В США свернули все проекты с заголовком "Украина" — Reuters
12:38 25.01.2025 (обновлено: 12:56 25.01.2025)
© Фото : CC0, Pixabay
© Фото : CC0, Pixabay
Сотрудники агентства США по международному развитию (USAID), которые отвечали за проекты по Украине, получили указ о прекращении финансирования. Об этом 25 января сообщили в Reuters
"Пожелавший не раскрывать свою личность чиновник из USAID рассказал, что офицерам, ответственным за проекты на Украине, было приказано остановить всю работу", — сказано в публикации.
Ранее сообщалось об увольнении всех сотрудников Пентагона, которые были ответственны за поставки оружия для Вооруженных сил Украины.
Сегодня же, 25 января, депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что президент США Дональд Трамп разорвал связь Вашингтона и Киева, отстранив от обязанностей всех лиц, которые были ответственны за принятие решений касательно Украины.
Между тем представители Демократической партии в Конгрессе США выступили с призывом отменить указ о приостановке помощи другим странам, принятый президентом страны ранее.