В США свернули все проекты с заголовком "Украина" — Reuters - 25.01.2025 Украина.ру
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В США свернули все проекты с заголовком "Украина" — Reuters
В США свернули все проекты с заголовком "Украина" — Reuters - 25.01.2025 Украина.ру
В США свернули все проекты с заголовком "Украина" — Reuters
Сотрудники агентства США по международному развитию (USAID), которые отвечали за проекты по Украине, получили указ о прекращении финансирования. Об этом 25 января сообщили в Reuters
2025-01-25T12:38
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Ранее сообщалось об увольнении всех сотрудников Пентагона, которые были ответственны за поставки оружия для Вооруженных сил Украины. Сегодня же, 25 января, депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что президент США Дональд Трамп разорвал связь Вашингтона и Киева, отстранив от обязанностей всех лиц, которые были ответственны за принятие решений касательно Украины.Между тем представители Демократической партии в Конгрессе США выступили с призывом отменить указ о приостановке помощи другим странам, принятый президентом страны ранее. Другие темы: В Америке подсчитали жертвы: Украина уже потеряла солдат больше, чем США в Корее и Вьетнаме
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Новости, Украина, США, Вашингтон, Дональд Трамп

В США свернули все проекты с заголовком "Украина" — Reuters

12:38 25.01.2025 (обновлено: 12:56 25.01.2025)
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© Фото : CC0, Pixabay
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Сотрудники агентства США по международному развитию (USAID), которые отвечали за проекты по Украине, получили указ о прекращении финансирования. Об этом 25 января сообщили в Reuters

"Пожелавший не раскрывать свою личность чиновник из USAID рассказал, что офицерам, ответственным за проекты на Украине, было приказано остановить всю работу", — сказано в публикации.

Ранее сообщалось об увольнении всех сотрудников Пентагона, которые были ответственны за поставки оружия для Вооруженных сил Украины.
Сегодня же, 25 января, депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что президент США Дональд Трамп разорвал связь Вашингтона и Киева, отстранив от обязанностей всех лиц, которые были ответственны за принятие решений касательно Украины.
Между тем представители Демократической партии в Конгрессе США выступили с призывом отменить указ о приостановке помощи другим странам, принятый президентом страны ранее.
Другие темы: В Америке подсчитали жертвы: Украина уже потеряла солдат больше, чем США в Корее и Вьетнаме
 
НовостиУкраинаСШАВашингтонДональд Трамп
 
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