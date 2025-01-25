В Америке подсчитали жертвы: Украина уже потеряла солдат больше, чем США в Корее и Вьетнаме
© РИА Новости)Волонтеры-поисковики Луганска собирают останки солдат ВСУ для дальнейшего гуманитарного обмена погибшими, апрель 2024 года
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Потери Украины за время СВО превысили сумму потерь США в двух войнах: Корейской и Вьетнамской. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил советник президента США по Украине Кит Келлог
"Украина уже потеряла в конфликте больше, чем США в Корейской и Вьетнамской войнах вместе", — сообщил Келлог, добавив, что утром 24 января доложил Трампу о текущей ситуации.
По словам советника президента, завершение украинского конфликта должно произойти, но не на поле боя. Келлог также уточнил, что предшественник нынешнего президента США Джо Байден придерживался политики, что на Украину нужно поставлять "как можно больше оружия, чтобы убийства продолжались". А действующий глава государства Дональд Трамп, подчеркнул спецпосланник, имеет другой подход.
Стоит отметить, что в Корейской войне, которая имела продолжительность три года, погибли более 36 тысяч американских солдат, а во Вьетнаме за 20 лет погибли более 58 тысяч военных из США.
По данным Минобороны РФ, за все время с начала СВО Украина потеряла более одного миллиона солдат ВСУ. Только в Курской области противник уже потерял более 50-ти тысяч военных.
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