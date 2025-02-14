Европейские "олени", страшные истории озлобленного Зеленского. Итоги 14 февраля на Украине - 14.02.2025 Украина.ру
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Европейские "олени", страшные истории озлобленного Зеленского. Итоги 14 февраля на Украине
Европейские "олени", страшные истории озлобленного Зеленского. Итоги 14 февраля на Украине - 14.02.2025 Украина.ру
Европейские "олени", страшные истории озлобленного Зеленского. Итоги 14 февраля на Украине
Первый день работы Мюнхенской конференции по безопасности отметился рядом громких заявлений западных политиков, а также угрожающих прогнозов Владимира Зеленского
2025-02-14T18:00
2025-02-14T18:00
эксклюзив
хроники
европа
ес
джей ди вэнс
владимир зеленский
штайнмайер
нато
politico
россия
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности призвал европейских политиков взять себя в руки. Он подчеркнул, что европейские лидеры должны "не вести себя как олени, попавшие под свет фар"."Мы субъекты, а не объекты в международном порядке. Мы не должны позволить себе быть парализованными потоком объявлений", — заявил президент ФРГ.Он также выразил обеспокоенность все более жёстким тоном в международной политике, особенно со стороны новой администрации США.По словам Штайнмайер, международное сообщество не заинтересовано в том, чтобы подобное мировоззрение стало доминирующим."Беззаконие не должно стать моделью для нового мирового порядка", - указал Штайнмайер.Схожее по духу заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц. Он прокомментировал переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа."Трамп начал переговоры с Путиным о прекращении боевых действий на Украине. Для нас это не является неожиданным. И все же эти события и предложения требуют чёткого, быстрого и решительного позиционирования Европы. Ничего об Украине без украинцев и ничего о Европе без европейцев. Мир должен быть долгосрочным и должен обеспечивать суверенитет Украины. Вот почему диктаторский мир никогда не получит нашей поддержки. В конце концов, помимо вопроса о том, как обеспечить справедливый мир в Украине, речь также идет об фундаментальных вопросах безопасности Европы и будущего трансатлантического альянса", — заявил ШольцПримечательно, что перед этим с ним отказался встречаться вице-президент США Джей-Ди Вэнс."Это серьёзный дипломатический упрёк лидеру принимающей страны в период обострения трансатлантической напряженности из-за потенциального мирного соглашения с Украиной", — сообщило издание Politico.Как заявил на условиях анонимности изданию бывший американский чиновник, Вэнс никогда не планировал встречи с Шольцем в Мюнхене."Нам не нужно его видеть, он недолго будет канцлером", — объяснил чиновник подход команды Вэнса.В то же время, неназванный немецкий чиновник заявил, что это неуважение к стране. По его мнению, таким образом администрация Трампа показывает свое отношение к союзникам.Как позднее сообщило издание Die Welt, Вэнс встретился с немецким президентом Штайнмайером. Их разговор наедине длился четверть часа.Друг Вэнса — писатель Род Дреер рассказал о том, что в прошлом году Вэнс уже посещал Мюнхенскую конференцию."Год тому назад я пил пиво с моим приятелем Джей-Ди Вэнсом в Германии. Ни у кого из внутреннего круга Мюнхенской конференции по безопасности не было времени для молодого сенатора из США с еретическими взглядами по Украине. В этом году они все слушают. Тяжёлый урок для элит", — отметил Дреер.Выступление Вэнса на нынешней конференции действительно было для европейских лидеров довольно неприятным."Угроза, которая беспокоит меня больше всего по отношению к Европе, — это не Россия, не Китай, не какой-либо другой внешний субъект. То, что меня беспокоит, — это угроза изнутри, отход Европы от некоторых из её самых фундаментальных ценностей, ценностей, общих с Соединёнными Штатами Америки", — подчеркнул Вэнс.Вэнс заявил, что кризис, с которым сталкивается Европа, является следствием её собственных действий."Европа встречается со многими вызовами, но самый главный кризис, с которым встречается этот континент, мы создали сами. Если вы бежите в страхе от собственных избирателей, ничего Америка не сможет сделать для вас", — подчеркнул вице-президент.Он заявил, что обвинения в адрес других стран, в частности России, в якобы влиянии на выборы в некоторых странах ЕС могут свидетельствовать о слабости этих демократий."В декабре Румыния отменила результаты президентских выборов на основе каких-то сведений разведки и под давлением континентальных соседей. Насколько я понимаю, утверждалось, что российская дезинформация распространялась и повлияла на выборы. Хочу спросить европейских друзей: вы считаете, что Россия неправильно делает, когда распространяет такую информацию? Да, мы согласны. Но если ваша демократия может быть разрушена через рекламу за $100 тыс. от иностранного государства, она не такая уж сильная", — сказал Вэнс.