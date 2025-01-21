"Ослабление исламского мира": эксперт о планах США по цивилизационному переустройству планеты - 21.01.2025 Украина.ру
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"Ослабление исламского мира": эксперт о планах США по цивилизационному переустройству планеты
"Ослабление исламского мира": эксперт о планах США по цивилизационному переустройству планеты - 21.01.2025 Украина.ру
"Ослабление исламского мира": эксперт о планах США по цивилизационному переустройству планеты
Задача США и Израиля — либо уничтожить мусульманский мир на Ближнем Востоке, либо сильно его ослабить. Серым кардиналом американской политики является Илон Маск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специалист по Ближнему Востоку, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2025-01-21T04:15
2025-01-21T04:15
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Президент США Дональд Трамп и его администрация будут готовить Израиль к новой битве. Сейчас он получил временную передышку, добившись стратегического преимущества, рассказал историк.Сильно ослабленный Иран отступил, побоявшись вступать в большую схватку с Израилем и США. Руководство ХАМАС перебито, его военные силы переведены в состояние вялотекущей партизанской войны, добавил он.По мнению эксперта, опосредованно Россия уже втянута в ближневосточную войну. Задача США и Израиля — либо уничтожить мусульманский мир на Ближнем Востоке, либо сильно его ослабить, подчеркнул Сазонов.У США есть далеко идущие планы по цивилизационному переустройству всей планеты, и ислам им не нужен. Машинизация и искусственный интеллект с исламом никак не могут быть связаны, подчеркнул он."Британия же и ее реальный правитель, король Карл, поддерживают исламский проект. А монархии Залива в политическом значении ничтожны. По сути, это вассалы Израиля", —заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы новая Османская империя не подошла к Воронежу, России нужны и Иран, и Израиль на сайте Украина.ру.Также на тему прекращения конфликта на Ближнем Востоке — в материале Александра Сокуренко "Началось. В Газе приступили к обмену заложниками и политзаключенными" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, израиль, ближний восток, илон маск, дональд трамп, эммануэль макрон, германия, карл iii, палестино-израильский конфликт, война, мусульмане, хамас
Новости, США, Израиль, Ближний Восток, Илон Маск, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Германия, Карл III, Палестино-израильский конфликт, война, мусульмане, ХАМАС

"Ослабление исламского мира": эксперт о планах США по цивилизационному переустройству планеты

04:15 21.01.2025
 
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Задача США и Израиля — либо уничтожить мусульманский мир на Ближнем Востоке, либо сильно его ослабить. Серым кардиналом американской политики является Илон Маск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специалист по Ближнему Востоку, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Президент США Дональд Трамп и его администрация будут готовить Израиль к новой битве. Сейчас он получил временную передышку, добившись стратегического преимущества, рассказал историк.
Сильно ослабленный Иран отступил, побоявшись вступать в большую схватку с Израилем и США. Руководство ХАМАС перебито, его военные силы переведены в состояние вялотекущей партизанской войны, добавил он.
По мнению эксперта, опосредованно Россия уже втянута в ближневосточную войну. Задача США и Израиля — либо уничтожить мусульманский мир на Ближнем Востоке, либо сильно его ослабить, подчеркнул Сазонов.

"Это связано с тем, что серым кардиналом американской политики является [бизнесмен] Илон Маск. Я его считаю новым международным фюрером, как главой общемирового четвертого рейха, черного интернационала. [Президент Франции] Эммануэль Макрон, кстати, назвал его точно так же, обвинив во вмешательств в выборы в Германии", — отметил эксперт.

У США есть далеко идущие планы по цивилизационному переустройству всей планеты, и ислам им не нужен. Машинизация и искусственный интеллект с исламом никак не могут быть связаны, подчеркнул он.
"Британия же и ее реальный правитель, король Карл, поддерживают исламский проект. А монархии Залива в политическом значении ничтожны. По сути, это вассалы Израиля", —заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы новая Османская империя не подошла к Воронежу, России нужны и Иран, и Израиль на сайте Украина.ру.
Также на тему прекращения конфликта на Ближнем Востоке — в материале Александра Сокуренко "Началось. В Газе приступили к обмену заложниками и политзаключенными" на сайте Украина.ру.
Станислав Митрахович интервью - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Вчера, 14:10
Станислав Митрахович: Трамп будет зол на Зеленского, если Украина слишком резко оторвет Европу от РоссииМосква готова возобновить поставки газа в Европу, чтобы попытаться нормализовать отношения и заработать деньги. Но пока не поменяется власть в ФРГ и пока не закончится острая фаза конфликта на Украине, об этом речи быть не может, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович
 
НовостиСШАИзраильБлижний ВостокИлон МаскДональд ТрампЭммануэль МакронГерманияКарл IIIПалестино-израильский конфликтвойнамусульманеХАМАС
 
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