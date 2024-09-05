Мишель Барнье: кто он? - 05.09.2024 Украина.ру
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Мишель Барнье: кто он?
Мишель Барнье: кто он? - 05.09.2024 Украина.ру
Мишель Барнье: кто он?
Французский политик Мишель Барнье родился 9 января 1951 года в городе Ла Тронше на юге Франции. В 1972-м он окончил парижское отделение Европейской школы бизнеса, а политическую карьеру начал в 14 лет в департаменте Савойя как активист движения голлистов (французская политическая идеология, основанная на идеях и действиях генерала Шарля де Голля)
2024-09-05T18:03
2024-09-05T18:03
мишель барнье
новости
франция
премьер-министр
эммануэль макрон
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В 70-ых Барнье сначала поработал в аппарате министра окружающей среды Роберта Пужада, потом - в аппарате государственного секретаря по делам молодежи и спорта Пьера Мазо, и затем - в аппарате Антуана Руфенахта, госсекретаря премьер-министра Раймона Барра.В 1978 году Барнье получил пост депутата Национального собрания, став на тот момент самым молодым членом парламента.В 90-ых политик занимал должность министра окружающей среды в правительстве Эдуара Балладюра, а в начале 2000-ых стал европейским комиссаром, отвечающим за региональную политику и реформу европейских институтов.В 2004 Барнье занял должность министра иностранных дел в правительстве Жака Ширака, а через три года ему поручили министерство сельского хозяйства и рыболовства. В 2015- политик стал советником по европейской политике обороны и безопасности председателя ЕК Жан-Клода Юнкера, а в 2016-м его назначили главным переговорщиком Европейской комиссии по Brexit.В августе 2021 года Барнье объявил о своем решении баллотироваться на президентских выборах-2022, однако позже покинул предвыборную гонку.5 сентября 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон назначил Барнье новым премьер-министром.Барнье состоит в первом и единственном браке с 1982 года. Его жена - Изабель Альтмайер - адвокат. Ранее она работала в правительстве при Николя Саркози, а сейчас - в благотворительном фонде La Vie au Grand Air. Ее дед и прадед - Рене и Виктор Альтмайер - именитые генералы французских вооруженных сил.У Барнье и Альтмайер трое детей. Старший сын Николя строит политическую карьеру, дочь Летиция - психолог в Кризисном центре поддержки МИД Франции, а вот о младшем сыне Бенжамине информации меньше. Французские СМИ сомневаются, журналист он или литературный агент.
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мишель барнье, новости, франция, премьер-министр, эммануэль макрон
Мишель Барнье, Новости, Франция, премьер-министр, Эммануэль Макрон

Мишель Барнье: кто он?

18:03 05.09.2024
 
© Фото: Global Look Press Мишель Барньк
 Мишель Барньк
© Фото: Global Look Press
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Французский политик Мишель Барнье родился 9 января 1951 года в городе Ла Тронше на юге Франции. В 1972-м он окончил парижское отделение Европейской школы бизнеса, а политическую карьеру начал в 14 лет в департаменте Савойя как активист движения голлистов (французская политическая идеология, основанная на идеях и действиях генерала Шарля де Голля)
В 70-ых Барнье сначала поработал в аппарате министра окружающей среды Роберта Пужада, потом - в аппарате государственного секретаря по делам молодежи и спорта Пьера Мазо, и затем - в аппарате Антуана Руфенахта, госсекретаря премьер-министра Раймона Барра.
В 1978 году Барнье получил пост депутата Национального собрания, став на тот момент самым молодым членом парламента.
В 90-ых политик занимал должность министра окружающей среды в правительстве Эдуара Балладюра, а в начале 2000-ых стал европейским комиссаром, отвечающим за региональную политику и реформу европейских институтов.
В 2004 Барнье занял должность министра иностранных дел в правительстве Жака Ширака, а через три года ему поручили министерство сельского хозяйства и рыболовства.
В 2015- политик стал советником по европейской политике обороны и безопасности председателя ЕК Жан-Клода Юнкера, а в 2016-м его назначили главным переговорщиком Европейской комиссии по Brexit.
В августе 2021 года Барнье объявил о своем решении баллотироваться на президентских выборах-2022, однако позже покинул предвыборную гонку.
5 сентября 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон назначил Барнье новым премьер-министром.
17:13
Самый пожилой в истории Франции: Макрон назначил нового премьер-министраПрезидент Франции Эммануэль Макрон назначил экс-главу МИД Мишеля Барнье новым премьер-министром страны. Об этом 5 сентября объявил Елисейский дворец
Барнье состоит в первом и единственном браке с 1982 года. Его жена - Изабель Альтмайер - адвокат. Ранее она работала в правительстве при Николя Саркози, а сейчас - в благотворительном фонде La Vie au Grand Air. Ее дед и прадед - Рене и Виктор Альтмайер - именитые генералы французских вооруженных сил.
У Барнье и Альтмайер трое детей. Старший сын Николя строит политическую карьеру, дочь Летиция - психолог в Кризисном центре поддержки МИД Франции, а вот о младшем сыне Бенжамине информации меньше. Французские СМИ сомневаются, журналист он или литературный агент.
 
Мишель БарньеНовостиФранцияпремьер-министрЭммануэль Макрон
 
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