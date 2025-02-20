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Трамп заявил, что миру придется считаться с успехами России на СВО

Трамп заявил, что миру придется считаться с успехами России на СВО - 20.02.2025 Украина.ру

Трамп заявил, что миру придется считаться с успехами России на СВО

Россия имеет преимущество в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку контролирует значительную часть ее территорий. Такое заключение 20 февраля озвучил президент США Дональд Трамп во время беседы с пулом репортеров Белого дома

2025-02-20T15:08

2025-02-20T15:08

2025-02-20T15:08

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Ранее администрация США заявляла о необходимости поиска дипломатического пути к урегулированию конфликта, а Трамп многократно подчеркивал, что именно его команда способна добиться мирного соглашения.Об этом говорилось в том числе и на встрече российской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Там стороны пришли к предварительному заключению, что для завершения конфликта нужен трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы на Украине, затем подписание окончательного соглашения.Также представители Москвы и Вашингтона согласились, что для "прочного мира" недостаточно звонка и даже встречи между Россией и США, но в Эр-Рияде был сделан важный шаг вперед: Перезагрузка отношений РФ и США, предсказание Жириновского начинает сбываться.К слову, стороны сошлись на том, что речь должна идти именно о мире, а не временной заморозке, которую называют перемирием. В частности, это многократно подчеркивал президент РФ Владимир Путин, отмечая, что власти страны продолжат бороться за интересы российского народа, в чем и заключается смысл спецоперации.Ранее на эту тему высказывался также постпред РФ при ООН Василий Небензя, отметив, что второй вариант только усугубит ситуацию, позволив киевскому режиму набраться сил, чтобы начать новый виток конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что варианты заморозки конфликта на Украине неприемлемы для России, и цели СВО будут достигнуты.Это заявление многократно звучало и от главы МИД РФ Сергея Лаврова. Он отмечал, что "временное перемирие и заморозка конфликта неприемлемы", российская сторона выступает "за действительно окончательное, справедливое и устойчивое решение с устранением первопричин кризиса".Новый президент США не демонстрирует к Владимиру Зеленскому той лояльности, которая у него была при экс-лидере страны Джо Байдене. Это заметили в том числе в Кремле, отметив, что "зафиксировали определенные есть разногласия между Вашингтоном и Киевом".Главарю киевского режима отношение новости власти США не нравится, поэтому предложил "вакансию" своего барина Европе, Турции и Китаю. Почему именно им, рассказал в своем материале Коней на переправе не меняют, а хозяев запросто. Киев в поиске новых спонсоров войны автор издания Украина.ру Павел Котов.

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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир жириновский, владимир путин, оон, украина.ру, сво