https://ukraina.ru/20250214/1061091298.html

Европейские "олени", страшные истории озлобленного Зеленского. Итоги 14 февраля на Украине

Европейские "олени", страшные истории озлобленного Зеленского. Итоги 14 февраля на Украине - 14.02.2025 Украина.ру

Европейские "олени", страшные истории озлобленного Зеленского. Итоги 14 февраля на Украине

Первый день работы Мюнхенской конференции по безопасности отметился рядом громких заявлений западных политиков, а также угрожающих прогнозов Владимира Зеленского

2025-02-14T18:00

2025-02-14T18:00

2025-02-14T18:00

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности призвал европейских политиков взять себя в руки. Он подчеркнул, что европейские лидеры должны "не вести себя как олени, попавшие под свет фар"."Мы субъекты, а не объекты в международном порядке. Мы не должны позволить себе быть парализованными потоком объявлений", — заявил президент ФРГ.Он также выразил обеспокоенность все более жёстким тоном в международной политике, особенно со стороны новой администрации США.По словам Штайнмайер, международное сообщество не заинтересовано в том, чтобы подобное мировоззрение стало доминирующим."Беззаконие не должно стать моделью для нового мирового порядка", - указал Штайнмайер.Схожее по духу заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц. Он прокомментировал переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа."Трамп начал переговоры с Путиным о прекращении боевых действий на Украине. Для нас это не является неожиданным. И все же эти события и предложения требуют чёткого, быстрого и решительного позиционирования Европы. Ничего об Украине без украинцев и ничего о Европе без европейцев. Мир должен быть долгосрочным и должен обеспечивать суверенитет Украины. Вот почему диктаторский мир никогда не получит нашей поддержки. В конце концов, помимо вопроса о том, как обеспечить справедливый мир в Украине, речь также идет об фундаментальных вопросах безопасности Европы и будущего трансатлантического альянса", — заявил ШольцПримечательно, что перед этим с ним отказался встречаться вице-президент США Джей-Ди Вэнс."Это серьёзный дипломатический упрёк лидеру принимающей страны в период обострения трансатлантической напряженности из-за потенциального мирного соглашения с Украиной", — сообщило издание Politico.Как заявил на условиях анонимности изданию бывший американский чиновник, Вэнс никогда не планировал встречи с Шольцем в Мюнхене."Нам не нужно его видеть, он недолго будет канцлером", — объяснил чиновник подход команды Вэнса.В то же время, неназванный немецкий чиновник заявил, что это неуважение к стране. По его мнению, таким образом администрация Трампа показывает свое отношение к союзникам.Как позднее сообщило издание Die Welt, Вэнс встретился с немецким президентом Штайнмайером. Их разговор наедине длился четверть часа.Друг Вэнса — писатель Род Дреер рассказал о том, что в прошлом году Вэнс уже посещал Мюнхенскую конференцию."Год тому назад я пил пиво с моим приятелем Джей-Ди Вэнсом в Германии. Ни у кого из внутреннего круга Мюнхенской конференции по безопасности не было времени для молодого сенатора из США с еретическими взглядами по Украине. В этом году они все слушают. Тяжёлый урок для элит", — отметил Дреер.Выступление Вэнса на нынешней конференции действительно было для европейских лидеров довольно неприятным."Угроза, которая беспокоит меня больше всего по отношению к Европе, — это не Россия, не Китай, не какой-либо другой внешний субъект. То, что меня беспокоит, — это угроза изнутри, отход Европы от некоторых из её самых фундаментальных ценностей, ценностей, общих с Соединёнными Штатами Америки", — подчеркнул Вэнс.Вэнс заявил, что кризис, с которым сталкивается Европа, является следствием её собственных действий."Европа встречается со многими вызовами, но самый главный кризис, с которым встречается этот континент, мы создали сами. Если вы бежите в страхе от собственных избирателей, ничего Америка не сможет сделать для вас", — подчеркнул вице-президент.