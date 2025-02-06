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Встрече "с конструктивными последствиями" быть: Слуцкий назвал сроки, когда увидятся Путин и Трамп

Встрече "с конструктивными последствиями" быть: Слуцкий назвал сроки, когда увидятся Путин и Трамп - 06.02.2025 Украина.ру

Встрече "с конструктивными последствиями" быть: Слуцкий назвал сроки, когда увидятся Путин и Трамп

Вероятность контактов президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа составляет 100%, подготовка встречи находится "в продвинутой стадии". Так журналистам на вопрос о потенциальном диалоге двух лидеров ответил глава комитета ГД РФ по международным делам Леонид Слуцкий

2025-02-06T15:54

2025-02-06T15:54

2025-02-06T15:54

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слуцкий леонид

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Он отметил, что в скором времени информация о встрече "с конструктивными последствиями" станет достоянием общественности. Слуцкий также уточнил, что среди тем будут "самые животрепещущие, актуальные вопросы мировой политики", включая Украину и Ближний Восток".Ранее Трамп неоднократно высказывал намерение поговорить с Путиным. И даже обещал, что сделает это "как можно быстрее". Однако до сих пор ни дата, ни место встречи двух лидеров не назначены.Несколько дней назад издание Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки встречи президентов сообщило, что в качестве площадки для встречи лидеров России и США рассматриваются Саудовская Аравия и ОАЭ. Издание утверждало, что представители Кремля уже посетили обе страны. Еще раньше заявки на принятие этой встречи поступили от Сербии и Швейцарии. Также СМИ сообщали о том, что рассматриваются и другие варианты.За время с момента вступления в должность Трамп уже успел многое сказать о России. В том числе допустить введение новых ограничительных мер против Москвы, в том случае, если Кремль не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.Ранее Трамп также выдвинул Москве ультиматум. Сначала он поблагодарил россиян за "помощь" в победе во Второй мировой войне, отметив, что "любит российский народ" и благодарит за "помощь" Америке в победе над нацизмом. Следом новый глава США потребовал от президента РФ Владимира Путина немедленно остановить СВО.Трамп сказал, что "пришло время совершить сделку", однако если конфликт продолжится, пообещал новые санкции и пошлины на весь экспорт из России."Я собираюсь сделать России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину очень большое одолжение. Успокойтесь сейчас и прекратите эту нелепую войну!" - заявил Трамп.Журналисты американской газеты The Wall Street Journal констатировали, что Россия лишь "пожимает плечами" в ответ на угрозы США о новых санкциях, и готова вести боевые действия на Украине еще как минимум год, так как Москва имеет явное преимущество на фронте, что дает ей возможность не смотреть на влияние извне.Тем временем в США подсчитывают убытки, которые страна понесла, спонсируя Украину. Подробности в материале Главный бенефициар: стала известна сумма, потраченная USAID на Украину.

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новости, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, госдума, встреча, слуцкий леонид