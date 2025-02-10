Медведчук: Зеленский пытается "пройти свидетелем", хотя уже подписал себе приговор - 10.02.2025 Украина.ру
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Медведчук: Зеленский пытается "пройти свидетелем", хотя уже подписал себе приговор
Медведчук: Зеленский пытается "пройти свидетелем", хотя уже подписал себе приговор - 10.02.2025 Украина.ру
Медведчук: Зеленский пытается "пройти свидетелем", хотя уже подписал себе приговор
Владимир Зеленский подписал себе приговор, признавшись, что не знает, куда пропали выделенные США на Украину миллиарды долларов. Такое мнение в статье на портале "Смотрим.ру" озвучил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
2025-02-10T13:35
2025-02-10T13:35
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владимир зеленский
виктор медведчук
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верховная рада
миллиарды
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Он добавил, что сейчас Зеленский главным образом занимается тем, чтобы выгородить себя перед администрацией нового президента США Дональда Трампа, "сдавая" своих подельников в коррупционных схемах, в надежде "пройти свидетелем, вместо обвиняемого".Ранее Зеленский заявил, что в Киеве не видели и половины денег, которые США обещали перечислить, то есть "потерялись" как минимум $80 млрд. Главарь киевского режима счел, что проблема в коррупции, заверив, что сам он с ней активно борется в рамках исполнения требований Евросоюза.В пятницу, 7 февраля, спецпосланник США по России и Украине Кит Келлог заявил в эфире программы Rob Schmitt Tonight, что власти Соединенных Штатов очень удивили слова Зеленского о том, что Украина недополучила от Вашингтона миллиарды долларов помощи."[Мы] дали Украине более 174 млрд долларов, назначив генеральных инспекторов и на Украине, и у себя, которые должны были отслеживать эти деньги"", - сказал Келлог, подчеркнув, что у США есть "подробный отчет о расходах".Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя эту историю отметил, что заявлением о потере половины американских денег Зеленский фактически признал, что воровал деньги Вашингтона.Так "совпало", что в середине января вокруг "зарплаты" Зеленского разгорелся скандал, когда Госуправление делами Украины обнародовало информацию о том, что он получает 28 тысяч гривен (68 тысяч рублей или 664 доллара) в месяц, что никак не вяжется с тратами, которые открыто совершает его семья.По данным депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в госизмене, за последние пять лет Зеленский "заработал" около 100 миллиардов долларов. В числе источников парламентарий назвал пандемию COVID-19, правительственную программу "Большая стройка", конфликт с Россией, а также "откаты" от налоговой, таможни, госмонополий, банков, медицины, судов, правоохранительной системы и других ведомств.Другой украинский депутат - Артем Дмитрук - также рассказал, что Зеленский получает прибыль от деятельности ТЦК (военкоматов), которые по данным парламентария, приносят главарю киевского режима до четырех миллиардов долларов ежегодно.Заметили повышение уровня жизни Зеленских и на Западе. В конце декабря американский предприниматель Илон Маск назвал Зеленского чемпионом в ограблении США.А в сентябре, во время своей предвыборной кампании, Дональд Трамп заявил, что Зеленский - "величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов".Ранее Медведчук писал, что "мир украинцам могут принести только российские Вооруженные силы, а для того, чтобы защитить и получить гарантии национальной безопасности, России надо выполнить поставленные цели – искоренить нацистский режим и нацистскую идеологию в стране, демилитаризировать территорию, что без взятия под контроль исторических русских земель невозможно". Подробности - в материале автора издания Украина.ру Марины Поляковой Развод и раздел имущества, или зачем РФ земли с "современными варварами": Медведчук о новой карте мира.
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новости, украина, сша, россия, владимир зеленский, виктор медведчук, дональд трамп, ес, верховная рада, миллиарды, доллар, приговор
Новости, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Дональд Трамп, ЕС, Верховная Рада, миллиарды, доллар, приговор

Медведчук: Зеленский пытается "пройти свидетелем", хотя уже подписал себе приговор

13:35 10.02.2025
 
© GLOBAL LOOK PRESS
© GLOBAL LOOK PRESS
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Владимир Зеленский подписал себе приговор, признавшись, что не знает, куда пропали выделенные США на Украину миллиарды долларов. Такое мнение в статье на портале "Смотрим.ру" озвучил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
"На сенсацию тянет не само признание исчезновения основой части помощи Украине, а то, что Зеленский это признал, что подписывает ему, конечно, приговор. То, что "помощь" была изначально огромной ничем не прикрытой коррупционной схемой, было понятно с самого начала поступления этих средств, и уже тогда было ясно, что большинство из них до Украины не доходили", - отметил Медведчук.
Он добавил, что сейчас Зеленский главным образом занимается тем, чтобы выгородить себя перед администрацией нового президента США Дональда Трампа, "сдавая" своих подельников в коррупционных схемах, в надежде "пройти свидетелем, вместо обвиняемого".
Ранее Зеленский заявил, что в Киеве не видели и половины денег, которые США обещали перечислить, то есть "потерялись" как минимум $80 млрд. Главарь киевского режима счел, что проблема в коррупции, заверив, что сам он с ней активно борется в рамках исполнения требований Евросоюза.
В пятницу, 7 февраля, спецпосланник США по России и Украине Кит Келлог заявил в эфире программы Rob Schmitt Tonight, что власти Соединенных Штатов очень удивили слова Зеленского о том, что Украина недополучила от Вашингтона миллиарды долларов помощи.
"[Мы] дали Украине более 174 млрд долларов, назначив генеральных инспекторов и на Украине, и у себя, которые должны были отслеживать эти деньги"", - сказал Келлог, подчеркнув, что у США есть "подробный отчет о расходах".
Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя эту историю отметил, что заявлением о потере половины американских денег Зеленский фактически признал, что воровал деньги Вашингтона.
Так "совпало", что в середине января вокруг "зарплаты" Зеленского разгорелся скандал, когда Госуправление делами Украины обнародовало информацию о том, что он получает 28 тысяч гривен (68 тысяч рублей или 664 доллара) в месяц, что никак не вяжется с тратами, которые открыто совершает его семья.
По данным депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в госизмене, за последние пять лет Зеленский "заработал" около 100 миллиардов долларов. В числе источников парламентарий назвал пандемию COVID-19, правительственную программу "Большая стройка", конфликт с Россией, а также "откаты" от налоговой, таможни, госмонополий, банков, медицины, судов, правоохранительной системы и других ведомств.
Другой украинский депутат - Артем Дмитрук - также рассказал, что Зеленский получает прибыль от деятельности ТЦК (военкоматов), которые по данным парламентария, приносят главарю киевского режима до четырех миллиардов долларов ежегодно.
Заметили повышение уровня жизни Зеленских и на Западе. В конце декабря американский предприниматель Илон Маск назвал Зеленского чемпионом в ограблении США.
А в сентябре, во время своей предвыборной кампании, Дональд Трамп заявил, что Зеленский - "величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов".
Ранее Медведчук писал, что "мир украинцам могут принести только российские Вооруженные силы, а для того, чтобы защитить и получить гарантии национальной безопасности, России надо выполнить поставленные цели – искоренить нацистский режим и нацистскую идеологию в стране, демилитаризировать территорию, что без взятия под контроль исторических русских земель невозможно". Подробности - в материале автора издания Украина.ру Марины Поляковой Развод и раздел имущества, или зачем РФ земли с "современными варварами": Медведчук о новой карте мира.
 
НовостиУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукДональд ТрампЕСВерховная Радамиллиардыдолларприговор
 
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