https://ukraina.ru/20250511/es-vydvinul-uslovie-realizatsii-initsiativy-putina-po-peregovoram-o-mire-na-ukraine-1063047362.html

ЕС выдвинул условие реализации инициативы Путина по переговорам о мире на Украине

ЕС выдвинул условие реализации инициативы Путина по переговорам о мире на Украине - 11.05.2025 Украина.ру

ЕС выдвинул условие реализации инициативы Путина по переговорам о мире на Украине

Евросоюз поддерживает очередную мирную инициативу президента России, считая обусловленной её реализацию. Об этом 11 мая заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер

2025-05-11T18:38

2025-05-11T18:38

2025-05-11T18:38

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В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.Комментируя инициативу президента России, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС заявила РИА Новости, что прекращение огня должно "проложить путь" к мирным переговорам."ЕС поддерживает четкое предложение о безусловном 30-дневном прекращении огня с понедельника. Президент Зеленский принял это предложение, без предварительных условий, подтвердив готовность Украины согласиться на прекращение огня. Россия должна ответить так же четко. Прекращение огня необходимо срочно, чтобы проложить путь к мирным переговорам", - заявила Хиппер.Также о 30-дневном перемирии для перехода к переговорам о мире на Украине заявил 11 мая спецпосланник президента США Кит Келлог. Подробности в публикации Спецпосланник президента США прокомментировал инициативу Путина о переговорах по Украине В воскресенье 11 мая также стало известно, что в дни предложенных президентом России переговоров в Турцию прибудет госсекретарь США Марко Рубио. Подробности в публикации Фирменное путинское дзюдо. Итоги 11 мая

https://ukraina.ru/20250511/prezident-putin-delaet-vse-vozmozhnoe-peskov-rasskazal-o-vybore-putina-mezhdu-peregovorami-i-svo-1063047165.html

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