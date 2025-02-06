Встрече "с конструктивными последствиями" быть: Слуцкий назвал сроки, когда увидятся Путин и Трамп
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Вероятность контактов президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа составляет 100%, подготовка встречи находится "в продвинутой стадии". Так журналистам на вопрос о потенциальном диалоге двух лидеров ответил глава комитета ГД РФ по международным делам Леонид Слуцкий
"Они абсолютно вероятны, вероятность этих контактов 100%, лидеры двух крупнейших держав на планете должны быть между собой в тесном взаимодействии. <...> Работа требует серьезной подготовки, которая, не выдам тайну, находится сегодня в продвинутой стадии", - сказал депутат.
Он отметил, что в скором времени информация о встрече "с конструктивными последствиями" станет достоянием общественности. Слуцкий также уточнил, что среди тем будут "самые животрепещущие, актуальные вопросы мировой политики", включая Украину и Ближний Восток".
"Февраль или март, давайте не будем загадывать и дадим возможность лидерам грамотно и всесторонне к ней подготовиться, но она будет скоро", - заключил он.
Ранее Трамп неоднократно высказывал намерение поговорить с Путиным. И даже обещал, что сделает это "как можно быстрее". Однако до сих пор ни дата, ни место встречи двух лидеров не назначены.
Несколько дней назад издание Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки встречи президентов сообщило, что в качестве площадки для встречи лидеров России и США рассматриваются Саудовская Аравия и ОАЭ. Издание утверждало, что представители Кремля уже посетили обе страны. Еще раньше заявки на принятие этой встречи поступили от Сербии и Швейцарии. Также СМИ сообщали о том, что рассматриваются и другие варианты.
Ранее Трамп также выдвинул Москве ультиматум. Сначала он поблагодарил россиян за "помощь" в победе во Второй мировой войне, отметив, что "любит российский народ" и благодарит за "помощь" Америке в победе над нацизмом. Следом новый глава США потребовал от президента РФ Владимира Путина немедленно остановить СВО.
Трамп сказал, что "пришло время совершить сделку", однако если конфликт продолжится, пообещал новые санкции и пошлины на весь экспорт из России.
"Я собираюсь сделать России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину очень большое одолжение. Успокойтесь сейчас и прекратите эту нелепую войну!" - заявил Трамп.
Журналисты американской газеты The Wall Street Journal констатировали, что Россия лишь "пожимает плечами" в ответ на угрозы США о новых санкциях, и готова вести боевые действия на Украине еще как минимум год, так как Москва имеет явное преимущество на фронте, что дает ей возможность не смотреть на влияние извне.
"Русские всегда хотят, чтобы с ними говорили напрямую; Кремль уже был раздражен его стилем общения в первый срок… Это не то, как нужно общаться с русскими", - отметил аналитик Международной кризисной группы, занимающейся урегулированием конфликтов Олег Игнатов.
Тем временем в США подсчитывают убытки, которые страна понесла, спонсируя Украину. Подробности в материале Главный бенефициар: стала известна сумма, потраченная USAID на Украину.