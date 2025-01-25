Трамп порвал нити между Киевом и Вашингтоном: депутат Рады объяснил, зачем и как
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Отстранив от обязанностей всех лиц, которые были ответственны за принятие решений касательно Украины, президент США Дональд Трамп разорвал связь Вашингтона и Киева. Об этом 25 января в своем телеграм-канале написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский
Он заявил, что поступок Трампа свидетельствует о его желаниях прервать поставки вооружений для ВСУ, уничтожить канал коммуникаций между Киевом и представителями "глубинного государства" в Америке, а также предотвратить возможные утечки информации при проведении аудита в будущем.
"Теперь некому позвонить с вопросом: “Так что там?" — написал Дубинский.
Ранее украинский военный корреспондент Роман Бочкала со ссылкой на журналистов американской газеты The Washington Post рассказал, что все сотрудники Пентагона, которые были ответственны за поставки оружия для Вооруженных сил Украины, попали под увольнение.
А во вторник, 21 января, Трамп своим указом приостановил все программы военной помощи другим странам на 90 дней. Об указах действующего главы США, принятых в первый день президентства — в материале Закрыто на бухучет: Трамп свернул помощь другим странам на 90 дней. И поставил рекорд по числу указов
Вчера, 16:34Америке не хватает реализма: Рябков объяснил, почему невозможно предсказать дату завершения конфликтаЧтобы конфликт на Украины был урегулирован, необходимо реалистично подходить к этому вопросу. Об этом 24 января заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя планы нового президента США Дональда Трампа урегулировать ситуацию за 100 дней. Его слова приводит издание "Российская газета"
Александр Дубинский находится в киевском СИЗО по политически мотивированному обвинению и активно критикует нынешнее руководство Украины.