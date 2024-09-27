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"За четыре года угробил мир": журналисты перечислили провалы Байдена на посту президента

"За четыре года угробил мир": журналисты перечислили провалы Байдена на посту президента - 27.09.2024 Украина.ру

"За четыре года угробил мир": журналисты перечислили провалы Байдена на посту президента

Джо Байден за четыре года на посту президента США подорвал безопасность на всей планете. Об этом пишет The Telegraph

2024-09-27T10:50

2024-09-27T10:50

2024-09-27T11:12

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Байдена раскритиковали, в частности, за то, что срок его пребывания в Белом доме подходит к концу, а США перебрасывают на Ближний Восток все больше войск.В августе высокопоставленный представитель Белого дома указал, что Штаты отправили в регион "ужасно много военной силы".На днях американский авианосец "Гарри Трумэн" отправился на Ближний Восток во главе ударной группы.Там подчеркнули, что Байден не обеспечил подписание соглашения о прекращении огня в Газе. Вместо этого он распорядился о крупнейшем наращивании американской мощи на Ближнем Востоке со времен вторжения в Ирак, а "весь регион балансирует на грани краха".Издание в то же время напомнило о бравурной прощальной речи президента США перед Генеральной Ассамблей ООН на этой неделе, где Байден приписал себе успешное восстановление американского лидерства на мировой арене после "кризиса и неопределенности", которые он якобы унаследовал, вступив в должность.Он расхвалил себя за победу над коронавирусом и помощь Украине, которую осуждает все больше простых американцев."Тем временем Россия упорно продвигается вдоль всего восточного фронта Украины — к вящей тревоге Киева", - указали в материале.Там же Байдена раскритиковали за "катастрофический вывод американских войск из Афганистана"."Вопреки всему тому, что заявил в ООН сам лидер США, президентство Байдена не восстановило глобальное лидерство Америки. Это была вопиющая катастрофа, и, покинув Белый дом, он оставит мир в гораздо более опасном положении, чем принял", - заверили в СМИ.Читатели в комментариях отреагировали на материал и добавили критики в адрес американского лидера. "Джо Байден стал худшим президентом на нашей памяти. Трамп, может, гадкий эгоист, но нельзя отрицать, что он был лучшим президентом — причем как для самих США, так и для их союзников", "Байден — худший президент за всю историю. Стоит ему только открыть рот, как оттуда сыплется вранье", "Джо Байден угробил мир. Вот и все его наследие, точка", "Да Байден едва ли два предложения может связать, настолько он старый и немощный", "Как сказал Обама: не стоит недооценивать талант Джо облажаться в любой момент", - написали они. Подробнее о критике Байдена - в материале Байден снабжает Украину миллиардами долларов, пока американцы бедствуют — конгрессмен на сайте Украина.ру.

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новости, сша, ближний восток, украина, джо байден, барак обама (старший), дональд трамп, оон