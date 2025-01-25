https://ukraina.ru/20250125/1060558672.html

Трамп порвал нити между Киевом и Вашингтоном: депутат Рады объяснил, зачем и как

Трамп порвал нити между Киевом и Вашингтоном: депутат Рады объяснил, зачем и как - 25.01.2025 Украина.ру

Трамп порвал нити между Киевом и Вашингтоном: депутат Рады объяснил, зачем и как

Отстранив от обязанностей всех лиц, которые были ответственны за принятие решений касательно Украины, президент США Дональд Трамп разорвал связь Вашингтона и Киева. Об этом 25 января в своем телеграм-канале написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский

2025-01-25T10:47

2025-01-25T10:47

2025-01-25T10:47

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Он заявил, что поступок Трампа свидетельствует о его желаниях прервать поставки вооружений для ВСУ, уничтожить канал коммуникаций между Киевом и представителями "глубинного государства" в Америке, а также предотвратить возможные утечки информации при проведении аудита в будущем.Ранее украинский военный корреспондент Роман Бочкала со ссылкой на журналистов американской газеты The Washington Post рассказал, что все сотрудники Пентагона, которые были ответственны за поставки оружия для Вооруженных сил Украины, попали под увольнение. А во вторник, 21 января, Трамп своим указом приостановил все программы военной помощи другим странам на 90 дней. Об указах действующего главы США, принятых в первый день президентства — в материале Закрыто на бухучет: Трамп свернул помощь другим странам на 90 дней. И поставил рекорд по числу указовАлександр Дубинский находится в киевском СИЗО по политически мотивированному обвинению и активно критикует нынешнее руководство Украины. Другие новости: В Америке подсчитали жертвы: Украина уже потеряла солдат больше, чем США в Корее и Вьетнаме

https://ukraina.ru/20250124/1060551634.html

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новости, украина, киев, сша, вашингтон, дональд трамп, александр дубинский, верховная рада