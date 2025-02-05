https://ukraina.ru/20250205/1060833551.html

Развод и раздел имущества, или зачем РФ земли с "современными варварами": Медведчук о новой карте мира

Развод и раздел имущества, или зачем РФ земли с "современными варварами": Медведчук о новой карте мира - 05.02.2025 Украина.ру

Развод и раздел имущества, или зачем РФ земли с "современными варварами": Медведчук о новой карте мира

Причина разворота политики США, который начал президент Дональд Трамп, кроется не столько в его лидерских амбициях, сколько в объективных политических и экономических процессах. Архитектура глобального мира рушится, и команда нового американского государства ожидаемо "пытается перетянуть Штатам кусок побольше"

2025-02-05T18:53

2025-02-05T18:53

2025-02-05T18:53

виктор медведчук

эксклюзив

россия

украина

сша

европа

владимир зеленский

дональд трамп

нато

еврокомиссия

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И спусковым крючком всей этой истории стал украинский конфликт, уверен председатель Совета Движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Об этом он написал в своей новой статье "Почему России важно вернуть исторические русские земли", вышедшей на страницах "Комсомольской правды".Он уточнил, что Запад не планировал победить Россию на поле боя, а преследовал иную цель - развалить ее изнутри, втянув в войну и санкционное противостояние. Однако когда Россию исключили из "западного клуба", экономические проблемы настигли не Москву, а большинство стран коллективного Запада, главным образом Европы. И в этой ситуации, отметил Медведчук, Вашингтону логично покинуть "тонущий корабль".Автор статьи заострил внимание на том, что "судно" пошло ко дну не само. В этом ему в том числе помогла политика предыдущего лидера США Джо Байдена. Его команда надеялась уничтожить Россию чужими руками, забыв, что такие случаи в истории уже были.Новые власти США, продолжил Медведчук, поняли, что такая стратегия небезопасна, и "им нужны свои солдаты, а не наемники-унтерменши". Поэтому в стране заговорили о том, чтобы экстренно возродить "воинский дух". Вот только при ближайшем рассмотрении "неожиданно" обнаружилось, что ЛГБТ-сообщества* и незаконные мигранты - не самая надежная основа для армии.Учитывая все имеющиеся вводные, в Белом доме поняли, что границы стран НАТО - это не границы США, и посылать своих солдат для решения задач Европы нерационально. Однако это никак не исключает притязаний Трампа на Канаду, Гренландию и Панамский канал, отметил Медведчук. И политические предпосылки для присоединения к США Гренландии и Канады есть.Никакого противоречия в территориальной политике Трампа нет, подчеркнул Медведчук: новый лидер США намерен усилить своих, а не удовлетворять интересы чужих, а значит Зеленского ждут плохие новости."Украина Зеленского обязательно получит свой выстрел в спину от "союзников", поскольку основных целей этого конфликта Вашингтон уже достиг, клин между Россией и Европой в интересах США вбит. Зеленский по глупости решил, что его будут содержать и устраивать овации бесконечно. Нет, полицай, прислужник, сделавший грязное дело, хозяина перестает интересовать, особенно, когда дело начинает принимать серьезный оборот", – писал я в 2023 году Прогноз полностью оправдался. США собирают "свои" (по крайней мере, так думает Трамп и его команда) земли, и Украина в них не входит", - написал Медведчук.И если Вашингтон начал собирать земли, которые никогда ему не принадлежали, что у России "задача естественнее и закономернее" - вернуть свое, заключил председатель Совета Движения "Другая Украина".Он напомнил, что распад Советского Союза никогда не рассматривался современной российской политической элитой, как потеря территорий, они думали, что "СССР разобрали, чтобы после собрать в едином большом проекте Европы от Лиссабона до Владивостока". Именно поэтому Украине оказывалась всяческая поддержка в том числе на пути в Европу. Но у европейских политиков были свои намерения: накачать Киев оружием "на убийство россиян", а в этих условиях говорить об интеграции как минимум глупо, отметил Медведчук.И Зеленский помогает президенту РФ Владимиру Путину собирать эти самые русские земли: выгоняя русское население своей страны в Россию он "говорит Путину твердое "да" в вопросе развала Украины", ведь если миллионам гражданам надо ехать в Россию, то "становится закономерным вопрос: а если "неправильные" граждане, надумают это сделать с территориями?"Медведчук заострил внимание на том, что соседи Украины уже давно понимают: распад "вымышленного государства" неизбежен. Чего только стоят слова лидера болгарской партии "Возрождение" Костадина Костадинова напомнившего Зеленскому, что София владела Южной Бессарабией более 450 лет, а в состав Украины она входит "всего 34 года".Процитировал Медведчук и кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску, прямо заявившему, что лоскутное одеяло под названием "Украина" совсем скоро разделят соседи."Мир украинцам могут принести только российские Вооруженные силы, а для того, чтобы защитить и получить гарантии национальной безопасности, России надо выполнить поставленные цели – искоренить нацистский режим и нацистскую идеологию в стране, демилитаризировать территорию, что без взятия под контроль исторических русских земель невозможно. В этом случае историческая справедливость развития и создание будущего украинского народа и исторических русских земель будет восстановлена. Мир украинцам сейчас может принести только Российская армия. Они это прекрасно видят по доброму отношению к ним бойцов с георгиевской лентой.", - резюмировал Медведчук.О том, как новые власти сводят дебет с кредитом, и что об этом нужно знать России - в материале Не без скандала: команда Маска вскрыла "сердце" USAID.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ukraina.ru/20250204/1060800228.html

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https://ukraina.ru/20250130/1060695513.html

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Марина Полякова

виктор медведчук, эксклюзив, россия, украина, сша, европа, владимир зеленский, дональд трамп, нато, еврокомиссия, земля, территория