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Треть жителей Украины не знает о "плане победы" Зеленского

Треть жителей Украины не знает о "плане победы" Зеленского - 10.12.2024 Украина.ру

Треть жителей Украины не знает о "плане победы" Зеленского

Большинство жителей Украины считает военную помощь Запада недостаточной, а более трети не знают о "плане победы" Зеленского. Такие результаты опроса представил киевский центр "Новая Европа".

2024-12-10T14:56

2024-12-10T14:56

2024-12-10T14:56

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"Относительное большинство украинцев (35,2%) не знает о "плане победы" или не понимает сути документа. Но каждый третий опрошенный (30,9%) осознает, что план создан прежде всего для Запада, который должен больше поддерживать Украину, поэтому все зависит от наших партнеров. Нереалистичным план считает 18,6% респондентов. Верят в то, что он действительно будет вести к победе и миру, 12,3% украинцев", - сказано в публикации центра по итогам опроса.Компания Info Sapiens по заказу центра провела опрос тысячи респондентов с 15 ноября по 27 ноября 2024 года, сказано в отчёте. В условиях СВО, отмечено в публикации центра, респонденты высказались по широкому кругу вопросов."Большинство украинцев (57,2%) считает, что партнеры делают недостаточно для победы Украины. Почти 40% убеждены, что партнеры делают для победы все возможное. Во многих ответах этого опроса прослеживаем истощение, разочарование среди украинцев. Подход Запада по поддержке Украины "Аs long as it takes" (столько, сколько потребуется), похоже, рухнет не только среди экспертных кругов, но и среди общества в целом", - отметили комментаторы из киевского центра.Там также со ссылкой на результаты исследования в нынешних военно-политических условиях отмечено, что большинство жителей Украины поддерживают идею Зеленского о поэтапном вступлении в НАТО.Зеленский презентовал свой "план победы" 16 октября на специальном заседании парламента (Верховной Рады). В плане значится стремление Киева получить официальное приглашение от НАТО стать членом этого военно-политического блока. Подробности в публикации Зеленский презентовал свой "план победы" в Раде: в него входят "тайные приложения".Тем временем Кремль высказался об окончании спецоперацииТакже в новостях: Украинские военные дезертируют откуда только могут: на них пожаловались в Польше Накануне Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО обсудит с Байденом, а от Трампа "ничего не зависит" Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Цели СВО близки к достижению. В России заговорили о стратегическом поражении Запада

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новости, украина, запад, киев, владимир зеленский, нато, опрос, сво, пропаганда