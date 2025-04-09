СК РФ устанавливает обстоятельства убийств украинскими военнослужащими жителей Курской области - 09.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250409/sk-rf-ustanavlivaet-obstoyatelstva-ubiystv-ukrainskimi-voennosluzhaschimi-zhiteley-kurskoy-oblasti-1062402487.html
СК РФ устанавливает обстоятельства убийств украинскими военнослужащими жителей Курской области
СК РФ устанавливает обстоятельства убийств украинскими военнослужащими жителей Курской области - 09.04.2025 Украина.ру
СК РФ устанавливает обстоятельства убийств украинскими военнослужащими жителей Курской области
Российскими следователями устанавливаются обстоятельства убийств украинскими военнослужащими мирных жителей села Гуево Курской области. Об этом 9 апреля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко
2025-04-09T11:30
2025-04-09T11:30
новости
курская область
россия
украина
владимир зеленский
ск рф
всу
мародерство
кто
уголовное дело
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/19/1061338617_0:12:1261:721_1920x0_80_0_0_7104da6e331593e7618e74ced9131f71.jpg
Военные следователи работают с мирными жителями, эвакуированными из села Гуево Суджанского района Курской области. Теперь оно освобождено военнослужащими Вооруженных сил России.Следствием также установлен факт целенаправленного обстрела вооруженными формированиями Украины мирных жителей в момент их эвакуации в апреле 2025 года, в результате чего погибли шесть человек.По фактам совершения вооружёнными формированиями Украины мародерства и террористического акта против мирного населения Курской области возбуждено уголовное дело."В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этим преступлениям", - заверили в СК РФ.Следственное ведомство опубликовало видеозапись показаний свидетеля. Он рассказал о мародёрстве и поджогах домов военнослужащими ВСУ, об обстоятельствах гибели мирных жителей.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Сумская область Украины граничит с российскими Белгородской и Курской областями. Из Сумской области в российские регионы отправляются войсковые подразделения и отряды наёмников, терроризирующих мирное население.Владимир Зеленский на брифинге 4 апреля подтвердил присутствие ВСУ в российских областях. Он также заявил, что Франция и Британия помогут усилить военную мощь постсоветской республики и разместят на её территории свои войска.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Деньги на войну заканчиваются, но Зеленский готовится расплатиться с Трампом. Итоги 8 апреля
https://ukraina.ru/20250407/1062336333.html
курская область
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/19/1061338617_279:0:1240:721_1920x0_80_0_0_0edf21f1efaa1b990b6751e9d52c280e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, украина, владимир зеленский, ск рф, всу, мародерство, кто, уголовное дело, мирные жители, военные преступления
Новости, Курская область, Россия, Украина, Владимир Зеленский, СК РФ, ВСУ, мародерство, КТО, уголовное дело, мирные жители, Военные преступления

СК РФ устанавливает обстоятельства убийств украинскими военнослужащими жителей Курской области

11:30 09.04.2025
 
© СК РФ
© СК РФ
Читать в
ДзенTelegram
Российскими следователями устанавливаются обстоятельства убийств украинскими военнослужащими мирных жителей села Гуево Курской области. Об этом 9 апреля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко
Военные следователи работают с мирными жителями, эвакуированными из села Гуево Суджанского района Курской области. Теперь оно освобождено военнослужащими Вооруженных сил России.
"Один из местных жителей сообщил о том, что в селе Гуево в марте 2025 года в результате подрыва на взрывном устройстве, установленном ВФУ, погибли его отец и дядя. Он также рассказал, что военнослужащие Украины, используя беспилотные летательные аппараты, сбрасывали взрывные устройства на жилые дома и занимались мародерством", - сказано в официальном сообщении.
Следствием также установлен факт целенаправленного обстрела вооруженными формированиями Украины мирных жителей в момент их эвакуации в апреле 2025 года, в результате чего погибли шесть человек.
По фактам совершения вооружёнными формированиями Украины мародерства и террористического акта против мирного населения Курской области возбуждено уголовное дело.
"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этим преступлениям", - заверили в СК РФ.
Следственное ведомство опубликовало видеозапись показаний свидетеля. Он рассказал о мародёрстве и поджогах домов военнослужащими ВСУ, об обстоятельствах гибели мирных жителей.
Военнослужащие отряда Т Добровольческого корпуса в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
7 апреля, 12:59
Пережившие оккупацию жители Курской области получат льготы – ХинштейнПережившие оккупацию жители Курской области получат поддержку регионального правительства. Об этом заявил врио губернатора Александр Хинштейн.
Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Сумская область Украины граничит с российскими Белгородской и Курской областями. Из Сумской области в российские регионы отправляются войсковые подразделения и отряды наёмников, терроризирующих мирное население.
Владимир Зеленский на брифинге 4 апреля подтвердил присутствие ВСУ в российских областях. Он также заявил, что Франция и Британия помогут усилить военную мощь постсоветской республики и разместят на её территории свои войска.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Деньги на войну заканчиваются, но Зеленский готовится расплатиться с Трампом. Итоги 8 апреля
 
НовостиКурская областьРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийСК РФВСУмародерствоКТОуголовное деломирные жителиВоенные преступления
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:03Хлопцы из Бандерштадта и Организация Объединенных Кастраций. Надругательство по-львовски
13:03Сырский пожаловался на сокращение военной помощи со стороны США
13:02Небензя вывел на чистую воду спонсоров Украины, а европейцы в ООН попытались сорвать мирный план Трампа
13:00Поцелуи "ниже пояса" Трампа, последние танки Чехии и русофобская желчь Латвии. Главное на 13.00
12:56"Недопустимые действия": Кремль осудил задержание сотрудницы МИД РФ во Франции
12:39"Северные потоки" нужны Трампу для торга с Путиным - Юшков
12:31Захарова назвала реакцию Зеленского на удар по объекту в Кривом Роге циничной и лживой
12:19Госдеп США поставит на Украину отмычки
12:08Пленный российский боец отказался оскорблять Путина
12:07Сербский министр обвинила USAID в поддержке протестов в стране
11:30СК РФ устанавливает обстоятельства убийств украинскими военнослужащими жителей Курской области
10:58Небензя назвал причину гибели гражданских в Кривом Роге
10:29Конкуренция по-американски: тарифные войны Трампа
10:22Украинский цирк добрался до ООН, "Экипаж прощается", но пока не уходит, США-Китай: "если завтра война"
10:00Медведев призвал Трампа покарать истинных заказчиков покушения на него
09:23Жильцов многоквартирного дома в ростовском Аксае эвакуировали из-за угрозы детонации беспилотника
09:00Срыв ресурсной сделки, украинский след в нападении на ДПС в Чечне. Главное на Украине на утро 9 апреля
08:14Щит и меч Александра Святогорова. Легенда советской разведки против абвера и Моссада
08:04Главное за ночь 9 апреля
08:00Демократия во Львовском облсовете. Год 1990-й
Лента новостейМолния