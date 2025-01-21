"Ослабление исламского мира": эксперт о планах США по цивилизационному переустройству планеты
Задача США и Израиля — либо уничтожить мусульманский мир на Ближнем Востоке, либо сильно его ослабить. Серым кардиналом американской политики является Илон Маск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специалист по Ближнему Востоку, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Президент США Дональд Трамп и его администрация будут готовить Израиль к новой битве. Сейчас он получил временную передышку, добившись стратегического преимущества, рассказал историк.
По мнению эксперта, опосредованно Россия уже втянута в ближневосточную войну. Задача США и Израиля — либо уничтожить мусульманский мир на Ближнем Востоке, либо сильно его ослабить, подчеркнул Сазонов.
"Это связано с тем, что серым кардиналом американской политики является [бизнесмен] Илон Маск. Я его считаю новым международным фюрером, как главой общемирового четвертого рейха, черного интернационала. [Президент Франции] Эммануэль Макрон, кстати, назвал его точно так же, обвинив во вмешательств в выборы в Германии", — отметил эксперт.
У США есть далеко идущие планы по цивилизационному переустройству всей планеты, и ислам им не нужен. Машинизация и искусственный интеллект с исламом никак не могут быть связаны, подчеркнул он.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы новая Османская империя не подошла к Воронежу, России нужны и Иран, и Израиль на сайте Украина.ру.
Также на тему прекращения конфликта на Ближнем Востоке — в материале Александра Сокуренко "Началось. В Газе приступили к обмену заложниками и политзаключенными" на сайте Украина.ру.
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