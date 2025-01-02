Минобороны России отчиталось об ударах по военным объектам на Украине в прошлом году
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
© Министерство обороны РФ
Полторы тысячи ударов высокоточным оружием и БПЛА нанесли ВС России по пунктам дислокации ВСУ и иностранных наемников на Украине в 2024 году. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Атакам также подвергались объекты военно-промышленного комплекса, эшелоны с военной техникой, скопления живой силы и замаскированной техники. ВС РФ нанесли не менее пяти массированных ударов по военным целям.
В канун Нового года военные объекты ВСУ попали под массированный удар ВС РФ. В частности, подполье сообщило о попадании в военный аэродром и склады на восточной окраине Запорожья.
Украинские СМИ также сообщали о взрывах в Николаевской, Сумской, Одесской и других областях Украины.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что один из российских ударов пришелся по штабу ВСУ или военных НАТО.
Также о ситуации в зоне СВО Пока Харьков не будет свободен, Россия не может рассчитывать на то, что противник сдастся — эксперт.