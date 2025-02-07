Где деньги, Зин? Между США и Украиной "потерялись" примерно $80 млрд
© AP / Mariam Zuhaib
© AP / Mariam Zuhaib
Власти Соединенных Штатов очень удивили слова Владимира Зеленского, заявившего, что Украина недополучила от Вашингтона миллиарды долларов помощи. Такое заявление в эфире программы Rob Schmitt Tonight сделал спецпосланник США по России и Украине Кит Келлог
"[Мы] дали Украине более 174 млрд долларов, назначив генеральных инспекторов и на Украине, и у себя, которые должны были отслеживать эти деньги"", - сказал Келлог, подчеркнув, что у США есть "подробный отчет о расходах".
Ранее Зеленский заявил, что в Киеве не видели и половины денег, которые США обещали перечислить, то есть "потерялись" как минимум $80 млрд. Главарь киевского режима счел, что проблема в коррупции, заверив, что сам он с ней активно борется в рамках исполнения требований Евросоюза.
Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя эту историю отметил, что заявлением о потере половины американских денег Зеленский фактически признал, что воровал деньги Вашингтона.
В середине января вокруг "зарплаты" Зеленского разгорелся скандал, когда Госуправление делами Украины обнародовало информацию о том, что он получает 28 тысяч гривен (68 тысяч рублей или 664 доллара) в месяц, что никак не вяжется с тратами, которые открыто совершает его семья.
По данным депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в госизмене, за последние пять лет Зеленский "заработал" около 100 миллиардов долларов. В числе источников парламентарий назвал пандемию COVID-19, правительственную программу "Большая стройка", конфликт с Россией, а также "откаты" от налоговой, таможни, госмонополий, банков, медицины, судов, правоохранительной системы и других ведомств.
Другой украинский депутат - Артем Дмитрук - также рассказал, что Зеленский получает прибыль от деятельности ТЦК (военкоматов), которые по данным парламентария, приносят главарю киевского режима до четырех миллиардов долларов ежегодно.
А в сентябре, во время своей предвыборной кампании, Дональд Трамп заявил, что Зеленский - "величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов".
Накануне также стало известно, что помимо официальных траншей от США Киев получал и теневые по линии Агентства США по международному развитию (USAID). Известно, что за последние три года Украине было выделено 27,2% всех средств организации (почти $32 млрд), таким образом Киев стал главным получателем средств USAID.
Подробности о роли этой организации в жизни Украины и всего мира - в материале Главный бенефициар: стала известна сумма, потраченная USAID на Украину.