Он заявил, что обвинения в адрес других стран, в частности России, в якобы влиянии на выборы в некоторых странах ЕС могут свидетельствовать о слабости этих демократий."В декабре Румыния отменила результаты президентских выборов на основе каких-то сведений разведки и под давлением континентальных соседей. Насколько я понимаю, утверждалось, что российская дезинформация распространялась и повлияла на выборы. Хочу спросить европейских друзей: вы считаете, что Россия неправильно делает, когда распространяет такую информацию? Да, мы согласны. Но если ваша демократия может быть разрушена через рекламу за $100 тыс. от иностранного государства, она не такая уж сильная", — сказал Вэнс.В частности, он указал, что высказанное в Европе удовлетворение отменой выборов в Румынии шокирует американцев. По его словам, выборы были отменены на основании "хлипких подозрений"."Годами нам говорили, что годами мы финансировали защиту демократии. Наша политика по Украине, цифровая цензура — все это преподносилось как защита демократии. Но когда мы видим, как суды начинают отменять выборы а ваши чиновники "отменяют" других, мы должны спросить себя — соответствует ли это высоким стандартам?" — также раскритиковал Вэнс европейцев.Он также раскритиковал европейских политиков за миграционный кризис, указав, что избиратели ЕС голосуют за преодоление этого кризиса. При этом Вэнс уже заявил, что готов приехать в Москву для переговоров по Украине.Страшные прогнозы ЗеленскогоВ пятницу, 14 февраля, в Мюнхене была также отменена встреча Вэнса с Зеленским. Причина — недоработка Украиной соглашения по полезным ископаемым, сообщили СМИ.В Мюнхене Зеленский осторожно раскритиковал США."Я не вижу у США никакого конкретного плана окончания войны", — заявил он по прибытии в столицу Баварии.При этом Зеленский выдал ряд прогнозов, которые призваны напугать европейцев."Вы знаете, что происходит с белорусами? Никто об этом не думает. Уже в этом году Россия подготовит 15 дивизий для тренировки и усиления ситуации на Белорусском направлении. Мы думаем, что они все будут на территории Белоруссии, или частично. Это будет 100-150 тыс. человек. Это просто большая группировка. Я не уверен, что эта группировка пойдёт наступлением на Украину. Может быть, но они могут пойти как на Украину..., так и в Польшу или страны Балтии. Я думаю, что у него (руководства РФ — Ред.) такая идея. Исходя из того, что я получаю от разведки, я считаю, что он готовит войну с странами НАТО в следующем году", – заявил Зеленский.При этом он добавил, что он не имеет 100% уверенности в таком сценарии, и выразил надежду, что его удастся предотвратить.Также Зеленский завуалированно попросил денег. Так, он заявил, что Украине потребуется армия побольше, чем сейчас."Если мы не в НАТО или пока мы не в НАТО, мы должны иметь именно такую армию, которая способна защитить. Это соответствующее оружие. НАТОвское. И соответствующее количество воинов. Наших, украинских. Но что это за количество? Я вам просто говорю цифры, которые мы понимаем со всеми военными. Это будет армия в 1,5 млн. Полтора миллиона!" — подчеркнул Зеленский.По его словам, сегодня украинская армия почти вдвое меньше."Примерно боевых бригад у нас в два раза меньше [чем в России]. У них 220, а у нас 110 на сегодня боевых бригад. Ну, значит нам нужно 220",– подчеркнул Зеленский.По его словам, на содержание такой армии в противовес нынешним "40 миллиардам в год" (Зеленский не уточнил валюту — Ред.) нужно будет предусмотреть "60 миллиардов" в год, поэтому важно также подумать, кто и как будет это финансировать.Таким образом, в Мюнхене Зеленский прибегнул к угрозам и к шантажу своих партнёров.О Мюнхенской конференции — в статье Павла Котова "Мюнхенская конференция: история, скандалы, речь Путина, чего ждать в этом году".

https://ukraina.ru/20250214/1061077228.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, европа, ес, джей ди вэнс, владимир зеленский, штайнмайер, нато, politico, россия, украина, сша