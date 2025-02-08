https://ukraina.ru/20250208/1060916133.html

Трамп встретится с Зеленским, "Сигма-бой" как угроза. Главное на Украине на утро 8 февраля

Трамп встретится с Зеленским, "Сигма-бой" как угроза. Главное на Украине на утро 8 февраля - 08.02.2025 Украина.ру

Трамп встретится с Зеленским, "Сигма-бой" как угроза. Главное на Украине на утро 8 февраля

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с Владимиром Зеленским. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины называл песню "Сигма-бой" угрозой стране

2025-02-08T10:00

2025-02-08T10:00

2025-02-08T10:02

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О планирующейся встрече с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп сообщил журналистам перед встречей с премьер-министром Японии Сигэру Исибой в Белом доме. Так он ответил на вопрос, встретится ли американский вице-президент Джей Ди Вэнс на следующей неделе во время своего визита в Европу с Зеленским."Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе", — заявил Трамп.При этом он указал, что сам в Европу не поедет и встреча может пройти в Вашингтоне. Также Трамп анонсировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным."И, вероятно, поговорю с президентом Путиным. Я хочу, чтобы эта война закончилась", – подчеркнул Трамп.При этом он не дал точного ответа на вопрос, собирается ли проводить личную встречу с Путиным или речь идёт о телефонном разговоре."Это возможно", — заявил в ответ на вопрос Трамп.Президент США также заявил о "большом прогрессе" в вопросе урегулирования конфликта на Украине."У нас всегда были хорошие отношения. У меня всегда были хорошие отношения с президентом Путиным. Вот почему это все так печально. Этого бы никогда не случилось", – указал он.Также президент США отметил, что одна из тем, по которой идут переговоры с Украиной — редкоземельные металлы и другие ресурсы."У них под землей есть много активов, прежде всего редкоземельные металлы... Мы хотим обеспечить возможность их получения, потому что, как вы знаете, Европа вкладывает гораздо меньше денег, чем мы", – заявил Трамп.Он заявил, что НАТО вложило около $100 млрд в поддержку Украины, в то время как США уже потратили на помощь стране более $300 млрд."Им это нужно больше, чем нам, поэтому мы просим их уравнять вложения, сбалансировать их", – указал президент США.Он также подчеркнул, что США будут настаивать на гарантиях безопасности."И мы уже сказали ему (Зеленскому — Ред.), что взамен должно быть что-то равнозначное", – добавил Трамп.Спустя несколько часов Зеленский анонсировал интервью с Reuters, которое должно быть полностью опубликовано 8 февраля."У надёжной безопасности всегда много элементов и каждый имеет значение. Украина владеет одними из наибольших в Европе запасами стратегических ресурство и защита Украины означает также защиту этих ресурсов. Того, что может укрепить наше государство и наших партнёров или Россию и её сообщников. Уран, титановые и марганцевые руды, редкоземельные металлы, природных газ и десятки других ресурсов, от которых сегодня зависит геополитика", — заявил Зеленский в анонсе интервью.Общаясь с западными журналистами над картой с полезными ископаемыми, он коснулся и темы отношений с США в этом вопросе."Почему мы говорим с Соединёнными Штатами Америки: давайте зарабатывать деньги вместе. Мы будем счастливы зарабатывать с теми, кто это защищает", — отметил Зеленский.Ранее представители правящей американской администрации уже говорили об украинских редкоземельных металлах. Так, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз указывал, что США "необходимо возместить любые деньги, которые они тратят или тратили на помощь Украине"."Обсуждения в выходные были сосредоточены на том, как лучше всего обеспечить это погашение, и график ещё не установлен", - комментировал Хьюз на этой неделе тему редкоземельных металлов.Эти слова прокомментировали российские эксперты."Как и предполагалось, украинские природные богатства (подконтрольные Киеву остатки) в США рассматривают не в будущем, а в прошедшем времени. В том плане, что хохлы уже должны их отдать за ранее поставленное — а не после того, как США ещё дадут денег и оружия <...> В общем, украинские ресурсы уже американские. И Зеленскому крупно повезёт, если их хватит расплатиться", — отмечал политолог Юрий Баранчик.Эксперты на Украине также скептически относятся к словам Зеленского о "совместной" с США разработке залежей ценных ресурсов."Сигма-бой" как "рука Кремля"Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины назвал песню "Сигма-бой" - частью "более широкой информационной войны Кремля"."Россия давно использует музыку как инструмент "мягкой силы", закрепляя через нее свои повествования и культурное влияние", — заявили в ЦПД при СНБО.По мнению украинских экспертов, завирусившаяся песня направлена на молодёжь и популяризирует в массовой культуре образ сильного лидера. Именно этот образ, подчеркнули в СНБО, и "активно распространяет российская пропаганда".Песня российских блогерш — 11-летней Светланы Чертищевой ("Бэтси") и 12-летней Марии Янковской — вышла в октябре 2024 года, а в январе 2025 — попала в десятку лучших танцевальных треков чарта Billboard. На странице Чертищевой на YouTube трек набрал 53 млн просмотров.Такая популярность встревожила европейцев. Так, депутат Европарламента Нела Риль заявила, что песня передаёт "патриархальные и пророссийские взгляды на мир" и призвала запретить композицию в ЕС.Об экономической политике США при Трампе — в статье Ивана Лизана "Пошлины против всех. Особенности торговой политики Дональда Трампа".

https://ukraina.ru/20250207/1060913242.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, сша, украина, европа, снбо, нато, reuters