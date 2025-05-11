ЕС выдвинул условие реализации инициативы Путина по переговорам о мире на Украине - 11.05.2025 Украина.ру
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ЕС выдвинул условие реализации инициативы Путина по переговорам о мире на Украине
ЕС выдвинул условие реализации инициативы Путина по переговорам о мире на Украине - 11.05.2025 Украина.ру
ЕС выдвинул условие реализации инициативы Путина по переговорам о мире на Украине
Евросоюз поддерживает очередную мирную инициативу президента России, считая обусловленной её реализацию. Об этом 11 мая заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер
2025-05-11T18:38
2025-05-11T18:38
новости
украина
россия
сша
владимир путин
владимир зеленский
кит келлог
евросоюз
ес
переговоры
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В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.Комментируя инициативу президента России, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС заявила РИА Новости, что прекращение огня должно "проложить путь" к мирным переговорам."ЕС поддерживает четкое предложение о безусловном 30-дневном прекращении огня с понедельника. Президент Зеленский принял это предложение, без предварительных условий, подтвердив готовность Украины согласиться на прекращение огня. Россия должна ответить так же четко. Прекращение огня необходимо срочно, чтобы проложить путь к мирным переговорам", - заявила Хиппер.Также о 30-дневном перемирии для перехода к переговорам о мире на Украине заявил 11 мая спецпосланник президента США Кит Келлог. Подробности в публикации Спецпосланник президента США прокомментировал инициативу Путина о переговорах по Украине В воскресенье 11 мая также стало известно, что в дни предложенных президентом России переговоров в Турцию прибудет госсекретарь США Марко Рубио. Подробности в публикации Фирменное путинское дзюдо. Итоги 11 мая
https://ukraina.ru/20250511/prezident-putin-delaet-vse-vozmozhnoe-peskov-rasskazal-o-vybore-putina-mezhdu-peregovorami-i-svo-1063047165.html
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ЕС выдвинул условие реализации инициативы Путина по переговорам о мире на Украине

18:38 11.05.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Евросоюз поддерживает очередную мирную инициативу президента России, считая обусловленной её реализацию. Об этом 11 мая заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер
В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.
Комментируя инициативу президента России, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС заявила РИА Новости, что прекращение огня должно "проложить путь" к мирным переговорам.
"ЕС поддерживает четкое предложение о безусловном 30-дневном прекращении огня с понедельника. Президент Зеленский принял это предложение, без предварительных условий, подтвердив готовность Украины согласиться на прекращение огня. Россия должна ответить так же четко. Прекращение огня необходимо срочно, чтобы проложить путь к мирным переговорам", - заявила Хиппер.
Общение с журналистами Д. Пескова на борту самолета - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
18:13
"Президент Путин делает все возможное": Песков рассказал о выборе Путина между переговорами и СВОПрезидент России Владимир Путин делает все возможное для решения украинской проблемы дипломатическим путем, вынужденно продолжая специальную военную операцию. Об этом телеканалу ABC заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Также о 30-дневном перемирии для перехода к переговорам о мире на Украине заявил 11 мая спецпосланник президента США Кит Келлог. Подробности в публикации Спецпосланник президента США прокомментировал инициативу Путина о переговорах по Украине
В воскресенье 11 мая также стало известно, что в дни предложенных президентом России переговоров в Турцию прибудет госсекретарь США Марко Рубио. Подробности в публикации Фирменное путинское дзюдо. Итоги 11 мая
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Заголовок открываемого материала
18:38ЕС выдвинул условие реализации инициативы Путина по переговорам о мире на Украине
18:13"Президент Путин делает все возможное": Песков рассказал о выборе Путина между переговорами и СВО
18:00Фирменное путинское дзюдо. Итоги 11 мая
17:35Премьер-министр Польши заявил, что Путин ответил ему инициативой переговоров о мире на Украине
17:14Спецпосланник президента США прокомментировал инициативу Путина о переговорах по Украине
16:02"У России есть право на мир": президент Венесуэлы поддержал инициативу Путина по Украине
15:35"Гордая. Сильная. Смелая. Наша": Пушилин рассказал про 11-й день рождения ДНР
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14:49Ренессанс товарища Сталина. В Мелитополе открыли первый памятник организатору Великой Победы
14:39Эрдоган заверил Путина в готовности к переговорам по Украине
14:23"Очередные подлые удары ВСУ": Хинштейн рассказал о жертвах в Курской области во время перемирия
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