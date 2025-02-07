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Где деньги, Зин? Между США и Украиной "потерялись" примерно $80 млрд

Где деньги, Зин? Между США и Украиной "потерялись" примерно $80 млрд - 07.02.2025 Украина.ру

Где деньги, Зин? Между США и Украиной "потерялись" примерно $80 млрд

Власти Соединенных Штатов очень удивили слова Владимира Зеленского, заявившего, что Украина недополучила от Вашингтона миллиарды долларов помощи. Такое заявление в эфире программы Rob Schmitt Tonight сделал спецпосланник США по России и Украине Кит Келлог

2025-02-07T12:43

2025-02-07T12:43

2025-02-07T12:43

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Ранее Зеленский заявил, что в Киеве не видели и половины денег, которые США обещали перечислить, то есть "потерялись" как минимум $80 млрд. Главарь киевского режима счел, что проблема в коррупции, заверив, что сам он с ней активно борется в рамках исполнения требований Евросоюза.Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя эту историю отметил, что заявлением о потере половины американских денег Зеленский фактически признал, что воровал деньги Вашингтона.В середине января вокруг "зарплаты" Зеленского разгорелся скандал, когда Госуправление делами Украины обнародовало информацию о том, что он получает 28 тысяч гривен (68 тысяч рублей или 664 доллара) в месяц, что никак не вяжется с тратами, которые открыто совершает его семья.По данным депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в госизмене, за последние пять лет Зеленский "заработал" около 100 миллиардов долларов. В числе источников парламентарий назвал пандемию COVID-19, правительственную программу "Большая стройка", конфликт с Россией, а также "откаты" от налоговой, таможни, госмонополий, банков, медицины, судов, правоохранительной системы и других ведомств.Другой украинский депутат - Артем Дмитрук - также рассказал, что Зеленский получает прибыль от деятельности ТЦК (военкоматов), которые по данным парламентария, приносят главарю киевского режима до четырех миллиардов долларов ежегодно.Параллельно западные СМИ с завидной регулярностью сообщают о новых приобретениях семья Зеленских - недвижимости по всему миру, в том числе в Майами, Египте и Италии.Заметили повышение уровня жизни Зеленских и на Западе. В конце декабря американский предприниматель Илон Маск назвал Зеленского чемпионом в ограблении США.А в сентябре, во время своей предвыборной кампании, Дональд Трамп заявил, что Зеленский - "величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов".Накануне также стало известно, что помимо официальных траншей от США Киев получал и теневые по линии Агентства США по международному развитию (USAID). Известно, что за последние три года Украине было выделено 27,2% всех средств организации (почти $32 млрд), таким образом Киев стал главным получателем средств USAID.Подробности о роли этой организации в жизни Украины и всего мира - в материале Главный бенефициар: стала известна сумма, потраченная USAID на Украину.

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новости, украина, сша, киев, владимир зеленский, кит келлог, александр дубинский, ес, верховная рада, сизо, деньги