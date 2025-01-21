Зигование, "Аве Цезарю" или салют Беллами? Илон Маск отреагировал на "гитлеровские" обвинения - 21.01.2025 Украина.ру
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Зигование, "Аве Цезарю" или салют Беллами? Илон Маск отреагировал на "гитлеровские" обвинения
Зигование, "Аве Цезарю" или салют Беллами? Илон Маск отреагировал на "гитлеровские" обвинения - 21.01.2025 Украина.ру
Зигование, "Аве Цезарю" или салют Беллами? Илон Маск отреагировал на "гитлеровские" обвинения
На предпринимателя, миллиардера и владельца SpaceX и соцсети Х, Илона Маска обрушилась критика из-за того, что после инаугурации нового президента США Дональда Трампа он сделал жест, похожий на нацистское приветствие. Маск ответил
2025-01-21T12:50
2025-01-21T12:50
новости
сша
илон маск
дональд трамп
демократическая партия
нацизм
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При этом Маск добавил к нынешней публикации свой старый пост, где он писал о том, что Демократическая партия США начнет "кампанию грязных приемов" против него за то, что он перешел в Республиканский лагерь.Между тем, украинских националистов жест Маска крайне воодушевил. Остальные пользователи всемирной паутины скрестили "шпаги" в бою спора: было ли это на самом деле зигование.Ряд комментаторов сочли, что миллиардер, вероятно использовал салют Беллами - жест, которым до 1942 года американцы присягали на верность флагу США. В пользу этой версии говорит то, что Маск дважды прижал руку к сердцу, а потом вскинул ее вверх: сначала - в сторону толпы, потом отсалютовал флагу. Между тем, салют Беллами предполагал параллельное произношение вслух клятвы флагу США, но эту часть ритуала Маск не выполнил.Ранее президент США Дональд Трамп объявил о создании нового Департамента эффективности правительства (DOGE), который возглавят бывший кандидат в президенты, предприниматель Вивек Рамасвами и предприниматель, миллиардер, владелец компании SpaceX и соцсети Х Илон Маск.Еще по теме: Закрыто на бухучет: Трамп свернул помощь другим странам на 90 дней. И поставил рекорд по числу указов.
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новости, сша, илон маск, дональд трамп, демократическая партия, нацизм
Новости, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Демократическая партия, нацизм

Зигование, "Аве Цезарю" или салют Беллами? Илон Маск отреагировал на "гитлеровские" обвинения

12:50 21.01.2025
 
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На предпринимателя, миллиардера и владельца SpaceX и соцсети Х, Илона Маска обрушилась критика из-за того, что после инаугурации нового президента США Дональда Трампа он сделал жест, похожий на нацистское приветствие. Маск ответил

"Честно говоря, им нужны более эффективные грязные приемы. Атака "каждый - Гитлер" так надоела", - написал предприниматель в своих соцсетях, намекая, что нападки на него - это кампания Демократической партии.

При этом Маск добавил к нынешней публикации свой старый пост, где он писал о том, что Демократическая партия США начнет "кампанию грязных приемов" против него за то, что он перешел в Республиканский лагерь.
Между тем, украинских националистов жест Маска крайне воодушевил. Остальные пользователи всемирной паутины скрестили "шпаги" в бою спора: было ли это на самом деле зигование.
"Маск не маленький несмышленый ребенок. Он знает, что делает! И этот жест не "похож", а именно тот жест!", "Вам почитать о Римской империи. Ничего страшного Маск не сделал", "И правда, Цезарь так приветствовал свой народ: Аве Цезарю!", "Нет, это фашистское приветствие и ему нет оправдания", "Докопаться можно и до столба. Я лично зигования не вижу", "Запад уже давно дает понять, что поощряет нацистов, так что ничего удивительного", "Солярный жест рукой к солнцу - это древнее оккультное приветствие. И вскинув руку Маск сказал: "Мое сердце с вами"", "Сердце пусть оставит для семьи, где бабло?", "Да оставьте вы уже человека в покое, видно же, что это просто эмоции. Махнул рукой, а как - не подумал", - отреагировали пользователи сети.
Ряд комментаторов сочли, что миллиардер, вероятно использовал салют Беллами - жест, которым до 1942 года американцы присягали на верность флагу США. В пользу этой версии говорит то, что Маск дважды прижал руку к сердцу, а потом вскинул ее вверх: сначала - в сторону толпы, потом отсалютовал флагу. Между тем, салют Беллами предполагал параллельное произношение вслух клятвы флагу США, но эту часть ритуала Маск не выполнил.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о создании нового Департамента эффективности правительства (DOGE), который возглавят бывший кандидат в президенты, предприниматель Вивек Рамасвами и предприниматель, миллиардер, владелец компании SpaceX и соцсети Х Илон Маск.
Еще по теме: Закрыто на бухучет: Трамп свернул помощь другим странам на 90 дней. И поставил рекорд по числу указов.
 
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