Будапештский меморандум: что и как гарантировали Украине 30 лет назад? - 05.12.2024 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20241205/1029316006.html
Будапештский меморандум: что и как гарантировали Украине 30 лет назад?
Будапештский меморандум: что и как гарантировали Украине 30 лет назад? - 05.12.2024 Украина.ру
Будапештский меморандум: что и как гарантировали Украине 30 лет назад?
3 декабря МИД Украины заявил, что "имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не примем никакие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО". До этого Зеленский неоднократно заявлял, что альтернативой НАТО является только восстановление ядерного статуса. Но что не устроило Украину в тех гарантиях?
2024-12-05T07:57
2024-12-05T07:57
эксклюзив
украина
будапештский меморандум
владимир зеленский
безопасность
опрос
история
история украины
сво
ядерное оружие
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5 декабря 1994 года президент РФ Борис Ельцин, его украинский коллега Леонид Кучма, премьер-министр Великобритании Джон Мейджор и президент США Билл Клинтон подписали Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, или попросту Будапештский меморандум, в котором Украина взяла на себя обязательство вывезти все имеющиеся у неё ядерные вооружения, а Россия, США и Великобритания гарантировали ей безопасность.На самом же деле таких меморандумов три.5 декабря 1994 в ходе Будапештского саммита СБСЕ (где эту организацию переименовали в ОБСЕ) лидеры России, США и Великобритании подписали их с Украиной, Белоруссией и Казахстаном. Тексты всех трёх меморандумов абсолютно идентичны.Меморандум обходил вопрос, кому принадлежало ядерное оружие, находившееся на территории каждого из трех этих государств — данным странам или стратегическим силам СНГ. Фактически же ни Украина, ни Белоруссия, ни Казахстан этим оружием на момент подписание документа не распоряжались.Но теперь о главном — о том, что в Киеве принято считать обязательствами и гарантиями. После преамбулы в каждом из меморандумов идут 6 пунктов, которые сформулированы одинаково для всех трёх стран.В первом три ядерные державы «подтверждают Украине своё обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины». Ясно, что это чистая декларация, ибо не предполагается никаких действий в случае, если суверенитет Киева будет нарушен.Во втором пункте три страны «подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности или политической независимости Украины и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций».То есть Россия, США и Великобритания обязуются применять против Украины оружие лишь на основании устава ООН.В пункте 3 Москва, Вашингтон и Лондон «подтверждают Украине своё обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода».К этому пункту, кстати, апеллировал Киев во время кризисов с транзитом газа в 2005 и 2009 годах. Но еще раньше, в феврале 2004-го, сходная ситуация возникала с этим транзитом по белорусской территории, и тогда к нему апеллировал Минск, а в декабре 2012-го белорусский МИД в связи с санкциями США и Великобритании вызывал послов этих стран, напомнив им о меморандуме.5 марта 2014-го об аналогичном нарушении Западом обязательств уже в отношении Украины говорил глава российского МИД Сергей Лавров: «Что касается Будапештского меморандума, давайте не будем забывать, что там написано, включая содержащееся обязательство не применять принудительные меры в отношении Украины как суверенного государства, которые будут затрагивать этот суверенитет. Носителями суверенитета являются президент, другие члены украинского руководства, против которых достаточно давно были введены санкции, в частности Соединенными Штатами. ЕС угрожает им рестрикциями за то, что они воспользовались своими полномочиями в отношении принятия решения о том, подписывать или нет международный договор».Возвращаясь к тексту этого пункта, отметим, что он предполагает лишь обязательство самих трех держав не применять экономическое принуждение в отношении Украины, а не их обязательство реагировать на то, если подобное принуждение применяют другие, например ЕС или Китай.В пункте 4 меморандума три державы «подтверждают своё обязательство добиваться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству — участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия».Да, это уже обязательство, но исключительно на случай ядерной войны или её угрозы. А его выполнение сводится не к непосредственным действиям России, США и Великобритании, а к тому, что они подтолкнут Совбез ООН к таким действиям. Правда, все 3 страны — постоянные члены Совбеза. В общем, как может работать этот пункт меморандума, говорить трудно, поскольку после создания ООН не было ситуаций, когда какая-либо страна подвергалась опасности ядерного нападения.В пункте 5 три страны «подтверждают в отношении Украины своё обязательство не применять ядерное оружие против любого государства — участника Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающего ядерным оружием, кроме как в случае нападения на них, их территории или зависимые территории, на их вооруженные силы или их союзников таким государством, действующим вместе с государством, обладающим ядерным оружием или связанным с ним союзным соглашением».То есть речь идёт не об обязательствах участников меморандума защищать Украину, а об условиях, при которых могут применить против неё ядерное оружие.Вообще-то это место документа надо прочитать внимательно. В нынешних реалиях меморандум воспрещает России применение ядерного оружия, но вступление в конфликт ещё какой-то страны НАТО делает применение ядерного оружия Россией правомерным.И наконец пункт 6. Там говорится, что все 4 подписавших меморандум государства «будут консультироваться в случае возникновения ситуации, затрагивающей вопрос относительно этих обязательств». Это достаточно конкретный пункт, правда не обязывающий ни к каким действиям, кроме самих консультаций.На самом деле такие консультации уже имели место — 5 марта 2014 года в Париже на уровне глав внешнеполитических ведомств трех государств (Сергей Лавров от встречи отказался). В совместном заявлении нужно выделить три момента.Первый — характеристика самого документа. Стороны подтвердили, что никаких обязательств защищать Украину у Вашингтона с Лондоном нет. И это при том, что в меморандуме осуждается Россия, которая «избрала путь односторонних и военных действий».Второй момент — оценка текущей ситуации: «Великобритания и США будут продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, и мы одобряем новое Правительство Украины за воздержание от шагов, которые могли бы привести к эскалации ситуации».Москве также прозрачно намекнули на санкции, но Киев похвалили за отказ от сопротивления в Крыму.Третий момент заявления: «США, Великобритания и Украина согласились, что прямые переговоры между Украиной и Россией при содействии, в случае необходимости, членов международного сообщества, являются решающими для урегулирования текущей ситуации. Они также согласились, что международные наблюдатели должны быть немедленно направлены в Украину, в частности в восточную Украину и Крым».Т. о. Украина имеет опыт практического использования Будапештского меморандума. Результат оказался закономерным.То, что никаких обязательств защищать Украину меморандум не предполагает, подчеркнул в мае того же года американский посол в Киеве Джеффри Пайетт: «Будапештский меморандум не был договором о предоставлении гарантий безопасности».В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский предложил украинцам на местных выборах 25 октября ответить на «5 важных вопросов». Среди прочих оказался такой: «Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определённых Будапештским меморандумом?»Объективно вопрос бессмысленный: практическое использование гарантий никак не связано с украинским общественным мнением, а тех гарантий, каковых хотел бы Киев, в меморандуме попросту нет.Референдум как таковой не состоялся — его проведением не занималась ЦИК, а результаты опроса, проводившегося у избирательных участков, даже не были опубликованы.Однако дело было сделано: Зеленский поставил под вопрос безъядерный статус Украины, а в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля 2022 года окончательно зафиксировал своё намерение от него отказаться. Однако, насколько можно понять, решение о проведении СВО принималось с учётом несостоявшегося референдума.
https://ukraina.ru/20191205/1025930454.html
https://ukraina.ru/20220811/1037523853.html
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Пётр Сафонов
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эксклюзив, украина, будапештский меморандум, владимир зеленский, безопасность, опрос, история украины, сво, ядерное оружие
Эксклюзив, Украина, Будапештский меморандум, Владимир Зеленский, безопасность, опрос, История, история Украины, СВО, Ядерное оружие

