https://ukraina.ru/20250220/1061224125.html
Кремль фиксирует разногласия между США и Украиной
Кремль фиксирует разногласия между США и Украиной - 20.02.2025 Украина.ру
Кремль фиксирует разногласия между США и Украиной
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 20 февраля ответил на вопрос журналистов, считают ли в Кремле последние высказывания президента США Дональда Трампа свидетельством разногласий между Украиной и США.
2025-02-20T13:28
2025-02-20T13:28
2025-02-20T13:28
новости
украина
сша
кремль
владимир зеленский
дмитрий песков
дональд трамп
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/90/1033399088_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_59ba1272ea736a337159183ce1497742.jpg
"Мы видим, что определённые есть разногласия между Вашингтоном и Киевом", - подтвердил официальный представитель Кремля.По его словам, Россия считает, что цели на Украине должны достигаться предпочтительно мирными средствами, посредством переговоров.Однако он подчеркнул, что представители украинского режима зачастую позволяют себе непозволительные вещи в адрес глав других государств.Ранее президент США Дональд Трамп разместил пост, в котором назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизациюПодробнее о критике американского лидера в отношении Зеленского - в материале Егора Леева "Комик и диктатор": у Зеленского проблемы, ВСУ - приготовиться. Главное на Украине на утро 20 февраля на сайте Украина.ру.
украина
сша
кремль
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/90/1033399088_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_78ec3ce79b03b832c93aeefc1fbfb854.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, кремль, владимир зеленский, дмитрий песков, дональд трамп, вооруженные силы украины
Новости, Украина, США, Кремль, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
Кремль фиксирует разногласия между США и Украиной
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 20 февраля ответил на вопрос журналистов, считают ли в Кремле последние высказывания президента США Дональда Трампа свидетельством разногласий между Украиной и США.