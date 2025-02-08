Трамп встретится с Зеленским, "Сигма-бой" как угроза. Главное на Украине на утро 8 февраля - 08.02.2025 Украина.ру
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Трамп встретится с Зеленским, "Сигма-бой" как угроза. Главное на Украине на утро 8 февраля
Трамп встретится с Зеленским, "Сигма-бой" как угроза. Главное на Украине на утро 8 февраля - 08.02.2025 Украина.ру
Трамп встретится с Зеленским, "Сигма-бой" как угроза. Главное на Украине на утро 8 февраля
Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с Владимиром Зеленским. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины называл песню "Сигма-бой" угрозой стране
2025-02-08T10:00
2025-02-08T10:02
эксклюзив
хроники
дональд трамп
владимир зеленский
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О планирующейся встрече с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп сообщил журналистам перед встречей с премьер-министром Японии Сигэру Исибой в Белом доме. Так он ответил на вопрос, встретится ли американский вице-президент Джей Ди Вэнс на следующей неделе во время своего визита в Европу с Зеленским."Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе", — заявил Трамп.При этом он указал, что сам в Европу не поедет и встреча может пройти в Вашингтоне. Также Трамп анонсировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным."И, вероятно, поговорю с президентом Путиным. Я хочу, чтобы эта война закончилась", – подчеркнул Трамп.При этом он не дал точного ответа на вопрос, собирается ли проводить личную встречу с Путиным или речь идёт о телефонном разговоре."Это возможно", — заявил в ответ на вопрос Трамп.Президент США также заявил о "большом прогрессе" в вопросе урегулирования конфликта на Украине."У нас всегда были хорошие отношения. У меня всегда были хорошие отношения с президентом Путиным. Вот почему это все так печально. Этого бы никогда не случилось", – указал он.Также президент США отметил, что одна из тем, по которой идут переговоры с Украиной — редкоземельные металлы и другие ресурсы."У них под землей есть много активов, прежде всего редкоземельные металлы... Мы хотим обеспечить возможность их получения, потому что, как вы знаете, Европа вкладывает гораздо меньше денег, чем мы", – заявил Трамп.Он заявил, что НАТО вложило около $100 млрд в поддержку Украины, в то время как США уже потратили на помощь стране более $300 млрд."Им это нужно больше, чем нам, поэтому мы просим их уравнять вложения, сбалансировать их", – указал президент США.Он также подчеркнул, что США будут настаивать на гарантиях безопасности."И мы уже сказали ему (Зеленскому — Ред.), что взамен должно быть что-то равнозначное", – добавил Трамп.Спустя несколько часов Зеленский анонсировал интервью с Reuters, которое должно быть полностью опубликовано 8 февраля."У надёжной безопасности всегда много элементов и каждый имеет значение. Украина владеет одними из наибольших в Европе запасами стратегических ресурство и защита Украины означает также защиту этих ресурсов. Того, что может укрепить наше государство и наших партнёров или Россию и её сообщников. Уран, титановые и марганцевые руды, редкоземельные металлы, природных газ и десятки других ресурсов, от которых сегодня зависит геополитика", — заявил Зеленский в анонсе интервью.Общаясь с западными журналистами над картой с полезными ископаемыми, он коснулся и темы отношений с США в этом вопросе."Почему мы говорим с Соединёнными Штатами Америки: давайте зарабатывать деньги вместе. Мы будем счастливы зарабатывать с теми, кто это защищает", — отметил Зеленский.Ранее представители правящей американской администрации уже говорили об украинских редкоземельных металлах. Так, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз указывал, что США "необходимо возместить любые деньги, которые они тратят или тратили на помощь Украине"."Обсуждения в выходные были сосредоточены на том, как лучше всего обеспечить это погашение, и график ещё не установлен", - комментировал Хьюз на этой неделе тему редкоземельных металлов.Эти слова прокомментировали российские эксперты."Как и предполагалось, украинские природные богатства (подконтрольные Киеву остатки) в США рассматривают не в будущем, а в прошедшем времени. В том плане, что хохлы уже должны их отдать за ранее поставленное — а не после того, как США ещё дадут денег и оружия &lt;...&gt; В общем, украинские ресурсы уже американские. И Зеленскому крупно повезёт, если их хватит расплатиться", — отмечал политолог Юрий Баранчик.Эксперты на Украине также скептически относятся к словам Зеленского о "совместной" с США разработке залежей ценных ресурсов."Сигма-бой" как "рука Кремля"Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины назвал песню "Сигма-бой" - частью "более широкой информационной войны Кремля"."Россия давно использует музыку как инструмент "мягкой силы", закрепляя через нее свои повествования и культурное влияние", — заявили в ЦПД при СНБО.По мнению украинских экспертов, завирусившаяся песня направлена на молодёжь и популяризирует в массовой культуре образ сильного лидера. Именно этот образ, подчеркнули в СНБО, и "активно распространяет российская пропаганда".Песня российских блогерш — 11-летней Светланы Чертищевой ("Бэтси") и 12-летней Марии Янковской — вышла в октябре 2024 года, а в январе 2025 — попала в десятку лучших танцевальных треков чарта Billboard. На странице Чертищевой на YouTube трек набрал 53 млн просмотров.Такая популярность встревожила европейцев. Так, депутат Европарламента Нела Риль заявила, что песня передаёт "патриархальные и пророссийские взгляды на мир" и призвала запретить композицию в ЕС.Об экономической политике США при Трампе — в статье Ивана Лизана "Пошлины против всех. Особенности торговой политики Дональда Трампа".
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, сша, украина, европа, снбо, нато, reuters
Эксклюзив, Хроники, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, США, Украина, Европа, СНБО, НАТО, Reuters

