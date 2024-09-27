"За четыре года угробил мир": журналисты перечислили провалы Байдена на посту президента - 27.09.2024 Украина.ру
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"За четыре года угробил мир": журналисты перечислили провалы Байдена на посту президента
"За четыре года угробил мир": журналисты перечислили провалы Байдена на посту президента - 27.09.2024 Украина.ру
"За четыре года угробил мир": журналисты перечислили провалы Байдена на посту президента
Джо Байден за четыре года на посту президента США подорвал безопасность на всей планете. Об этом пишет The Telegraph
2024-09-27T10:50
2024-09-27T11:12
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Байдена раскритиковали, в частности, за то, что срок его пребывания в Белом доме подходит к концу, а США перебрасывают на Ближний Восток все больше войск.В августе высокопоставленный представитель Белого дома указал, что Штаты отправили в регион "ужасно много военной силы".На днях американский авианосец "Гарри Трумэн" отправился на Ближний Восток во главе ударной группы.Там подчеркнули, что Байден не обеспечил подписание соглашения о прекращении огня в Газе. Вместо этого он распорядился о крупнейшем наращивании американской мощи на Ближнем Востоке со времен вторжения в Ирак, а "весь регион балансирует на грани краха".Издание в то же время напомнило о бравурной прощальной речи президента США перед Генеральной Ассамблей ООН на этой неделе, где Байден приписал себе успешное восстановление американского лидерства на мировой арене после "кризиса и неопределенности", которые он якобы унаследовал, вступив в должность.Он расхвалил себя за победу над коронавирусом и помощь Украине, которую осуждает все больше простых американцев."Тем временем Россия упорно продвигается вдоль всего восточного фронта Украины — к вящей тревоге Киева", - указали в материале.Там же Байдена раскритиковали за "катастрофический вывод американских войск из Афганистана"."Вопреки всему тому, что заявил в ООН сам лидер США, президентство Байдена не восстановило глобальное лидерство Америки. Это была вопиющая катастрофа, и, покинув Белый дом, он оставит мир в гораздо более опасном положении, чем принял", - заверили в СМИ.Читатели в комментариях отреагировали на материал и добавили критики в адрес американского лидера. "Джо Байден стал худшим президентом на нашей памяти. Трамп, может, гадкий эгоист, но нельзя отрицать, что он был лучшим президентом — причем как для самих США, так и для их союзников", "Байден — худший президент за всю историю. Стоит ему только открыть рот, как оттуда сыплется вранье", "Джо Байден угробил мир. Вот и все его наследие, точка", "Да Байден едва ли два предложения может связать, настолько он старый и немощный", "Как сказал Обама: не стоит недооценивать талант Джо облажаться в любой момент", - написали они. Подробнее о критике Байдена - в материале Байден снабжает Украину миллиардами долларов, пока американцы бедствуют — конгрессмен на сайте Украина.ру.
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новости, сша, ближний восток, украина, джо байден, барак обама (старший), дональд трамп, оон
Новости, США, Ближний Восток, Украина, Джо Байден, Барак Обама (старший), Дональд Трамп, ООН

"За четыре года угробил мир": журналисты перечислили провалы Байдена на посту президента

10:50 27.09.2024 (обновлено: 11:12 27.09.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление Джо Байдена после подписания закона о выделении помощи союзникам США
Выступление Джо Байдена после подписания закона о выделении помощи союзникам США - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Джо Байден за четыре года на посту президента США подорвал безопасность на всей планете. Об этом пишет The Telegraph
Байдена раскритиковали, в частности, за то, что срок его пребывания в Белом доме подходит к концу, а США перебрасывают на Ближний Восток все больше войск.
В августе высокопоставленный представитель Белого дома указал, что Штаты отправили в регион "ужасно много военной силы".
На днях американский авианосец "Гарри Трумэн" отправился на Ближний Восток во главе ударной группы.
"Вместо того чтобы призвать Тегеран к ответу... Байден лез из кожи вон, чтобы возродить ядерную сделку, изначально ошибочную. Более того, за эти безнадежные усилия администрация Байдена поплатилась испорченными отношениями с давними союзниками США — Израилем и Саудовской Аравией, которые осудили первоначальную сделку, заключенную еще при Бараке Обаме. Это резко подорвало влияние Вашингтона", - говорится в материале.
Там подчеркнули, что Байден не обеспечил подписание соглашения о прекращении огня в Газе. Вместо этого он распорядился о крупнейшем наращивании американской мощи на Ближнем Востоке со времен вторжения в Ирак, а "весь регион балансирует на грани краха".
Издание в то же время напомнило о бравурной прощальной речи президента США перед Генеральной Ассамблей ООН на этой неделе, где Байден приписал себе успешное восстановление американского лидерства на мировой арене после "кризиса и неопределенности", которые он якобы унаследовал, вступив в должность.
Он расхвалил себя за победу над коронавирусом и помощь Украине, которую осуждает все больше простых американцев.
"Тем временем Россия упорно продвигается вдоль всего восточного фронта Украины — к вящей тревоге Киева", - указали в материале.
Там же Байдена раскритиковали за "катастрофический вывод американских войск из Афганистана".
"Вопреки всему тому, что заявил в ООН сам лидер США, президентство Байдена не восстановило глобальное лидерство Америки. Это была вопиющая катастрофа, и, покинув Белый дом, он оставит мир в гораздо более опасном положении, чем принял", - заверили в СМИ.
Читатели в комментариях отреагировали на материал и добавили критики в адрес американского лидера.
"Джо Байден стал худшим президентом на нашей памяти. Трамп, может, гадкий эгоист, но нельзя отрицать, что он был лучшим президентом — причем как для самих США, так и для их союзников", "Байден — худший президент за всю историю. Стоит ему только открыть рот, как оттуда сыплется вранье", "Джо Байден угробил мир. Вот и все его наследие, точка", "Да Байден едва ли два предложения может связать, настолько он старый и немощный", "Как сказал Обама: не стоит недооценивать талант Джо облажаться в любой момент", - написали они.
Подробнее о критике Байдена - в материале Байден снабжает Украину миллиардами долларов, пока американцы бедствуют — конгрессмен на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАБлижний ВостокУкраинаДжо БайденБарак Обама (старший)Дональд ТрампООН
 
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Заголовок открываемого материала
10:50"За четыре года угробил мир": журналисты перечислили провалы Байдена на посту президента
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