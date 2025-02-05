Развод и раздел имущества, или зачем РФ земли с "современными варварами": Медведчук о новой карте мира - 05.02.2025 Украина.ру
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Развод и раздел имущества, или зачем РФ земли с "современными варварами": Медведчук о новой карте мира
Развод и раздел имущества, или зачем РФ земли с "современными варварами": Медведчук о новой карте мира - 05.02.2025 Украина.ру
Развод и раздел имущества, или зачем РФ земли с "современными варварами": Медведчук о новой карте мира
Причина разворота политики США, который начал президент Дональд Трамп, кроется не столько в его лидерских амбициях, сколько в объективных политических и экономических процессах. Архитектура глобального мира рушится, и команда нового американского государства ожидаемо "пытается перетянуть Штатам кусок побольше"
2025-02-05T18:53
2025-02-05T18:53
виктор медведчук
эксклюзив
россия
украина
сша
европа
владимир зеленский
дональд трамп
нато
еврокомиссия
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И спусковым крючком всей этой истории стал украинский конфликт, уверен председатель Совета Движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Об этом он написал в своей новой статье "Почему России важно вернуть исторические русские земли", вышедшей на страницах "Комсомольской правды".Он уточнил, что Запад не планировал победить Россию на поле боя, а преследовал иную цель - развалить ее изнутри, втянув в войну и санкционное противостояние. Однако когда Россию исключили из "западного клуба", экономические проблемы настигли не Москву, а большинство стран коллективного Запада, главным образом Европы. И в этой ситуации, отметил Медведчук, Вашингтону логично покинуть "тонущий корабль".Автор статьи заострил внимание на том, что "судно" пошло ко дну не само. В этом ему в том числе помогла политика предыдущего лидера США Джо Байдена. Его команда надеялась уничтожить Россию чужими руками, забыв, что такие случаи в истории уже были.Новые власти США, продолжил Медведчук, поняли, что такая стратегия небезопасна, и "им нужны свои солдаты, а не наемники-унтерменши". Поэтому в стране заговорили о том, чтобы экстренно возродить "воинский дух". Вот только при ближайшем рассмотрении "неожиданно" обнаружилось, что ЛГБТ-сообщества* и незаконные мигранты - не самая надежная основа для армии.Учитывая все имеющиеся вводные, в Белом доме поняли, что границы стран НАТО - это не границы США, и посылать своих солдат для решения задач Европы нерационально. Однако это никак не исключает притязаний Трампа на Канаду, Гренландию и Панамский канал, отметил Медведчук. И политические предпосылки для присоединения к США Гренландии и Канады есть.Никакого противоречия в территориальной политике Трампа нет, подчеркнул Медведчук: новый лидер США намерен усилить своих, а не удовлетворять интересы чужих, а значит Зеленского ждут плохие новости."Украина Зеленского обязательно получит свой выстрел в спину от "союзников", поскольку основных целей этого конфликта Вашингтон уже достиг, клин между Россией и Европой в интересах США вбит. Зеленский по глупости решил, что его будут содержать и устраивать овации бесконечно. Нет, полицай, прислужник, сделавший грязное дело, хозяина перестает интересовать, особенно, когда дело начинает принимать серьезный оборот", – писал я в 2023 году Прогноз полностью оправдался. США собирают "свои" (по крайней мере, так думает Трамп и его команда) земли, и Украина в них не входит", - написал Медведчук.И если Вашингтон начал собирать земли, которые никогда ему не принадлежали, что у России "задача естественнее и закономернее" - вернуть свое, заключил председатель Совета Движения "Другая Украина".Он напомнил, что распад Советского Союза никогда не рассматривался современной российской политической элитой, как потеря территорий, они думали, что "СССР разобрали, чтобы после собрать в едином большом проекте Европы от Лиссабона до Владивостока". Именно поэтому Украине оказывалась всяческая поддержка в том числе на пути в Европу. Но у европейских политиков были свои намерения: накачать Киев оружием "на убийство россиян", а в этих условиях говорить об интеграции как минимум глупо, отметил Медведчук.И Зеленский помогает президенту РФ Владимиру Путину собирать эти самые русские земли: выгоняя русское население своей страны в Россию он "говорит Путину твердое "да" в вопросе развала Украины", ведь если миллионам гражданам надо ехать в Россию, то "становится закономерным вопрос: а если "неправильные" граждане, надумают это сделать с территориями?"Медведчук заострил внимание на том, что соседи Украины уже давно понимают: распад "вымышленного государства" неизбежен. Чего только стоят слова лидера болгарской партии "Возрождение" Костадина Костадинова напомнившего Зеленскому, что София владела Южной Бессарабией более 450 лет, а в состав Украины она входит "всего 34 года".Процитировал Медведчук и кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску, прямо заявившему, что лоскутное одеяло под названием "Украина" совсем скоро разделят соседи."Мир украинцам могут принести только российские Вооруженные силы, а для того, чтобы защитить и получить гарантии национальной безопасности, России надо выполнить поставленные цели – искоренить нацистский режим и нацистскую идеологию в стране, демилитаризировать территорию, что без взятия под контроль исторических русских земель невозможно. В этом случае историческая справедливость развития и создание будущего украинского народа и исторических русских земель будет восстановлена. Мир украинцам сейчас может принести только Российская армия. Они это прекрасно видят по доброму отношению к ним бойцов с георгиевской лентой.", - резюмировал Медведчук.О том, как новые власти сводят дебет с кредитом, и что об этом нужно знать России - в материале Не без скандала: команда Маска вскрыла "сердце" USAID.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ukraina.ru/20250204/1060800228.html
https://ukraina.ru/20250203/1060780029.html
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украина
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Марина Полякова
Марина Полякова
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5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
виктор медведчук, эксклюзив, россия, украина, сша, европа, владимир зеленский, дональд трамп, нато, еврокомиссия, земля, территория
Виктор Медведчук, Эксклюзив, Россия, Украина, США, Европа, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО, Еврокомиссия, земля, территория