В частности, он указал, что высказанное в Европе удовлетворение отменой выборов в Румынии шокирует американцев. По его словам, выборы были отменены на основании "хлипких подозрений"."Годами нам говорили, что годами мы финансировали защиту демократии. Наша политика по Украине, цифровая цензура — все это преподносилось как защита демократии. Но когда мы видим, как суды начинают отменять выборы а ваши чиновники "отменяют" других, мы должны спросить себя — соответствует ли это высоким стандартам?" — также раскритиковал Вэнс европейцев.Он также раскритиковал европейских политиков за миграционный кризис, указав, что избиратели ЕС голосуют за преодоление этого кризиса. При этом Вэнс уже заявил, что готов приехать в Москву для переговоров по Украине.Страшные прогнозы ЗеленскогоВ пятницу, 14 февраля, в Мюнхене была также отменена встреча Вэнса с Зеленским. Причина — недоработка Украиной соглашения по полезным ископаемым, сообщили СМИ.В Мюнхене Зеленский осторожно раскритиковал США."Я не вижу у США никакого конкретного плана окончания войны", — заявил он по прибытии в столицу Баварии.При этом Зеленский выдал ряд прогнозов, которые призваны напугать европейцев."Вы знаете, что происходит с белорусами? Никто об этом не думает. Уже в этом году Россия подготовит 15 дивизий для тренировки и усиления ситуации на Белорусском направлении. Мы думаем, что они все будут на территории Белоруссии, или частично. Это будет 100-150 тыс. человек. Это просто большая группировка. Я не уверен, что эта группировка пойдёт наступлением на Украину. Может быть, но они могут пойти как на Украину..., так и в Польшу или страны Балтии. Я думаю, что у него (руководства РФ — Ред.) такая идея. Исходя из того, что я получаю от разведки, я считаю, что он готовит войну с странами НАТО в следующем году", – заявил Зеленский.При этом он добавил, что он не имеет 100% уверенности в таком сценарии, и выразил надежду, что его удастся предотвратить.Также Зеленский завуалированно попросил денег. Так, он заявил, что Украине потребуется армия побольше, чем сейчас."Если мы не в НАТО или пока мы не в НАТО, мы должны иметь именно такую армию, которая способна защитить. Это соответствующее оружие. НАТОвское. И соответствующее количество воинов. Наших, украинских. Но что это за количество? Я вам просто говорю цифры, которые мы понимаем со всеми военными. Это будет армия в 1,5 млн. Полтора миллиона!" — подчеркнул Зеленский.По его словам, сегодня украинская армия почти вдвое меньше."Примерно боевых бригад у нас в два раза меньше [чем в России]. У них 220, а у нас 110 на сегодня боевых бригад. Ну, значит нам нужно 220",– подчеркнул Зеленский.По его словам, на содержание такой армии в противовес нынешним "40 миллиардам в год" (Зеленский не уточнил валюту — Ред.) нужно будет предусмотреть "60 миллиардов" в год, поэтому важно также подумать, кто и как будет это финансировать.Таким образом, в Мюнхене Зеленский прибегнул к угрозам и к шантажу своих партнёров.О Мюнхенской конференции — в статье Павла Котова "Мюнхенская конференция: история, скандалы, речь Путина, чего ждать в этом году".
https://ukraina.ru/20250214/1061077228.html
https://ukraina.ru/20250214/1061065676.html
https://ukraina.ru/20250213/1061060299.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники, европа, ес, джей ди вэнс, владимир зеленский, штайнмайер, нато, politico, россия, украина, сша
Эксклюзив, Хроники, Европа, ЕС, Джей Ди Вэнс, Владимир Зеленский, Штайнмайер, НАТО, Politico, Россия, Украина, США

Европейские "олени", страшные истории озлобленного Зеленского. Итоги 14 февраля на Украине

18:00 14.02.2025
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныВладимир Зеленский в Мюнхене
Владимир Зеленский в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Первый день работы Мюнхенской конференции по безопасности отметился рядом громких заявлений западных политиков, а также угрожающих прогнозов Владимира Зеленского
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности призвал европейских политиков взять себя в руки. Он подчеркнул, что европейские лидеры должны "не вести себя как олени, попавшие под свет фар".
"Мы субъекты, а не объекты в международном порядке. Мы не должны позволить себе быть парализованными потоком объявлений", — заявил президент ФРГ.
Он также выразил обеспокоенность все более жёстким тоном в международной политике, особенно со стороны новой администрации США.
По словам Штайнмайер, международное сообщество не заинтересовано в том, чтобы подобное мировоззрение стало доминирующим.
"Беззаконие не должно стать моделью для нового мирового порядка", - указал Штайнмайер.
