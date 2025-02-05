Агентство США по международному развитию превратилось в криминальную сеть - Володин - 05.02.2025 Украина.ру
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Агентство США по международному развитию превратилось в криминальную сеть - Володин
Агентство США по международному развитию превратилось в криминальную сеть - Володин - 05.02.2025 Украина.ру
Агентство США по международному развитию превратилось в криминальную сеть - Володин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телаграм-канале прокомментировал информацию о возможном закрытии USAID
2025-02-05T09:35
2025-02-05T09:52
новости
сша
украина
вашингтон
вячеслав володин
джо байден
илон маск
госдума
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"Агентство превратилось в настоящую криминальную сеть, имеющую представительства в более чем 100 странах мира и годовой бюджет в 50-60 миллиардов долларов. Сегодня штаб-квартира Агентства по международному развитию, расположенная в Вашингтоне, закрыта. Стоит вопрос о ликвидации USAID. Теперь важно, чтобы виновные за совершенные преступления понесли наказание и подобное не повторилось", - написал Володин.По его словам, за USAID значатся преступления против человечества, в том числе финансирование исследований в области биологического оружия.Он добавил, что в то время на Украине была выявлена сеть биолабораторий. Жители этой страны подвергались бесчеловечным пыткам и испытаниям, отметил Володин."Байден вместе с (Владимиром) Зеленским сделали из граждан Украины подопытных животных. Понимая, что все тайное станет рано или поздно явным, а семью Байденов неминуемо настигнет наказание, он заочно помиловал своего сына. Но вряд ли окончательно обезумевший экс-президент США отдает себе отчет: сколько загубленных жизней находятся на его совести", - сказал Володин.Кроме того, председатель ГД перечислил и другие преступления, которые могут стоять за USAID - это спонсирование террористических организаций, содействие распространению наркотиков в мире, пропаганда темы трансгендерного перехода, абортов, расово-гендерной повестки.На днях американский предприниматель Илон Маск назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". Агентство сообщило, что в пятницу весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск.Подробнее - в материале Маск обвинил Агентство по развитию США в финансировании биооружия и COVID-19 на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, украина, вашингтон, вячеслав володин, джо байден, илон маск, госдума
Новости, США, Украина, Вашингтон, Вячеслав Володин, Джо Байден, Илон Маск, Госдума

Агентство США по международному развитию превратилось в криминальную сеть - Володин

09:35 05.02.2025 (обновлено: 09:52 05.02.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телаграм-канале прокомментировал информацию о возможном закрытии USAID
"Агентство превратилось в настоящую криминальную сеть, имеющую представительства в более чем 100 странах мира и годовой бюджет в 50-60 миллиардов долларов. Сегодня штаб-квартира Агентства по международному развитию, расположенная в Вашингтоне, закрыта. Стоит вопрос о ликвидации USAID. Теперь важно, чтобы виновные за совершенные преступления понесли наказание и подобное не повторилось", - написал Володин.
По его словам, за USAID значатся преступления против человечества, в том числе финансирование исследований в области биологического оружия.
"О том, что за созданием и распространением оружия массового поражения в мире стоят США и лично (экс-президент Джо) Байден вместе со своим сыном, мы с вами говорили еще три года назад. Это подтвердили и итоги парламентского расследования, проведенного Государственной думой", - отметил председатель ГД.
Он добавил, что в то время на Украине была выявлена сеть биолабораторий. Жители этой страны подвергались бесчеловечным пыткам и испытаниям, отметил Володин.
"Байден вместе с (Владимиром) Зеленским сделали из граждан Украины подопытных животных. Понимая, что все тайное станет рано или поздно явным, а семью Байденов неминуемо настигнет наказание, он заочно помиловал своего сына. Но вряд ли окончательно обезумевший экс-президент США отдает себе отчет: сколько загубленных жизней находятся на его совести", - сказал Володин.
Кроме того, председатель ГД перечислил и другие преступления, которые могут стоять за USAID - это спонсирование террористических организаций, содействие распространению наркотиков в мире, пропаганда темы трансгендерного перехода, абортов, расово-гендерной повестки.
На днях американский предприниматель Илон Маск назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть".
Агентство сообщило, что в пятницу весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск.
Подробнее - в материале Маск обвинил Агентство по развитию США в финансировании биооружия и COVID-19 на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАУкраинаВашингтонВячеслав ВолодинДжо БайденИлон МаскГосдума
 
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Заголовок открываемого материала
10:25Результат "превзойдет все ожидания": Трамп заявил о "конструктивных переговорах" с Россией и Украиной
09:35Агентство США по международному развитию превратилось в криминальную сеть - Володин
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