Развод и раздел имущества, или зачем РФ земли с "современными варварами": Медведчук о новой карте мира

18:53 05.02.2025
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с родственниками журналистов, погибших на Украине при исполнении профессиональных обязанностей
Президент РФ В. Путин встретился с родственниками журналистов, погибших на Украине при исполнении профессиональных обязанностей - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Марина Полякова
автор Украина.ру
Все материалы
Причина разворота политики США, который начал президент Дональд Трамп, кроется не столько в его лидерских амбициях, сколько в объективных политических и экономических процессах. Архитектура глобального мира рушится, и команда нового американского государства ожидаемо "пытается перетянуть Штатам кусок побольше"
И спусковым крючком всей этой истории стал украинский конфликт, уверен председатель Совета Движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Об этом он написал в своей новой статье "Почему России важно вернуть исторические русские земли", вышедшей на страницах "Комсомольской правды".

"Задача Вашингтона в 2022 году была в том, чтобы показательно наказать Россию за неподчинение, на что не жалели никаких ресурсов, кроме человеческих. Поставщиком пушечного мяса для войны стал режим [Владимира] Зеленского, что обусловило ему триумфы и овации в странах коллективного Запада. Однако все пошло не так, как планировалось западными стратегами", - отметил Медведчук.

Он уточнил, что Запад не планировал победить Россию на поле боя, а преследовал иную цель - развалить ее изнутри, втянув в войну и санкционное противостояние. Однако когда Россию исключили из "западного клуба", экономические проблемы настигли не Москву, а большинство стран коллективного Запада, главным образом Европы. И в этой ситуации, отметил Медведчук, Вашингтону логично покинуть "тонущий корабль".
- РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Вчера, 15:03
Вагенкнехт о "металлической" сделке Трампа по Украине: это крах для всей ЕвропыЗаключение сделки между Вашингтоном и Киевом о поставках в США редкоземельных металлов станет катастрофой для Европы. Такое мнение 4 февраля в своих соцсетях высказала немецкий политик, лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Сара Вагенкнехт
Автор статьи заострил внимание на том, что "судно" пошло ко дну не само. В этом ему в том числе помогла политика предыдущего лидера США Джо Байдена. Его команда надеялась уничтожить Россию чужими руками, забыв, что такие случаи в истории уже были.

"Классический пример - Римская империя. В период своего упадка ее граждане не желали воевать, служить в армии и вели потребительский образ жизни. В армию набирали варваров, которые, в конечном итоге, объединились с соплеменниками и пошли на беззащитный Рим. Украинцы сегодня - это те же, но современные варвары, которых не жалко, и которыми империя надеется победить своих врагов", - считает автор материала.

Новые власти США, продолжил Медведчук, поняли, что такая стратегия небезопасна, и "им нужны свои солдаты, а не наемники-унтерменши". Поэтому в стране заговорили о том, чтобы экстренно возродить "воинский дух". Вот только при ближайшем рассмотрении "неожиданно" обнаружилось, что ЛГБТ-сообщества* и незаконные мигранты - не самая надежная основа для армии.
Учитывая все имеющиеся вводные, в Белом доме поняли, что границы стран НАТО - это не границы США, и посылать своих солдат для решения задач Европы нерационально. Однако это никак не исключает притязаний Трампа на Канаду, Гренландию и Панамский канал, отметил Медведчук. И политические предпосылки для присоединения к США Гренландии и Канады есть.
3 февраля, 18:25
Насильно мил будешь, или случится ли "свадьба" США и Канады? Трамп позвонил ТрюдоПрезидент США Дональд Трамп сообщил СМИ, что обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо ситуацию на фоне введения 25%-ных пошлин на импорт из Канады. Глава американского государства добавил, что намерен провести с ним еще один разговор до конца дня
Никакого противоречия в территориальной политике Трампа нет, подчеркнул Медведчук: новый лидер США намерен усилить своих, а не удовлетворять интересы чужих, а значит Зеленского ждут плохие новости.
"Украина Зеленского обязательно получит свой выстрел в спину от "союзников", поскольку основных целей этого конфликта Вашингтон уже достиг, клин между Россией и Европой в интересах США вбит. Зеленский по глупости решил, что его будут содержать и устраивать овации бесконечно. Нет, полицай, прислужник, сделавший грязное дело, хозяина перестает интересовать, особенно, когда дело начинает принимать серьезный оборот", – писал я в 2023 году Прогноз полностью оправдался. США собирают "свои" (по крайней мере, так думает Трамп и его команда) земли, и Украина в них не входит", - написал Медведчук.
И если Вашингтон начал собирать земли, которые никогда ему не принадлежали, что у России "задача естественнее и закономернее" - вернуть свое, заключил председатель Совета Движения "Другая Украина".
Он напомнил, что распад Советского Союза никогда не рассматривался современной российской политической элитой, как потеря территорий, они думали, что "СССР разобрали, чтобы после собрать в едином большом проекте Европы от Лиссабона до Владивостока". Именно поэтому Украине оказывалась всяческая поддержка в том числе на пути в Европу. Но у европейских политиков были свои намерения: накачать Киев оружием "на убийство россиян", а в этих условиях говорить об интеграции как минимум глупо, отметил Медведчук.

"Это оружие может в Европу вернуться именно из-за безответственности таких политиков, как [президент Франции Эммануэль] Макрон, [экс-глава европейской дипломатии Жозеп] Боррель, [председатель Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен и [канцлер ФРГ Олаф] Шольц, всех не перечислишь. В любом случае, политический развод между Европой и Россией идет полным ходом, и России надо, как уходящему "супругу", забрать свое. <...> Процесс собирания исторических земель Россией не только закономерен, но и в очередной раз спасает украинский народ, который всегда исторически был частью русского народа. Если сегодня из украинца вылить русскую кровь, то он не станет европейцем, а просто умрет от потери крови", - заявил автор материала.

И Зеленский помогает президенту РФ Владимиру Путину собирать эти самые русские земли: выгоняя русское население своей страны в Россию он "говорит Путину твердое "да" в вопросе развала Украины", ведь если миллионам гражданам надо ехать в Россию, то "становится закономерным вопрос: а если "неправильные" граждане, надумают это сделать с территориями?"
Медведчук заострил внимание на том, что соседи Украины уже давно понимают: распад "вымышленного государства" неизбежен. Чего только стоят слова лидера болгарской партии "Возрождение" Костадина Костадинова напомнившего Зеленскому, что София владела Южной Бессарабией более 450 лет, а в состав Украины она входит "всего 34 года".
Процитировал Медведчук и кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску, прямо заявившему, что лоскутное одеяло под названием "Украина" совсем скоро разделят соседи.
- РИА Новости, 1920, 30.01.2025
30 января, 16:00
Франкенштейн против: в Киеве обиделись на Джорджеску, захотевшего перекроить "несуществующее государство"Киевскому режиму не понравилось высказывание кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску о том, что Украина - это "вымышленное государство", которое неминуемо распадется, а его территории поделят между собой соседние страны
"Мир украинцам могут принести только российские Вооруженные силы, а для того, чтобы защитить и получить гарантии национальной безопасности, России надо выполнить поставленные цели – искоренить нацистский режим и нацистскую идеологию в стране, демилитаризировать территорию, что без взятия под контроль исторических русских земель невозможно. В этом случае историческая справедливость развития и создание будущего украинского народа и исторических русских земель будет восстановлена. Мир украинцам сейчас может принести только Российская армия. Они это прекрасно видят по доброму отношению к ним бойцов с георгиевской лентой.", - резюмировал Медведчук.
О том, как новые власти сводят дебет с кредитом, и что об этом нужно знать России - в материале Не без скандала: команда Маска вскрыла "сердце" USAID.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
 
Виктор МедведчукЭксклюзивРоссияУкраинаСШАЕвропаВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТОЕврокомиссияземлятерритория
 
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18:53Развод и раздел имущества, или зачем РФ земли с "современными варварами": Медведчук о новой карте мира
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