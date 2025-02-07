https://ukraina.ru/20250207/1060898126.html

"Это был неправильный Берия": на фронте уничтожены грузинские легионеры*

"Это был неправильный Берия": на фронте уничтожены грузинские легионеры* - 07.02.2025 Украина.ру

"Это был неправильный Берия": на фронте уничтожены грузинские легионеры*

Армией России ликвидирован грузинский наемник Мамука Берия и его подельник Давид Двалишвили. Эту информацию подтвердил руководитель грузинской группы Сил специальных операций (ССО) Украины Вано Надирадзе

2025-02-07T13:04

2025-02-07T13:04

2025-02-07T13:04

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"грузинский легион"

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Пару дней назад эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин сообщил, что в результате ударов российских беспилотников на Украине были ликвидированы два грузинских наемника - Двалишвили и Берия."Это был неправильный Берия", - резюмировал эксперт.Грузинские наемники одни из самых жестоких. Этот факт в конце января в очередной раз подтвердился в курском селе Русское Поречное. После освобождения этого населенного пункта там нашли тела мирных жителей со следами чудовищных расправ и грузинский флаг.О том, что именно происходило в Русском Поречном, можно узнать в материале Там, где зверски расправлялись с мирными: в курском селе нашли след "Грузинского легиона"*.Ранее и.о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова сообщила, что за весь период СВО российские военные ликвидировали на поле боя около 6,5 тысяч наемников, которые приехали воевать за ВСУ из 110 стран мира.Она уточнила, что в среднем "солдаты удачи" получают на Украине порядка $3–7 тысяч (примерно от 300 до 700 тысяч рублей) ежемесячно. Однако привлекает иностранцев не всегда финансовая выгода, подчеркнула Жданова."Многие из них - истинные русофобы, и они прибывают с тем, чтобы буквально истреблять мирное население нашей страны. Мы смогли в этом убедиться на примере Курской области", - отметила она.Жданова добавила, что основной контингент в рядах ВСУ составили военнослужащие из Польши, США, Франции и Грузии."Дикие гуси" из Грузии также нередко фигурируют в судебных сводках. Российское правосудие регулярно выносит им приговоры. Пока заочные. Вот несколько последних:Наемник из Грузии Элиаве, воевавший на стороне ВСУ, осужден на 14 летСК РФ: грузинский наёмник Гигаури получил срок и объявлен в розыскОсуждены ещё два наёмника из Грузии на службе ВСУКомандир "Кавказского легиона" Гамсахурдия заочно осужден в России* Признан террористической организацией и запрещен в РФ.

https://ukraina.ru/20250114/1060240557.html

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новости, россия, грузия, украина, борис рожин, вооруженные силы украины, "грузинский легион", ск рф, уничтожение, ликвидация