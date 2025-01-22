https://ukraina.ru/20250122/1060439663.html

"Такой зонтик установлен только вокруг Москвы": Алехин рассказал, хватает ли сил ПВО на приграничье

"Такой зонтик установлен только вокруг Москвы": Алехин рассказал, хватает ли сил ПВО на приграничье - 22.01.2025 Украина.ру

"Такой зонтик установлен только вокруг Москвы": Алехин рассказал, хватает ли сил ПВО на приграничье

Раньше система ПВО была заточена на создание мощного купола вокруг крупных промышленных центров и агломераций. Опыт СВО показал, что нужно вернуться к проверенной схеме и выделить ПВО как отдельный вид. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-01-22T04:15

2025-01-22T04:15

2025-01-22T04:15

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Первопричина проблемы дронов появилась еще 25 лет назад. В 1997 году в соответствии с указом президента РФ Бориса Ельцина произошло слияние двух видов вооруженных сил: ПВО и ВВС, рассказал эксперт.А опыт СВО показал, что необходимо вернуться к проверенной схеме и выделить ПВО как отдельный вид. Это позиция опытных российских военнослужащих, которые на этом деле "собаку съели", добавил он.Дело в том, что раньше система ПВО была заточена на создание мощного купола вокруг крупных промышленных центров и агломераций (Московский или Бакинский округ ПВО), сообщил полковник запаса.Например, когда-то все восторгались израильским "Железным куполом", который сбивал 75% целей. А на Белгородском направлении ВС РФ иногда сбивают 85-90% целей. Это важный показатель, указал обозреватель."Но, к сожалению, нашей плотности ПВО на приграничье еще не хватает. Противник же тоже не дремлет. У него с помощью электроники дается полетное задание, как между струйками обойти наши РЛС и ЗРК и поразить те же НПЗ", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Геннадий Алехин: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова" на сайте Украина.ру.О боях за Курахово, штурмах, оснащении и моральном состоянии противника — в материале "Участник боев за Курахово "Серый": "Прежде, чем взять пятиэтажку, до нее еще нужно дойти" на сайте Украина.ру.

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новости, россия, курахово, москва, геннадий алехин, пво, белгород, нпз, дроны, округа, сво, детали, спецоперация