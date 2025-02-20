https://ukraina.ru/20250220/1061224125.html

Кремль фиксирует разногласия между США и Украиной

Кремль фиксирует разногласия между США и Украиной - 20.02.2025 Украина.ру

Кремль фиксирует разногласия между США и Украиной

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 20 февраля ответил на вопрос журналистов, считают ли в Кремле последние высказывания президента США Дональда Трампа свидетельством разногласий между Украиной и США.

2025-02-20T13:28

2025-02-20T13:28

2025-02-20T13:28

новости

украина

сша

кремль

владимир зеленский

дмитрий песков

дональд трамп

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/90/1033399088_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_59ba1272ea736a337159183ce1497742.jpg

"Мы видим, что определённые есть разногласия между Вашингтоном и Киевом", - подтвердил официальный представитель Кремля.По его словам, Россия считает, что цели на Украине должны достигаться предпочтительно мирными средствами, посредством переговоров.Однако он подчеркнул, что представители украинского режима зачастую позволяют себе непозволительные вещи в адрес глав других государств.Ранее президент США Дональд Трамп разместил пост, в котором назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизациюПодробнее о критике американского лидера в отношении Зеленского - в материале Егора Леева "Комик и диктатор": у Зеленского проблемы, ВСУ - приготовиться. Главное на Украине на утро 20 февраля на сайте Украина.ру.

украина

сша

кремль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, кремль, владимир зеленский, дмитрий песков, дональд трамп, вооруженные силы украины