канале Коц подчеркнул, следующее российское предложение будет для Киева ещё хуже.О Параде Победы — в статье Владимира Скачко "Можем повторить. Зеленскому и его кураторам не удалось затмить Парад Победы".

https://ukraina.ru/20250511/reaktsiya-na-predlozhenie-putina-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-11-maya-1063043398.html

https://ukraina.ru/20250511/nochnoe-zayavlenie-putina-glavnoe-na-utro-11-maya-1063039195.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, украина, турция, владимир путин, эрдоган, александр коц, вооруженные силы украины, нато