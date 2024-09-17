Процедура импичмента Макрона вышла на новый уровень - 17.09.2024 Украина.ру
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Процедура импичмента Макрона вышла на новый уровень
Процедура импичмента Макрона вышла на новый уровень - 17.09.2024 Украина.ру
Процедура импичмента Макрона вышла на новый уровень
Бюро Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции одобрило проект резолюции о запуске процедуры импичмента президента Эммануэля Макрона. Об этом 17 сентября сообщила местная газета Parisien
2024-09-17T15:32
2024-09-17T15:32
новости
франция
эммануэль макрон
сенат
мид
мишель барнье
импичмент
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Процедуру по отрешению Макрона от власти инициировала левая партия "Непокорившаяся Франция" в конце августа. Для того, чтобы инициатива получила ход, сначала она должна быть внесена в парламент. Для этого необходимо более 57 депутатских голосов, у "Непокорившейся Франции" 72 мандата, и на этом этапе никаких проблем у партии не возникло.Теперь пришел черед бюро Нацсобрания, затем текст резолюции должен быть одобрен комиссией по законодательству, после чего за него в течение двух недель должны проголосовать две трети Нацсобрания.После этого решение вопроса уйдет в верхнюю палату парламента - Сенат. Однако там у левых нет большинства, а сама партия вообще не представлена. Наконец, если Сенат все же одобрит предложение, точку в вопросе импичмента Макрона уже придется ставить обеим палатам совместно. Для поддержки резолюции нужны будут "за" от 617-ти из 925-ти парламентариев.На внеочередных выборах в парламент летом этого года блок левых набрал большинство голосов (182 места), а президентская коалиция "Вместе за республику" Макрона пришла второй, получив 168 мест в Нацсобрании. Третьей силой в парламенте с 143 мандатами стала правая партия "Национальное объединение". Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства.Однако несмотря на эти результаты, Макрон исключил возможность участия коалиции левых "Новый народный фронт" в формируемом правительстве. Он пояснил, что такое решение было принято в интересах "институциональной стабильности", так как по итогам консультаций главы государства с лидерами партий стало очевидно, что правительству левых будет сразу вынесен вотум недоверия.Иными словами, Макрон отверг кандидатуру Люси Касте, предложенную левыми на пост премьера страны. В ответ на что они объявили, что выдвинут вотум недоверия любому правительству, которое не будет возглавлять Касте.Невзирая на недовольство "Непокорившихся", в начале сентября Макрон назначил на должность премьер-министра страны консервативного 73-летнего экс-главу МИД Мишеля Барнье.Большинство экспертов сошлись на том, что такое решение Макрон принял, понимая, что в стране назрел серьезный кризис и кому-то его все равно придется разрешать.Впервые Эммануэль Макрон вступил в должность президента Франции 14 мая 2017 года, а 24 апреля 2022 он был переизбран на второй пятилетний срок.Еще по теме: Редкий Макрон доплывет до середины Сены.
https://ukraina.ru/20240831/1057162641.html
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новости, франция, эммануэль макрон, сенат, мид, мишель барнье, импичмент
Новости, Франция, Эммануэль Макрон, сенат, МИД, Мишель Барнье, импичмент

Процедура импичмента Макрона вышла на новый уровень

15:32 17.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Франции Э. Макроном
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Франции Э. Макроном - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Бюро Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции одобрило проект резолюции о запуске процедуры импичмента президента Эммануэля Макрона. Об этом 17 сентября сообщила местная газета Parisien
"Бюро Национального собрания утвердило процедуру отстранения Эммануэля Макрона от власти", - говорится в материале издания, где также отмечается, что это лишь первый шаг в длинной серии "труднопроходимых" решений.
Процедуру по отрешению Макрона от власти инициировала левая партия "Непокорившаяся Франция" в конце августа.
Для того, чтобы инициатива получила ход, сначала она должна быть внесена в парламент. Для этого необходимо более 57 депутатских голосов, у "Непокорившейся Франции" 72 мандата, и на этом этапе никаких проблем у партии не возникло.
Теперь пришел черед бюро Нацсобрания, затем текст резолюции должен быть одобрен комиссией по законодательству, после чего за него в течение двух недель должны проголосовать две трети Нацсобрания.
После этого решение вопроса уйдет в верхнюю палату парламента - Сенат. Однако там у левых нет большинства, а сама партия вообще не представлена. Наконец, если Сенат все же одобрит предложение, точку в вопросе импичмента Макрона уже придется ставить обеим палатам совместно. Для поддержки резолюции нужны будут "за" от 617-ти из 925-ти парламентариев.
Макрон
31 августа, 15:38
"Непокорившаяся Франция" инициировала импичмент МакронаЛевая партия "Непокорившаяся Франция" инициировала процедуру по отрешению президента Эммануэля Макрона от власти. Об этом СМИ 31 августа сообщила глава парламентской фракции партии Матильда Пано
На внеочередных выборах в парламент летом этого года блок левых набрал большинство голосов (182 места), а президентская коалиция "Вместе за республику" Макрона пришла второй, получив 168 мест в Нацсобрании. Третьей силой в парламенте с 143 мандатами стала правая партия "Национальное объединение". Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства.
Однако несмотря на эти результаты, Макрон исключил возможность участия коалиции левых "Новый народный фронт" в формируемом правительстве. Он пояснил, что такое решение было принято в интересах "институциональной стабильности", так как по итогам консультаций главы государства с лидерами партий стало очевидно, что правительству левых будет сразу вынесен вотум недоверия.
Иными словами, Макрон отверг кандидатуру Люси Касте, предложенную левыми на пост премьера страны. В ответ на что они объявили, что выдвинут вотум недоверия любому правительству, которое не будет возглавлять Касте.
Невзирая на недовольство "Непокорившихся", в начале сентября Макрон назначил на должность премьер-министра страны консервативного 73-летнего экс-главу МИД Мишеля Барнье.
5 сентября, 17:13
Самый пожилой в истории Франции: Макрон назначил нового премьер-министраПрезидент Франции Эммануэль Макрон назначил экс-главу МИД Мишеля Барнье новым премьер-министром страны. Об этом 5 сентября объявил Елисейский дворец
Большинство экспертов сошлись на том, что такое решение Макрон принял, понимая, что в стране назрел серьезный кризис и кому-то его все равно придется разрешать.
Впервые Эммануэль Макрон вступил в должность президента Франции 14 мая 2017 года, а 24 апреля 2022 он был переизбран на второй пятилетний срок.
Еще по теме: Редкий Макрон доплывет до середины Сены.
 
НовостиФранцияЭммануэль МакронсенатМИДМишель Барньеимпичмент
 
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