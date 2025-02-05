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Агентство США по международному развитию превратилось в криминальную сеть - Володин

Агентство США по международному развитию превратилось в криминальную сеть - Володин - 05.02.2025 Украина.ру

Агентство США по международному развитию превратилось в криминальную сеть - Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телаграм-канале прокомментировал информацию о возможном закрытии USAID

2025-02-05T09:35

2025-02-05T09:35

2025-02-05T09:52

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"Агентство превратилось в настоящую криминальную сеть, имеющую представительства в более чем 100 странах мира и годовой бюджет в 50-60 миллиардов долларов. Сегодня штаб-квартира Агентства по международному развитию, расположенная в Вашингтоне, закрыта. Стоит вопрос о ликвидации USAID. Теперь важно, чтобы виновные за совершенные преступления понесли наказание и подобное не повторилось", - написал Володин.По его словам, за USAID значатся преступления против человечества, в том числе финансирование исследований в области биологического оружия.Он добавил, что в то время на Украине была выявлена сеть биолабораторий. Жители этой страны подвергались бесчеловечным пыткам и испытаниям, отметил Володин."Байден вместе с (Владимиром) Зеленским сделали из граждан Украины подопытных животных. Понимая, что все тайное станет рано или поздно явным, а семью Байденов неминуемо настигнет наказание, он заочно помиловал своего сына. Но вряд ли окончательно обезумевший экс-президент США отдает себе отчет: сколько загубленных жизней находятся на его совести", - сказал Володин.Кроме того, председатель ГД перечислил и другие преступления, которые могут стоять за USAID - это спонсирование террористических организаций, содействие распространению наркотиков в мире, пропаганда темы трансгендерного перехода, абортов, расово-гендерной повестки.На днях американский предприниматель Илон Маск назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". Агентство сообщило, что в пятницу весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск.Подробнее - в материале Маск обвинил Агентство по развитию США в финансировании биооружия и COVID-19 на сайте Украина.ру.

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новости, сша, украина, вашингтон, вячеслав володин, джо байден, илон маск, госдума