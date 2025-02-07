Где деньги, Зин? Между США и Украиной "потерялись" примерно $80 млрд - 07.02.2025 Украина.ру
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Где деньги, Зин? Между США и Украиной "потерялись" примерно $80 млрд
Где деньги, Зин? Между США и Украиной "потерялись" примерно $80 млрд - 07.02.2025 Украина.ру
Где деньги, Зин? Между США и Украиной "потерялись" примерно $80 млрд
Власти Соединенных Штатов очень удивили слова Владимира Зеленского, заявившего, что Украина недополучила от Вашингтона миллиарды долларов помощи. Такое заявление в эфире программы Rob Schmitt Tonight сделал спецпосланник США по России и Украине Кит Келлог
2025-02-07T12:43
2025-02-07T12:43
новости
украина
сша
киев
владимир зеленский
кит келлог
александр дубинский
ес
верховная рада
сизо
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Ранее Зеленский заявил, что в Киеве не видели и половины денег, которые США обещали перечислить, то есть "потерялись" как минимум $80 млрд. Главарь киевского режима счел, что проблема в коррупции, заверив, что сам он с ней активно борется в рамках исполнения требований Евросоюза.Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя эту историю отметил, что заявлением о потере половины американских денег Зеленский фактически признал, что воровал деньги Вашингтона.В середине января вокруг "зарплаты" Зеленского разгорелся скандал, когда Госуправление делами Украины обнародовало информацию о том, что он получает 28 тысяч гривен (68 тысяч рублей или 664 доллара) в месяц, что никак не вяжется с тратами, которые открыто совершает его семья.По данным депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в госизмене, за последние пять лет Зеленский "заработал" около 100 миллиардов долларов. В числе источников парламентарий назвал пандемию COVID-19, правительственную программу "Большая стройка", конфликт с Россией, а также "откаты" от налоговой, таможни, госмонополий, банков, медицины, судов, правоохранительной системы и других ведомств.Другой украинский депутат - Артем Дмитрук - также рассказал, что Зеленский получает прибыль от деятельности ТЦК (военкоматов), которые по данным парламентария, приносят главарю киевского режима до четырех миллиардов долларов ежегодно.Параллельно западные СМИ с завидной регулярностью сообщают о новых приобретениях семья Зеленских - недвижимости по всему миру, в том числе в Майами, Египте и Италии.Заметили повышение уровня жизни Зеленских и на Западе. В конце декабря американский предприниматель Илон Маск назвал Зеленского чемпионом в ограблении США.А в сентябре, во время своей предвыборной кампании, Дональд Трамп заявил, что Зеленский - "величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов".Накануне также стало известно, что помимо официальных траншей от США Киев получал и теневые по линии Агентства США по международному развитию (USAID). Известно, что за последние три года Украине было выделено 27,2% всех средств организации (почти $32 млрд), таким образом Киев стал главным получателем средств USAID.Подробности о роли этой организации в жизни Украины и всего мира - в материале Главный бенефициар: стала известна сумма, потраченная USAID на Украину.
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новости, украина, сша, киев, владимир зеленский, кит келлог, александр дубинский, ес, верховная рада, сизо, деньги
Новости, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Кит Келлог, Александр Дубинский, ЕС, Верховная Рада, СИЗО, деньги

Где деньги, Зин? Между США и Украиной "потерялись" примерно $80 млрд

12:43 07.02.2025
 
© AP / Mariam Zuhaib
- РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP / Mariam Zuhaib
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Власти Соединенных Штатов очень удивили слова Владимира Зеленского, заявившего, что Украина недополучила от Вашингтона миллиарды долларов помощи. Такое заявление в эфире программы Rob Schmitt Tonight сделал спецпосланник США по России и Украине Кит Келлог
"[Мы] дали Украине более 174 млрд долларов, назначив генеральных инспекторов и на Украине, и у себя, которые должны были отслеживать эти деньги"", - сказал Келлог, подчеркнув, что у США есть "подробный отчет о расходах".
Ранее Зеленский заявил, что в Киеве не видели и половины денег, которые США обещали перечислить, то есть "потерялись" как минимум $80 млрд. Главарь киевского режима счел, что проблема в коррупции, заверив, что сам он с ней активно борется в рамках исполнения требований Евросоюза.
Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя эту историю отметил, что заявлением о потере половины американских денег Зеленский фактически признал, что воровал деньги Вашингтона.
В середине января вокруг "зарплаты" Зеленского разгорелся скандал, когда Госуправление делами Украины обнародовало информацию о том, что он получает 28 тысяч гривен (68 тысяч рублей или 664 доллара) в месяц, что никак не вяжется с тратами, которые открыто совершает его семья.
По данным депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в госизмене, за последние пять лет Зеленский "заработал" около 100 миллиардов долларов. В числе источников парламентарий назвал пандемию COVID-19, правительственную программу "Большая стройка", конфликт с Россией, а также "откаты" от налоговой, таможни, госмонополий, банков, медицины, судов, правоохранительной системы и других ведомств.
Другой украинский депутат - Артем Дмитрук - также рассказал, что Зеленский получает прибыль от деятельности ТЦК (военкоматов), которые по данным парламентария, приносят главарю киевского режима до четырех миллиардов долларов ежегодно.
Параллельно западные СМИ с завидной регулярностью сообщают о новых приобретениях семья Зеленских - недвижимости по всему миру, в том числе в Майами, Египте и Италии.
Заметили повышение уровня жизни Зеленских и на Западе. В конце декабря американский предприниматель Илон Маск назвал Зеленского чемпионом в ограблении США.
А в сентябре, во время своей предвыборной кампании, Дональд Трамп заявил, что Зеленский - "величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов".
Накануне также стало известно, что помимо официальных траншей от США Киев получал и теневые по линии Агентства США по международному развитию (USAID). Известно, что за последние три года Украине было выделено 27,2% всех средств организации (почти $32 млрд), таким образом Киев стал главным получателем средств USAID.
Подробности о роли этой организации в жизни Украины и всего мира - в материале Главный бенефициар: стала известна сумма, потраченная USAID на Украину.
 
НовостиУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийКит КеллогАлександр ДубинскийЕСВерховная РадаСИЗОденьги
 
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