https://ukraina.ru/20250125/1060557861.html

В Америке подсчитали жертвы: Украина уже потеряла солдат больше, чем США в Корее и Вьетнаме

В Америке подсчитали жертвы: Украина уже потеряла солдат больше, чем США в Корее и Вьетнаме - 25.01.2025 Украина.ру

В Америке подсчитали жертвы: Украина уже потеряла солдат больше, чем США в Корее и Вьетнаме

Потери Украины за время СВО превысили сумму потерь США в двух войнах: Корейской и Вьетнамской. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил советник президента США по Украине Кит Келлог

2025-01-25T10:19

2025-01-25T10:19

2025-01-25T10:19

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кит келлог

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джо байден

вооруженные силы украины

вс рф

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По словам советника президента, завершение украинского конфликта должно произойти, но не на поле боя. Келлог также уточнил, что предшественник нынешнего президента США Джо Байден придерживался политики, что на Украину нужно поставлять "как можно больше оружия, чтобы убийства продолжались". А действующий глава государства Дональд Трамп, подчеркнул спецпосланник, имеет другой подход.Стоит отметить, что в Корейской войне, которая имела продолжительность три года, погибли более 36 тысяч американских солдат, а во Вьетнаме за 20 лет погибли более 58 тысяч военных из США.По данным Минобороны РФ, за все время с начала СВО Украина потеряла более одного миллиона солдат ВСУ. Только в Курской области противник уже потерял более 50-ти тысяч военных. Тем временем киевский режим делает все для того, чтобы нарастить темпы мобилизации: Теперь и военных техников: Гончаренко* рассказал о том, как ВСУ "пополняют" пехоту

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новости, украина, сша, кит келлог, вьетнам, корея, дональд трамп, джо байден, вооруженные силы украины, вс рф