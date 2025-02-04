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Российские солдаты гибнут из-за доверчивости: о военных преступлениях и человечности на Донбассе

Российские солдаты гибнут из-за доверчивости: о военных преступлениях и человечности на Донбассе - 04.02.2025 Украина.ру

Российские солдаты гибнут из-за доверчивости: о военных преступлениях и человечности на Донбассе

Финский журналист Кости Хейсканен, который работает на Донбассе, подробно рассказал о жизни в регионе, гуманитарной ситуации и своем видении конфликта.

2025-02-04T14:24

2025-02-04T14:24

2025-02-04T14:24

донбасс

селидово

донецк

татьяна москалькова

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сбу

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сво

обстрелы

военные преступления

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Кости Хейсканен провел более двух недель в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он отмечает, что, хотя видимые изменения в регионе есть, жизнь местных жителей остается крайне тяжелой."Когда бываешь там наездами, видишь большие положительные изменения. Однако многие зрители не понимают, когда говорят, что раз туда огромные деньги вкладываются, то у жителей Донбасса все хорошо. У них ничего хорошего, они страдают очень сильно", — говорит Кости.Он поясняет, что, несмотря на создание рабочих мест и появление людей с российскими зарплатами (военных и других специалистов), цены на аренду и продукты питания выросли. При этом зарплаты большинства местных жителей остаются низкими."Есть и 35, и 40 тысяч. 60 тысяч — это уже как бы хорошо", — отмечает журналист.Инфраструктура также оставляет желать лучшего. Городской транспорт, маршрутки, которые Кости называет "подкидышами", находятся в плачевном состоянии."Маршрутки уже такие старые, такая рухлядь, их давно надо заменить", — говорит он, хотя в центре Донецка появился новый транспорт, подаренный Московской областью.Проблемы с водой остаются критическими."С 2022 года нет холодной воды. И горячей нет, но без холодной вообще труба. Отговорок очень много, но факт, что люди платят за воду, и вода как бы должна быть, пусть не каждый день, но через день должна", — рассказывает Кости.Он добавляет, что в некоторых районах Донецка вода есть, а в других ее нет целую неделю."Просто плачевная ситуация, что люди вынуждены покупать питьевую воду, чтобы смыть унитаз".Кости подчеркивает, что, несмотря на все трудности, люди на Донбассе проявляют невероятную стойкость. Он рассказывает о пожилых людях, для которых даже поход за водой становится испытанием."Есть еще пожилые люди, которым вообще спуститься, купить воды, даже баклажку принести — это целая беда", — говорит он.При этом многие жители освобожденных территорий выражают благодарность российским военным за помощь. Однако журналист отмечает, что российские военные часто становятся жертвами своей доверчивости."Я всегда говорю, что российские военные гибнут очень много из-за того, что они добрые. Они верят, когда в плен сдаются украинцы, что они — братья, а потом получают гранату или выстрел из где-то спрятанного пистолета", — делится Кости.Он добавляет: "В россиянах есть какая-то доброта… Доверчивость. Они надеются, что, может быть, противник все-таки изменился, поменял свои взгляды, а их потом бьют ножом в спину".Кости также говорит о пропаганде, которая влияет на восприятие конфликта. Украинские военнопленные рассказывали ему, что их запугивали рассказами о жестокости россиян."Я с украинскими военнопленными когда общался, они рассказывали, что их запугивали, что россияне им уши отрежут, изнасилуют их и т.д. Их так запугивали, что они даже боялись, когда им еду россияне скидывали на дронах", — вспоминает журналист. Эти истории, по его словам, поражают своей абсурдностью.Кости с горечью говорит о жертвах среди мирного населения. Он упоминает обстрелы Горловки и других городов, где гибнут люди, включая детей."После Нового года Украина ударила хаймерсами по Киевскому району Донецка… Там магазин “Молоко” и рядом пятиэтажный дом, и еще другой дом, но нет никакой военной инфраструктуры. Но несколько хаймерсов прилетело, двое погибших, несколько раненых", — рассказывает он.Журналист также вспоминает о гибели своего коллеги, военного корреспондента Александра Мартемьянова."Это тоже подчеркивает то, что украинцы или наемники бьют по журналистам. Журналисты — одна из лакомых целей", — говорит Кости.Жители Донбасса, по словам Кости, настроены решительно."Однозначно воевать до конца, потому что никакие договорняки, как их называют, не будут действовать. Россию опять обманут", — передает он слова местных жителей.При этом мнения о том, что считать "концом", разнятся."Кто-то говорит — до Одессы, кто-то говорит, что еще дальше, или что вообще Украины должно не стать", — отмечает Кости.Однако он добавляет, что люди устали от войны и хотят мира. Просто никто не верит, что с нынешними украинскими властями можно о чем-то договориться."Они уже пролили столько крови, что надо идти до конца".Кости говорит, что много общался с беженцами из Селидова, из Курахова, из Украинска, и то, что они рассказывают — жутко.Светлана Поливода жила Селидове, в микрорайоне Солнечный. 22 октября прошлого года, когда украинские военные выходили из города, они расстреливали мирных людей."