СК РФ устанавливает обстоятельства убийств украинскими военнослужащими жителей Курской области
© СК РФ
© СК РФ
Российскими следователями устанавливаются обстоятельства убийств украинскими военнослужащими мирных жителей села Гуево Курской области. Об этом 9 апреля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко
Военные следователи работают с мирными жителями, эвакуированными из села Гуево Суджанского района Курской области. Теперь оно освобождено военнослужащими Вооруженных сил России.
"Один из местных жителей сообщил о том, что в селе Гуево в марте 2025 года в результате подрыва на взрывном устройстве, установленном ВФУ, погибли его отец и дядя. Он также рассказал, что военнослужащие Украины, используя беспилотные летательные аппараты, сбрасывали взрывные устройства на жилые дома и занимались мародерством", - сказано в официальном сообщении.
Следствием также установлен факт целенаправленного обстрела вооруженными формированиями Украины мирных жителей в момент их эвакуации в апреле 2025 года, в результате чего погибли шесть человек.
По фактам совершения вооружёнными формированиями Украины мародерства и террористического акта против мирного населения Курской области возбуждено уголовное дело.
Следственное ведомство опубликовало видеозапись показаний свидетеля. Он рассказал о мародёрстве и поджогах домов военнослужащими ВСУ, об обстоятельствах гибели мирных жителей.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Сумская область Украины граничит с российскими Белгородской и Курской областями. Из Сумской области в российские регионы отправляются войсковые подразделения и отряды наёмников, терроризирующих мирное население.
Владимир Зеленский на брифинге 4 апреля подтвердил присутствие ВСУ в российских областях. Он также заявил, что Франция и Британия помогут усилить военную мощь постсоветской республики и разместят на её территории свои войска.
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