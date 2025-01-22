"Такой зонтик установлен только вокруг Москвы": Алехин рассказал, хватает ли сил ПВО на приграничье
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкВнезапная проверка боеготовности войск Южного военного округа
Раньше система ПВО была заточена на создание мощного купола вокруг крупных промышленных центров и агломераций. Опыт СВО показал, что нужно вернуться к проверенной схеме и выделить ПВО как отдельный вид. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
А опыт СВО показал, что необходимо вернуться к проверенной схеме и выделить ПВО как отдельный вид. Это позиция опытных российских военнослужащих, которые на этом деле "собаку съели", добавил он.
Дело в том, что раньше система ПВО была заточена на создание мощного купола вокруг крупных промышленных центров и агломераций (Московский или Бакинский округ ПВО), сообщил полковник запаса.
"СВО показала, что пока такой зонтик установлен только вокруг самой Москвы, но не в приграничных регионах. Я ни в коем случае не хочу ругать наших пвошников. Мы на них в Белгороде буквально молимся", — отметил Алехин.
Например, когда-то все восторгались израильским "Железным куполом", который сбивал 75% целей. А на Белгородском направлении ВС РФ иногда сбивают 85-90% целей. Это важный показатель, указал обозреватель.
"Но, к сожалению, нашей плотности ПВО на приграничье еще не хватает. Противник же тоже не дремлет. У него с помощью электроники дается полетное задание, как между струйками обойти наши РЛС и ЗРК и поразить те же НПЗ", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Геннадий Алехин: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова" на сайте Украина.ру.
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