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Агентство США по международному развитию превратилось в криминальную сеть - Володин
Агентство США по международному развитию превратилось в криминальную сеть - Володин - 05.02.2025 Украина.ру
Агентство США по международному развитию превратилось в криминальную сеть - Володин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телаграм-канале прокомментировал информацию о возможном закрытии USAID
2025-02-05T09:35
2025-02-05T09:35
2025-02-05T09:52
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"Агентство превратилось в настоящую криминальную сеть, имеющую представительства в более чем 100 странах мира и годовой бюджет в 50-60 миллиардов долларов. Сегодня штаб-квартира Агентства по международному развитию, расположенная в Вашингтоне, закрыта. Стоит вопрос о ликвидации USAID. Теперь важно, чтобы виновные за совершенные преступления понесли наказание и подобное не повторилось", - написал Володин.По его словам, за USAID значатся преступления против человечества, в том числе финансирование исследований в области биологического оружия.Он добавил, что в то время на Украине была выявлена сеть биолабораторий. Жители этой страны подвергались бесчеловечным пыткам и испытаниям, отметил Володин."Байден вместе с (Владимиром) Зеленским сделали из граждан Украины подопытных животных. Понимая, что все тайное станет рано или поздно явным, а семью Байденов неминуемо настигнет наказание, он заочно помиловал своего сына. Но вряд ли окончательно обезумевший экс-президент США отдает себе отчет: сколько загубленных жизней находятся на его совести", - сказал Володин.Кроме того, председатель ГД перечислил и другие преступления, которые могут стоять за USAID - это спонсирование террористических организаций, содействие распространению наркотиков в мире, пропаганда темы трансгендерного перехода, абортов, расово-гендерной повестки.На днях американский предприниматель Илон Маск назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". Агентство сообщило, что в пятницу весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск.Подробнее - в материале Маск обвинил Агентство по развитию США в финансировании биооружия и COVID-19 на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, вашингтон, вячеслав володин, джо байден, илон маск, госдума
Новости, США, Украина, Вашингтон, Вячеслав Володин, Джо Байден, Илон Маск, Госдума
Агентство США по международному развитию превратилось в криминальную сеть - Володин
09:35 05.02.2025 (обновлено: 09:52 05.02.2025)
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телаграм-канале прокомментировал информацию о возможном закрытии USAID
"Агентство превратилось в настоящую криминальную сеть, имеющую представительства в более чем 100 странах мира и годовой бюджет в 50-60 миллиардов долларов. Сегодня штаб-квартира Агентства по международному развитию, расположенная в Вашингтоне, закрыта. Стоит вопрос о ликвидации USAID. Теперь важно, чтобы виновные за совершенные преступления понесли наказание и подобное не повторилось", - написал Володин.
По его словам, за USAID значатся преступления против человечества, в том числе финансирование исследований в области биологического оружия.
"О том, что за созданием и распространением оружия массового поражения в мире стоят США и лично (экс-президент Джо) Байден вместе со своим сыном, мы с вами говорили еще три года назад. Это подтвердили и итоги парламентского расследования, проведенного Государственной думой", - отметил председатель ГД.
Он добавил, что в то время на Украине
была выявлена сеть биолабораторий. Жители этой страны подвергались бесчеловечным пыткам и испытаниям, отметил Володин.
"Байден вместе с (Владимиром) Зеленским сделали из граждан Украины подопытных животных. Понимая, что все тайное станет рано или поздно явным, а семью Байденов неминуемо настигнет наказание, он заочно помиловал своего сына. Но вряд ли окончательно обезумевший экс-президент США отдает себе отчет: сколько загубленных жизней находятся на его совести", - сказал Володин.
Кроме того, председатель ГД перечислил и другие преступления, которые могут стоять за USAID - это спонсирование террористических организаций, содействие распространению наркотиков в мире, пропаганда темы трансгендерного перехода, абортов, расово-гендерной повестки.
На днях американский предприниматель Илон Маск
назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть".
Агентство сообщило, что в пятницу весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск.