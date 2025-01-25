Трамп порвал нити между Киевом и Вашингтоном: депутат Рады объяснил, зачем и как - 25.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250125/1060558672.html
Трамп порвал нити между Киевом и Вашингтоном: депутат Рады объяснил, зачем и как
Трамп порвал нити между Киевом и Вашингтоном: депутат Рады объяснил, зачем и как - 25.01.2025 Украина.ру
Трамп порвал нити между Киевом и Вашингтоном: депутат Рады объяснил, зачем и как
Отстранив от обязанностей всех лиц, которые были ответственны за принятие решений касательно Украины, президент США Дональд Трамп разорвал связь Вашингтона и Киева. Об этом 25 января в своем телеграм-канале написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский
2025-01-25T10:47
2025-01-25T10:47
новости
украина
киев
сша
вашингтон
дональд трамп
александр дубинский
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101775/49/1017754953_183:0:2654:1390_1920x0_80_0_0_3348856c72d76e6ac86628dadc0fc966.jpg
Он заявил, что поступок Трампа свидетельствует о его желаниях прервать поставки вооружений для ВСУ, уничтожить канал коммуникаций между Киевом и представителями "глубинного государства" в Америке, а также предотвратить возможные утечки информации при проведении аудита в будущем.Ранее украинский военный корреспондент Роман Бочкала со ссылкой на журналистов американской газеты The Washington Post рассказал, что все сотрудники Пентагона, которые были ответственны за поставки оружия для Вооруженных сил Украины, попали под увольнение. А во вторник, 21 января, Трамп своим указом приостановил все программы военной помощи другим странам на 90 дней. Об указах действующего главы США, принятых в первый день президентства — в материале Закрыто на бухучет: Трамп свернул помощь другим странам на 90 дней. И поставил рекорд по числу указовАлександр Дубинский находится в киевском СИЗО по политически мотивированному обвинению и активно критикует нынешнее руководство Украины. Другие новости: В Америке подсчитали жертвы: Украина уже потеряла солдат больше, чем США в Корее и Вьетнаме
https://ukraina.ru/20250124/1060551634.html
украина
киев
сша
вашингтон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101775/49/1017754953_492:0:2345:1390_1920x0_80_0_0_34ec99fc064aaa9bd4fbf8567db694c6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, сша, вашингтон, дональд трамп, александр дубинский, верховная рада
Новости, Украина, Киев, США, Вашингтон, Дональд Трамп, Александр Дубинский, Верховная Рада

Трамп порвал нити между Киевом и Вашингтоном: депутат Рады объяснил, зачем и как

10:47 25.01.2025
 
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкФлаги США и Украины
Флаги США и Украины
© Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Отстранив от обязанностей всех лиц, которые были ответственны за принятие решений касательно Украины, президент США Дональд Трамп разорвал связь Вашингтона и Киева. Об этом 25 января в своем телеграм-канале написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский
Он заявил, что поступок Трампа свидетельствует о его желаниях прервать поставки вооружений для ВСУ, уничтожить канал коммуникаций между Киевом и представителями "глубинного государства" в Америке, а также предотвратить возможные утечки информации при проведении аудита в будущем.
"Теперь некому позвонить с вопросом: “Так что там?" — написал Дубинский.
Ранее украинский военный корреспондент Роман Бочкала со ссылкой на журналистов американской газеты The Washington Post рассказал, что все сотрудники Пентагона, которые были ответственны за поставки оружия для Вооруженных сил Украины, попали под увольнение.
А во вторник, 21 января, Трамп своим указом приостановил все программы военной помощи другим странам на 90 дней. Об указах действующего главы США, принятых в первый день президентства — в материале Закрыто на бухучет: Трамп свернул помощь другим странам на 90 дней. И поставил рекорд по числу указов
Фото: Россия и США
Вчера, 16:34
Америке не хватает реализма: Рябков объяснил, почему невозможно предсказать дату завершения конфликтаЧтобы конфликт на Украины был урегулирован, необходимо реалистично подходить к этому вопросу. Об этом 24 января заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя планы нового президента США Дональда Трампа урегулировать ситуацию за 100 дней. Его слова приводит издание "Российская газета"
Александр Дубинский находится в киевском СИЗО по политически мотивированному обвинению и активно критикует нынешнее руководство Украины.
Другие новости: В Америке подсчитали жертвы: Украина уже потеряла солдат больше, чем США в Корее и Вьетнаме
 
НовостиУкраинаКиевСШАВашингтонДональд ТрампАлександр ДубинскийВерховная Рада
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:47Трамп порвал нити между Киевом и Вашингтоном: депутат Рады объяснил, зачем и как
10:29Неделя в фотографиях. Красные колготки в Давосе, новый иранский "Заргос" и "лохматый Оскар"
10:19В Америке подсчитали жертвы: Украина уже потеряла солдат больше, чем США в Корее и Вьетнаме
09:56До Днепропетровской области ВС РФ осталось пять километров — командир роты
09:48Майдан против Фицо. Главное на Украине на утро 25 января
09:19Нетрадиционный геноцид: что происходит на Украине, почему зигует Маск и когда ждать мира – Гаспарян
08:00Миротворцы: о пользе знания истории
08:00Андрей Сидоров: Трамп будет пересматривать все свои заявления по Украине
07:50Трамп со всеми пытается говорить с позиции силы: Бом о “санкционном таране” против России
07:47Про бизнес на крови, живой товар и новых украинских рабовладельцев
07:40"Дональд Фредович, мы в Курской области всех украинцев положим, зачем о ней говорить?” — Алехин
07:30Надавит на больное: Царёв о том, как Трамп “приручит” Зеленского
07:20Спецоперация на минувшей неделе. Успех на фронте зависит от зоркой разведки и выбранной тактики боя
07:10Как только Америка сосредоточится на внутренней политике, дружба России и Китая треснет — Грозин
07:00Дмитрий Бавырин: Зеленский обдурил Трампа, но Россия может сделать так, что это приведет Украину к краху
06:50Трамп выучился на своих ошибках, и теперь вокруг него "подпевалы", которые с ним во всем согласны — Бом
06:40Это ничем хорошим не кончится: Ермаков об ударе Трампа, который не достиг своей цели
06:39Между безнадёжной войной и позорным миром. Что говорит о перспективах Украины политолог Вадим Карасев
06:33"Весельчак Зе" из страны "У". Как Зеленский угробил Украину
06:20Дроны на оптоволокне – не панацея для ВС РФ: Алехин об эффективности “символа Курской операции”
Лента новостейМолния