Схожее по духу заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц. Он прокомментировал переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
"Трамп начал переговоры с Путиным о прекращении боевых действий на Украине. Для нас это не является неожиданным. И все же эти события и предложения требуют чёткого, быстрого и решительного позиционирования Европы. Ничего об Украине без украинцев и ничего о Европе без европейцев. Мир должен быть долгосрочным и должен обеспечивать суверенитет Украины. Вот почему диктаторский мир никогда не получит нашей поддержки. В конце концов, помимо вопроса о том, как обеспечить справедливый мир в Украине, речь также идет об фундаментальных вопросах безопасности Европы и будущего трансатлантического альянса", — заявил Шольц
провокация: удар по саркофагу на ЧАЭС - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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Взрыв на саркофаге ЧАЭС, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 февраляУкраина прибегла к провокации на Чернобыльской АЭС. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Примечательно, что перед этим с ним отказался встречаться вице-президент США Джей-Ди Вэнс.
"Это серьёзный дипломатический упрёк лидеру принимающей страны в период обострения трансатлантической напряженности из-за потенциального мирного соглашения с Украиной", — сообщило издание Politico.
Как заявил на условиях анонимности изданию бывший американский чиновник, Вэнс никогда не планировал встречи с Шольцем в Мюнхене.
"Нам не нужно его видеть, он недолго будет канцлером", — объяснил чиновник подход команды Вэнса.
В то же время, неназванный немецкий чиновник заявил, что это неуважение к стране. По его мнению, таким образом администрация Трампа показывает свое отношение к союзникам.
Как позднее сообщило издание Die Welt, Вэнс встретился с немецким президентом Штайнмайером. Их разговор наедине длился четверть часа.
Друг Вэнса — писатель Род Дреер рассказал о том, что в прошлом году Вэнс уже посещал Мюнхенскую конференцию.
од тому назад я пил пиво с моим приятелем Джей-Ди Вэнсом в Германии. Ни у кого из внутреннего круга Мюнхенской конференции по безопасности не было времени для молодого сенатора из США с еретическими взглядами по Украине. В этом году они все слушают. Тяжёлый урок для элит", — отметил Дреер.
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
07:56
Встреча представителей РФ, Украины и США в Мюнхене. Главное на Украине на утро 14 февраляПредставители России, США и Украины встретятся в Мюнхене для переговоров
Выступление Вэнса на нынешней конференции действительно было для европейских лидеров довольно неприятным.
"Угроза, которая беспокоит меня больше всего по отношению к Европе, — это не Россия, не Китай, не какой-либо другой внешний субъект. То, что меня беспокоит, — это угроза изнутри, отход Европы от некоторых из её самых фундаментальных ценностей, ценностей, общих с Соединёнными Штатами Америки", — подчеркнул Вэнс.
Вэнс заявил, что кризис, с которым сталкивается Европа, является следствием её собственных действий.
"Европа встречается со многими вызовами, но самый главный кризис, с которым встречается этот континент, мы создали сами. Если вы бежите в страхе от собственных избирателей, ничего Америка не сможет сделать для вас", — подчеркнул вице-президент.
Он заявил, что обвинения в адрес других стран, в частности России, в якобы влиянии на выборы в некоторых странах ЕС могут свидетельствовать о слабости этих демократий.
"В декабре Румыния отменила результаты президентских выборов на основе каких-то сведений разведки и под давлением континентальных соседей. Насколько я понимаю, утверждалось, что российская дезинформация распространялась и повлияла на выборы. Хочу спросить европейских друзей: вы считаете, что Россия неправильно делает, когда распространяет такую информацию? Да, мы согласны. Но если ваша демократия может быть разрушена через рекламу за $100 тыс. от иностранного государства, она не такая уж сильная", — сказал Вэнс.
В частности, он указал, что высказанное в Европе удовлетворение отменой выборов в Румынии шокирует американцев. По его словам, выборы были отменены на основании "хлипких подозрений".
"Годами нам говорили, что годами мы финансировали защиту демократии. Наша политика по Украине, цифровая цензура — все это преподносилось как защита демократии. Но когда мы видим, как суды начинают отменять выборы а ваши чиновники "отменяют" других, мы должны спросить себя — соответствует ли это высоким стандартам?" — также раскритиковал Вэнс европейцев.
Он также раскритиковал европейских политиков за миграционный кризис, указав, что избиратели ЕС голосуют за преодоление этого кризиса. При этом Вэнс уже заявил, что готов приехать в Москву для переговоров по Украине.
Вчера, 18:00
Зеленскому "не очень приятно", а за хитрость его накажут. Итоги 13 февраля на УкраинеВладимир Зеленский отреагировал на разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Эксперты рассказали об очевидной хитрости украинских властей
Страшные прогнозы Зеленского
В пятницу, 14 февраля, в Мюнхене была также отменена встреча Вэнса с Зеленским. Причина — недоработка Украиной соглашения по полезным ископаемым, сообщили СМИ.