Там жили мать с двумя сыновьями, — рассказывает Светлана. — У них в дом был прилет, они переехали в подвал, их расстреляли. Тех, кто даже просто мимо проходил, расстреливали. Возле соседнего дома парень забежал в подъезд, ему кричали: выходи, стрелять не будем, выходи, но он вышел и все равно его расстреляли. Рядом там стол для пинг-понга стоял, там мужчина лежит, из соседнего дома. За домом несколько человек тоже расстреляли, ни за что ни про что, они просто мешали. Рядом соседний дом, там вообще вламывались в квартиры, выбивали двери, расстреливали всех. Там бабушки жили одни, там всех расстреляли. Когда спускались на центральную улицу, на Карла Маркса, очень много расстрелянных было. Убивали просто мирное население Селидова. Они нас вообще за людей не считали. Мы ждем русский мир, значит, нас можно стрелять".Не представившаяся женщина из Селидова, рассказала, что ее с семьей в ноябре прошлого года вывезли из разрушенного города российские военные."В городе мы видели иностранных наемников, — сообщает она. — Кто они по национальности, мы не знаем, но иностранная речь была. И вывозили насильно детей, если находили. Если в городе видели, ловили. А так приезжали, если кто-то где-то пожалуется, что там дети. Просто были такие соседи — пожалуются, что там дети. Приезжала СБУ и вывозила на территорию Украины. Мы прятали детей, чтобы нас никто не видел, никто не знал, что мы в Селидово".Анжелика из Украинска Селидовского района рассказала, что ходила по домам вместе с российскими военными, чтобы посмотреть, где минимум разрушений и где им можно остановиться. В одном из таких домов она увидела на кровати обнаженный труп женщины лет сорока."Следы были в виде синяков, кровоподтеков и огнестрельных ран, которые привели к смерти. Это не единичный случай. По городу такого было очень много. Это просто личное свидетельство, что я была именно в этом месте. Думаю, что западные наемники у нас тоже орудовали. Потому что западный акцент сильно отличался от обыкновенного суржика или украинского. Но из каких стран, не знаю — у нас маленький городок, мы очень мало выходили, потому что боялись. От осколочных снарядов, от дронов очень много погибло мирного населения".Еще одна женщина из Украинска говорит, что в сентябре 2024 года в город стали заходить передовые российские отряды."У нас в подвале находились люди. Большинство прятались по подвалам, потому что было опасно. Россияне зашли, люди открыли подвал, или он был открыт, я не знаю. Разговаривали с мирными. А их сзади расстреляли украинские военные, которые тогда еще были в городе. Расстреляли солдат и бросили гранаты в подвал, закрыли двери. И погибли люди. Больше десяти. И так люди там лежали, я не знаю, сколько".Кости поражается такому поведению украинских военных."Просто вот приезжает танк и расстреливает дома, а там в подвале еще кто-то может находиться. И люди видят, как на их глазах сжигают эти хаты и закидывают гранатами. Сейчас очень много говорят о фашизме. Так вот фашизм, он как раз и присутствует там".Журналист вспоминает рассказ одного российского бойца, который был вынужден целую ночь просидеть в болоте, потому что необходимо было эвакуировать стариков из зоны боевых действий."А ВСУ за ними следили и дронами атаковали, — говорит он. — Ну дали бы увести этих бабушек и дедушек, но нет, надо было убить и тех, и других".Несмотря на ожесточенность конфликта, Кости подчеркивает, что и среди украинских военных есть те, кто проявляет человечность. Он рассказывает о случаях, когда украинские солдаты помогали мирным жителям бежать.Журналист также упоминает о животных, которых бросают люди при эвакуации. "Люди убегают, бросают их… страшно говорить. Но российские военные, кстати, их часто подбирают", — делится он.Кости описывает опасности, с которыми сталкиваются журналисты на Донбассе."Машины жгут, так что теперь надо ездить на инкассаторских, они хоть как-то бронированы, — говорит он. — Каждая поездка на линию фронта для журналиста — это 50 на 50. Можно вернуться, а можно и не вернуться".Он также подчеркивает, что журналисты становятся мишенями для украинских сил."Против иностранных журналистов, работающих в России, против российских журналистов развязана настоящая война. Часто мы становимся даже более важной целью для противника, чем российские военные", — говорит он.Одной из главных задач Кости во время поездки было показать помощь, которую для многих неожиданно, но оказывает Донбассу Запад. Он рассказывает о немецкой организации Direct Contact, которая собрала гуманитарную помощь для жителей ДНР."Это и лекарства, это и инвалидные коляски, и различные подарки детям. 1600 подарков было роздано и куплено 600 билетов в Кукольный театр ДНР", — говорит он.Кроме того, для совсем маленьких детей организовали несколько новогодних спектаклей, где они могли пообщаться с Дедом Морозом, а также развезли гуманитарку в детские дома и в Макеевку, в центр, где находятся беженцы из Селидова, Курахова, Украинска.Кости подчеркивает, что такие акции важны для детей, которые выросли в условиях войны."У этих детей вообще нет детства. На Западе этого не понимают. Если парню 15 лет, например, то он большую часть своей жизни провел на войне и просто больше ничего не знает", — отмечает он.Журналист считает важным выводить людей из синдрома опасности, синдрома того, что сегодня ты живёшь, а завтра можешь погибнуть. Поэтому поездки в Москву, Петербург, другие регионы так ценны."Детей надо вытаскивать, отвлекать, возить в театры. Я очень рад, что немцы смогли такое организовать для детей Донбасса. И это еще раз подчеркивает, что на Западе есть люди с большим сердцем".Об иностранных наемниках в зоне СВО — в материале "Кости Хейсканен: Не хочу, чтобы Финляндия превратилась в плацдарм Украины"

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