https://ukraina.ru/20240905/1057271793.html

Мишель Барнье: кто он?

Мишель Барнье: кто он? - 05.09.2024 Украина.ру

Мишель Барнье: кто он?

Французский политик Мишель Барнье родился 9 января 1951 года в городе Ла Тронше на юге Франции. В 1972-м он окончил парижское отделение Европейской школы бизнеса, а политическую карьеру начал в 14 лет в департаменте Савойя как активист движения голлистов (французская политическая идеология, основанная на идеях и действиях генерала Шарля де Голля)

2024-09-05T18:03

2024-09-05T18:03

2024-09-05T18:03

мишель барнье

новости

франция

премьер-министр

эммануэль макрон

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В 70-ых Барнье сначала поработал в аппарате министра окружающей среды Роберта Пужада, потом - в аппарате государственного секретаря по делам молодежи и спорта Пьера Мазо, и затем - в аппарате Антуана Руфенахта, госсекретаря премьер-министра Раймона Барра.В 1978 году Барнье получил пост депутата Национального собрания, став на тот момент самым молодым членом парламента.В 90-ых политик занимал должность министра окружающей среды в правительстве Эдуара Балладюра, а в начале 2000-ых стал европейским комиссаром, отвечающим за региональную политику и реформу европейских институтов.В 2004 Барнье занял должность министра иностранных дел в правительстве Жака Ширака, а через три года ему поручили министерство сельского хозяйства и рыболовства. В 2015- политик стал советником по европейской политике обороны и безопасности председателя ЕК Жан-Клода Юнкера, а в 2016-м его назначили главным переговорщиком Европейской комиссии по Brexit.В августе 2021 года Барнье объявил о своем решении баллотироваться на президентских выборах-2022, однако позже покинул предвыборную гонку.5 сентября 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон назначил Барнье новым премьер-министром.Барнье состоит в первом и единственном браке с 1982 года. Его жена - Изабель Альтмайер - адвокат. Ранее она работала в правительстве при Николя Саркози, а сейчас - в благотворительном фонде La Vie au Grand Air. Ее дед и прадед - Рене и Виктор Альтмайер - именитые генералы французских вооруженных сил.У Барнье и Альтмайер трое детей. Старший сын Николя строит политическую карьеру, дочь Летиция - психолог в Кризисном центре поддержки МИД Франции, а вот о младшем сыне Бенжамине информации меньше. Французские СМИ сомневаются, журналист он или литературный агент.

https://ukraina.ru/20240905/1057269045.html

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мишель барнье, новости, франция, премьер-министр, эммануэль макрон