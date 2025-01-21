https://ukraina.ru/20250121/1060403424.html

"Ослабление исламского мира": эксперт о планах США по цивилизационному переустройству планеты

"Ослабление исламского мира": эксперт о планах США по цивилизационному переустройству планеты - 21.01.2025 Украина.ру

"Ослабление исламского мира": эксперт о планах США по цивилизационному переустройству планеты

Задача США и Израиля — либо уничтожить мусульманский мир на Ближнем Востоке, либо сильно его ослабить. Серым кардиналом американской политики является Илон Маск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специалист по Ближнему Востоку, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2025-01-21T04:15

2025-01-21T04:15

2025-01-21T04:15

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Президент США Дональд Трамп и его администрация будут готовить Израиль к новой битве. Сейчас он получил временную передышку, добившись стратегического преимущества, рассказал историк.Сильно ослабленный Иран отступил, побоявшись вступать в большую схватку с Израилем и США. Руководство ХАМАС перебито, его военные силы переведены в состояние вялотекущей партизанской войны, добавил он.По мнению эксперта, опосредованно Россия уже втянута в ближневосточную войну. Задача США и Израиля — либо уничтожить мусульманский мир на Ближнем Востоке, либо сильно его ослабить, подчеркнул Сазонов.У США есть далеко идущие планы по цивилизационному переустройству всей планеты, и ислам им не нужен. Машинизация и искусственный интеллект с исламом никак не могут быть связаны, подчеркнул он."Британия же и ее реальный правитель, король Карл, поддерживают исламский проект. А монархии Залива в политическом значении ничтожны. По сути, это вассалы Израиля", —заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы новая Османская империя не подошла к Воронежу, России нужны и Иран, и Израиль на сайте Украина.ру.Также на тему прекращения конфликта на Ближнем Востоке — в материале Александра Сокуренко "Началось. В Газе приступили к обмену заложниками и политзаключенными" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250120/1060399691.html

сша

израиль

ближний восток

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новости, сша, израиль, ближний восток, илон маск, дональд трамп, эммануэль макрон, германия, карл iii, палестино-израильский конфликт, война, мусульмане, хамас