Трамп встретится с Зеленским, "Сигма-бой" как угроза. Главное на Украине на утро 8 февраля

10:00 08.02.2025 (обновлено: 10:02 08.02.2025)
 
© AP / Julia Demaree Nikhinson
- РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© AP / Julia Demaree Nikhinson
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с Владимиром Зеленским. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины называл песню "Сигма-бой" угрозой стране
О планирующейся встрече с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп сообщил журналистам перед встречей с премьер-министром Японии Сигэру Исибой в Белом доме. Так он ответил на вопрос, встретится ли американский вице-президент Джей Ди Вэнс на следующей неделе во время своего визита в Европу с Зеленским.
"Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе", — заявил Трамп.
При этом он указал, что сам в Европу не поедет и встреча может пройти в Вашингтоне. Также Трамп анонсировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
"И, вероятно, поговорю с президентом Путиным. Я хочу, чтобы эта война закончилась", – подчеркнул Трамп.
При этом он не дал точного ответа на вопрос, собирается ли проводить личную встречу с Путиным или речь идёт о телефонном разговоре.
"Это возможно", — заявил в ответ на вопрос Трамп.
Президент США также заявил о "большом прогрессе" в вопросе урегулирования конфликта на Украине.
"У нас всегда были хорошие отношения. У меня всегда были хорошие отношения с президентом Путиным. Вот почему это все так печально. Этого бы никогда не случилось", – указал он.
Также президент США отметил, что одна из тем, по которой идут переговоры с Украиной — редкоземельные металлы и другие ресурсы.
"У них под землей есть много активов, прежде всего редкоземельные металлы... Мы хотим обеспечить возможность их получения, потому что, как вы знаете, Европа вкладывает гораздо меньше денег, чем мы", – заявил Трамп.
Вчера, 18:00
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Он заявил, что НАТО вложило около $100 млрд в поддержку Украины, в то время как США уже потратили на помощь стране более $300 млрд.
"Им это нужно больше, чем нам, поэтому мы просим их уравнять вложения, сбалансировать их", – указал президент США.
Он также подчеркнул, что США будут настаивать на гарантиях безопасности.
"И мы уже сказали ему (Зеленскому — Ред.), что взамен должно быть что-то равнозначное", – добавил Трамп.
Спустя несколько часов Зеленский анонсировал интервью с Reuters, которое должно быть полностью опубликовано 8 февраля.
"У надёжной безопасности всегда много элементов и каждый имеет значение. Украина владеет одними из наибольших в Европе запасами стратегических ресурство и защита Украины означает также защиту этих ресурсов. Того, что может укрепить наше государство и наших партнёров или Россию и её сообщников. Уран, титановые и марганцевые руды, редкоземельные металлы, природных газ и десятки других ресурсов, от которых сегодня зависит геополитика", — заявил Зеленский в анонсе интервью.
Общаясь с западными журналистами над картой с полезными ископаемыми, он коснулся и темы отношений с США в этом вопросе.
"Почему мы говорим с Соединёнными Штатами Америки: давайте зарабатывать деньги вместе. Мы будем счастливы зарабатывать с теми, кто это защищает", — отметил Зеленский.
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Вчера, 13:00
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Ранее представители правящей американской администрации уже говорили об украинских редкоземельных металлах. Так, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз указывал, что США "необходимо возместить любые деньги, которые они тратят или тратили на помощь Украине".
"Обсуждения в выходные были сосредоточены на том, как лучше всего обеспечить это погашение, и график ещё не установлен", - комментировал Хьюз на этой неделе тему редкоземельных металлов.
Эти слова прокомментировали российские эксперты.
"Как и предполагалось, украинские природные богатства (подконтрольные Киеву остатки) в США рассматривают не в будущем, а в прошедшем времени. В том плане, что хохлы уже должны их отдать за ранее поставленное — а не после того, как США ещё дадут денег и оружия <...> В общем, украинские ресурсы уже американские. И Зеленскому крупно повезёт, если их хватит расплатиться", — отмечал политолог Юрий Баранчик.
Эксперты на Украине также скептически относятся к словам Зеленского о "совместной" с США разработке залежей ценных ресурсов.
Вчера, 09:56
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"Сигма-бой" как "рука Кремля"
Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины назвал песню "Сигма-бой" - частью "более широкой информационной войны Кремля".
"Россия давно использует музыку как инструмент "мягкой силы", закрепляя через нее свои повествования и культурное влияние", — заявили в ЦПД при СНБО.
По мнению украинских экспертов, завирусившаяся песня направлена на молодёжь и популяризирует в массовой культуре образ сильного лидера. Именно этот образ, подчеркнули в СНБО, и "активно распространяет российская пропаганда".
Песня российских блогерш — 11-летней Светланы Чертищевой ("Бэтси") и 12-летней Марии Янковской — вышла в октябре 2024 года, а в январе 2025 — попала в десятку лучших танцевальных треков чарта Billboard. На странице Чертищевой на YouTube трек набрал 53 млн просмотров.
Такая популярность встревожила европейцев. Так, депутат Европарламента Нела Риль заявила, что песня передаёт "патриархальные и пророссийские взгляды на мир" и призвала запретить композицию в ЕС.
Об экономической политике США при Трампе — в статье Ивана Лизана "Пошлины против всех. Особенности торговой политики Дональда Трампа".
 
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