https://ukraina.ru/20250511/es-vydvinul-uslovie-realizatsii-initsiativy-putina-po-peregovoram-o-mire-na-ukraine-1063047362.html
ЕС выдвинул условие реализации инициативы Путина по переговорам о мире на Украине
ЕС выдвинул условие реализации инициативы Путина по переговорам о мире на Украине - 11.05.2025 Украина.ру
ЕС выдвинул условие реализации инициативы Путина по переговорам о мире на Украине
Евросоюз поддерживает очередную мирную инициативу президента России, считая обусловленной её реализацию. Об этом 11 мая заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер
2025-05-11T18:38
2025-05-11T18:38
2025-05-11T18:38
новости
украина
россия
сша
владимир путин
владимир зеленский
кит келлог
евросоюз
ес
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102216/11/1022161125_0:289:2757:1840_1920x0_80_0_0_a2287356666f374dcf70eefc64d39a22.jpg
В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.Комментируя инициативу президента России, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС заявила РИА Новости, что прекращение огня должно "проложить путь" к мирным переговорам."ЕС поддерживает четкое предложение о безусловном 30-дневном прекращении огня с понедельника. Президент Зеленский принял это предложение, без предварительных условий, подтвердив готовность Украины согласиться на прекращение огня. Россия должна ответить так же четко. Прекращение огня необходимо срочно, чтобы проложить путь к мирным переговорам", - заявила Хиппер.Также о 30-дневном перемирии для перехода к переговорам о мире на Украине заявил 11 мая спецпосланник президента США Кит Келлог. Подробности в публикации Спецпосланник президента США прокомментировал инициативу Путина о переговорах по Украине В воскресенье 11 мая также стало известно, что в дни предложенных президентом России переговоров в Турцию прибудет госсекретарь США Марко Рубио. Подробности в публикации Фирменное путинское дзюдо. Итоги 11 мая
https://ukraina.ru/20250511/prezident-putin-delaet-vse-vozmozhnoe-peskov-rasskazal-o-vybore-putina-mezhdu-peregovorami-i-svo-1063047165.html
украина
россия
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102216/11/1022161125_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_49057f2ca11942c7e4fade0ba9bd5ef3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, сша, владимир путин, владимир зеленский, кит келлог, евросоюз, ес, переговоры, переговоры по украине 2025, новости о переговорах россии и украины, завершение сво, международные отношения, украина-ес
Новости, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Кит Келлог, Евросоюз, ЕС, переговоры, переговоры по Украине 2025, новости о переговорах России и Украины, завершение СВО, международные отношения, Украина-ЕС
ЕС выдвинул условие реализации инициативы Путина по переговорам о мире на Украине
Евросоюз поддерживает очередную мирную инициативу президента России, считая обусловленной её реализацию. Об этом 11 мая заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер