https://ukraina.ru/20250209/1060930231.html

Важные встречи, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 9 февраля

Важные встречи, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 9 февраля - 09.02.2025 Украина.ру

Важные встречи, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 9 февраля

Военно-политическое руководство Украины встретилось с западными чиновниками и военными, анонсированы важные встречи. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-02-09T13:00

2025-02-09T13:00

2025-02-09T13:00

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Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс встретится с Владимиром Зеленским на следующей неделе на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщила газета New York Post."Джей-Ди Вэнс встретится с ...Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе", — писало издание в статье, где цитировалось эксклюзивное интервью с президентом США Дональдом Трампом.Ежегодная конференция по безопасности пройдет в Мюнхене 14-16 февраля.Сам Зеленский вечером 8 февраля сообщил о прибытии на Украину нового главы Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне."Сегодня в Украине новый глава Военного комитета НАТО. Его первая поездка именно в наше государство и для того, чтобы поддержать украинцев. Мы это ценим. Мы обсудили сегодня подготовку к "Рамштайну" и потребности нашей обороны – нашей общей обороны", — заявил Зеленский.Он также рассказал о сотрудничестве Украины с западными разведками и призвал оказать помощь Украине."Мы должны вместе видеть, какие есть угрозы и какие наши инструменты противодействия. Нужно чёткое понимание: здесь, в Европе, каждой стране придётся укреплять оборону, и цель в 5% ВВП на оборону не исчезнет с повестки дня", — отметил Зеленский.Вместе с Драгоне они посетили одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса на Украине, где они ознакомились с мощностями и характеристиками украинского дальнобойного оружия. На встрече был и главком ВСУ Александр Сырский."Продолжение помощи от государств-членов НАТО является одним из ключевых компонентов для достижения общего успеха нашей стратегии. В связи с этим обратился к адмиралу Драгоне с просьбой поднять вопрос на Военном комитете НАТО перед главнокомандующими (начальниками генеральных штабов) вооружённых сил стран Альянса – способствовать принятию соответствующих решений политическим руководством своих государств. Нам крайне важно сохранить консолидированную военную поддержку Украины по обе стороны Атлантики, что должно быть одной из наших общих целей на 2025 год", — отметил Сырский.Сам Драгоне заявил, что Украина остаётся в авангарде приоритетов НАТО."Это в политических и военных интересах Альянса – поддерживать Украину не только сейчас, но и в будущем... Наша поддержка вашего суверенитета и территориальной целостности будет оставаться непоколебимой", — подчеркнул Драгоне.Он заявил, что НАТО может "Украину в самую сильную возможную позицию для дальнейших действий".Обстрелы и налётыУтром 9 февраля Минобороны РФ рассказало об отражённых за ночь атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов: 18 БпЛА – над территорией Курской области; по четыре – над территорией Орловской области и Краснодарского края; по три – над территорией Воронежской и Ростовской областей и по одному – над территориями Брянской, Тульской областей и Республики Крым", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства в 07:58.Спустя 41 минуту стало известно о новой отражённой атаке."Около 07:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Ленинградской области", — указывалось в заявлении Минобороны России.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 4 удара по этому региону России.На горловском направлении ВСУ нанесли 3 удара, на макеевском направлении — 1 удар, выпустив в общей сложности 11 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели одного и ранении 10 гражданских лиц, в т.ч. детей 2017 и 2019 года рождения.Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения, 15 автомобилей, автобус городского маршрута и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки в общей сложности 9 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. кассетных.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 19 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 4; Днепряны — 3; Малая Лепетиха — 3; Алёшки — 2; Новая Каховка — 5; Козачьи Лагеря — 2", — указывалось в публикации канала.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 14 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка, Каховка и Новая Каховка.Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.Кроме того, как написал канал со ссылкой на администрацию Великолепетихского округа, за минувшие сутки ВСУ нанесли 12 ударов по территории округа."Обстрелам подверглись Малая Лепетиха, Князе-Григоровка и Великая Лепетиха", — сообщили в администрации округа.Информация по разрушениям и пострадавшим не поступала.Утром 9 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе по посёлкам Дубовое, Малиновка и Октябрьский, сёлам Красный Октябрь, Красный Хутор, Нечаевка и Черемошное выпущено 17 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары с помощью 5 беспилотников, 3 из которых сбиты системой ПВО. Повреждены частный дом и 2 автомобиля", — писал Гладков.В Борисовском районе село Богун-Городок и хутор Казачье-Рудченское подверглись 2 обстрелам с применением 9 боеприпасов. Последствий нет."В Валуйском муниципальном округе по посёлку Уразово, сёлам Двулучное, Долгое, Новопетровка, Шелаево, а также хутору Жердевка совершены атаки 14 беспилотников, из которых сбиты 5. В селе Шелаево в результате удара беспилотника по грузовому автомобилю ранен мирный житель. Пострадавший с минно-взрывной травмой, ранениями лица и рук госпитализирован в областную клиническую больницу. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается. Повреждены 3 автомобиля и социальный объект", — сообщил губернатор.В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Головчино, Козинка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпущено 28 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 9 беспилотников, один из которых сбит. Повреждён один частный дом.Над Корочанским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий.В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено подверглись 6 обстрелам, в ходе которых выпущено 16 боеприпасов, и атакам 10 беспилотников. Обошлось без пострадавших и разрушений."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Архангельское, Безлюдовка, Новая Таволжанка и Муром, а также хуторам Балки и Мухин выпущено 17 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и нанесены удары с помощью 9 беспилотников, 7 из которых сбиты. Повреждены 5 частных домов и здание сельхозпредприятия. На территории частного домовладения огнём уничтожена надворная постройка", — написал Гладков.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем на Западной Украине — в статье Олега Хавича "Западная Украина за минувшую неделю: Смертники взрывают ТЦК, а во Львове готовятся к выборам мэра".

https://ukraina.ru/20250209/1060928619.html

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Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, владимир зеленский, вячеслав гладков, александр сырский, вооруженные силы украины, нато, россия, украина