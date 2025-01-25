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В США свернули все проекты с заголовком "Украина" — Reuters

В США свернули все проекты с заголовком "Украина" — Reuters - 25.01.2025 Украина.ру

В США свернули все проекты с заголовком "Украина" — Reuters

Сотрудники агентства США по международному развитию (USAID), которые отвечали за проекты по Украине, получили указ о прекращении финансирования. Об этом 25 января сообщили в Reuters

2025-01-25T12:38

2025-01-25T12:38

2025-01-25T12:56

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Ранее сообщалось об увольнении всех сотрудников Пентагона, которые были ответственны за поставки оружия для Вооруженных сил Украины. Сегодня же, 25 января, депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что президент США Дональд Трамп разорвал связь Вашингтона и Киева, отстранив от обязанностей всех лиц, которые были ответственны за принятие решений касательно Украины.Между тем представители Демократической партии в Конгрессе США выступили с призывом отменить указ о приостановке помощи другим странам, принятый президентом страны ранее. Другие темы: В Америке подсчитали жертвы: Украина уже потеряла солдат больше, чем США в Корее и Вьетнаме

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, вашингтон, дональд трамп