В Мюнхене Зеленский осторожно раскритиковал США.
"Я не вижу у США никакого конкретного плана окончания войны", — заявил он по прибытии в столицу Баварии.
При этом Зеленский выдал ряд прогнозов, которые призваны напугать европейцев.
"Вы знаете, что происходит с белорусами? Никто об этом не думает. Уже в этом году Россия подготовит 15 дивизий для тренировки и усиления ситуации на Белорусском направлении. Мы думаем, что они все будут на территории Белоруссии, или частично. Это будет 100-150 тыс. человек. Это просто большая группировка. Я не уверен, что эта группировка пойдёт наступлением на Украину. Может быть, но они могут пойти как на Украину..., так и в Польшу или страны Балтии. Я думаю, что у него (руководства РФ — Ред.) такая идея. Исходя из того, что я получаю от разведки, я считаю, что он готовит войну с странами НАТО в следующем году", – заявил Зеленский.
При этом он добавил, что он не имеет 100% уверенности в таком сценарии, и выразил надежду, что его удастся предотвратить.
Также Зеленский завуалированно попросил денег. Так, он заявил, что Украине потребуется армия побольше, чем сейчас.
"Если мы не в НАТО или пока мы не в НАТО, мы должны иметь именно такую армию, которая способна защитить. Это соответствующее оружие. НАТОвское. И соответствующее количество воинов. Наших, украинских. Но что это за количество? Я вам просто говорю цифры, которые мы понимаем со всеми военными. Это будет армия в 1,5 млн. Полтора миллиона!" — подчеркнул Зеленский.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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Европа встревожена, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 13 февраляВ Европе обеспокоились из-за переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
По его словам, сегодня украинская армия почти вдвое меньше.
"Примерно боевых бригад у нас в два раза меньше [чем в России]. У них 220, а у нас 110 на сегодня боевых бригад. Ну, значит нам нужно 220",– подчеркнул Зеленский.
По его словам, на содержание такой армии в противовес нынешним "40 миллиардам в год" (Зеленский не уточнил валюту — Ред.) нужно будет предусмотреть "60 миллиардов" в год, поэтому важно также подумать, кто и как будет это финансировать.
Таким образом, в Мюнхене Зеленский прибегнул к угрозам и к шантажу своих партнёров.
О Мюнхенской конференции — в статье Павла Котова "Мюнхенская конференция: история, скандалы, речь Путина, чего ждать в этом году".
 
ЭксклюзивХроникиЕвропаЕСДжей Ди ВэнсВладимир ЗеленскийШтайнмайерНАТОPoliticoРоссияУкраинаСША
 
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Заголовок открываемого материала
19:05Мюнхенский бунт против трампизма. Евродемократы пошли войной на президента США
18:00Европейские "олени", страшные истории озлобленного Зеленского. Итоги 14 февраля на Украине
16:40Украинское досье: какой мир нам нужен? Возобновление российско-американского диалога
16:11Провокация на ЧАЭС, дележка ресурсов и принуждение Киева. С чем Запад привел Украину в Мюнхен
16:06Какой мир нам нужен? Возобновление российско-американского диалога. Конференция "Украинское досье"
16:01Пётр Шелест: глава Украины, который стал жертвой интриг "днепропетровских"
15:46Владимир Брутер: С Трампом договориться нельзя, он идиот, который сначала стреляет, потом думает
15:39Украина готовит Гитлерюгенд? Мухин о защитниках бункера Зеленского и о тех, кто будет мстить
15:3648 часов кошмара Зеленского. СМИ о грядущих переговорах по Украине
15:31Линкольн, Горбачев или Янукович? Политолог о том, чем Трамп отличается от "вареных колбас" и "микронов"
15:29"Отсель грозить мы будем русским". Угрозы Вэнса как элемент диалога
14:40Лизан рассказал, что России нужно от Украины в экономическом плане
14:21"Мы победили": политолог Суздальцев подчеркнул, что на планете нет армии, способной остановить ВС РФ
14:03России нужен мир империй-цивилизаций — обозреватель Сергейцев
13:41Casus belli: Выдрин объяснил, как крушение воздушного судна может обернуться "красной линией"
13:39Депутат ГД назвал беседу Трампа и Путина моральной победой России
13:38Рамштайн умер. Да здравствует Рамштайн?
13:20Провокация в Чернобыле и надежды на европейцев. Как в Киеве реагируют на переговоры в Мюнхене
13:19России важно достичь ликвидации украинской угрозы — Корнилов
13:00Взрыв на саркофаге ЧАЭС, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 февраля
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