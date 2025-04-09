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СК РФ устанавливает обстоятельства убийств украинскими военнослужащими жителей Курской области

СК РФ устанавливает обстоятельства убийств украинскими военнослужащими жителей Курской области - 09.04.2025 Украина.ру

СК РФ устанавливает обстоятельства убийств украинскими военнослужащими жителей Курской области

Российскими следователями устанавливаются обстоятельства убийств украинскими военнослужащими мирных жителей села Гуево Курской области. Об этом 9 апреля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко

2025-04-09T11:30

2025-04-09T11:30

2025-04-09T11:30

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курская область

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уголовное дело

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Военные следователи работают с мирными жителями, эвакуированными из села Гуево Суджанского района Курской области. Теперь оно освобождено военнослужащими Вооруженных сил России.Следствием также установлен факт целенаправленного обстрела вооруженными формированиями Украины мирных жителей в момент их эвакуации в апреле 2025 года, в результате чего погибли шесть человек.По фактам совершения вооружёнными формированиями Украины мародерства и террористического акта против мирного населения Курской области возбуждено уголовное дело."В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этим преступлениям", - заверили в СК РФ.Следственное ведомство опубликовало видеозапись показаний свидетеля. Он рассказал о мародёрстве и поджогах домов военнослужащими ВСУ, об обстоятельствах гибели мирных жителей.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Сумская область Украины граничит с российскими Белгородской и Курской областями. Из Сумской области в российские регионы отправляются войсковые подразделения и отряды наёмников, терроризирующих мирное население.Владимир Зеленский на брифинге 4 апреля подтвердил присутствие ВСУ в российских областях. Он также заявил, что Франция и Британия помогут усилить военную мощь постсоветской республики и разместят на её территории свои войска.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Деньги на войну заканчиваются, но Зеленский готовится расплатиться с Трампом. Итоги 8 апреля

https://ukraina.ru/20250407/1062336333.html

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новости, курская область, россия, украина, владимир зеленский, ск рф, всу, мародерство, кто, уголовное дело, мирные жители, военные преступления