Будапештский меморандум: что и как гарантировали Украине 30 лет назад?

07:57 05.12.2024
 
© РИА Новости . Александр Макаров / Перейти в фотобанкБорис Ельцин, Билл Клинтон, Леонид Кравчук
Борис Ельцин, Билл Клинтон, Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Александр Макаров
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Пётр Сафонов
автор Ukraina.ru
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3 декабря МИД Украины заявил, что "имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не примем никакие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО". До этого Зеленский неоднократно заявлял, что альтернативой НАТО является только восстановление ядерного статуса. Но что не устроило Украину в тех гарантиях?
5 декабря 1994 года президент РФ Борис Ельцин, его украинский коллега Леонид Кучма, премьер-министр Великобритании Джон Мейджор и президент США Билл Клинтон подписали Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, или попросту Будапештский меморандум, в котором Украина взяла на себя обязательство вывезти все имеющиеся у неё ядерные вооружения, а Россия, США и Великобритания гарантировали ей безопасность.
На самом же деле таких меморандумов три.
5 декабря 1994 в ходе Будапештского саммита СБСЕ (где эту организацию переименовали в ОБСЕ) лидеры России, США и Великобритании подписали их с Украиной, Белоруссией и Казахстаном. Тексты всех трёх меморандумов абсолютно идентичны.
Меморандум обходил вопрос, кому принадлежало ядерное оружие, находившееся на территории каждого из трех этих государств — данным странам или стратегическим силам СНГ. Фактически же ни Украина, ни Белоруссия, ни Казахстан этим оружием на момент подписание документа не распоряжались.
- РИА Новости, 1920, 05.12.2019
5 декабря 2019, 16:52
25 лет Будапештскому меморандуму. Документ, которым Украина хочет вовлечь США и Великобританию в войну с Россией5 декабря 1994 года лидеры России, Украины, США и Великобритании заключили Будапештский меморандум. Теперь украинские политики требуют от американских и британских властей выполнить свои обязательства по защите территориальной целостности Украины в соответствии с этим документом, однако ни Россия, ни США его юридическую силу не признают
Но теперь о главном — о том, что в Киеве принято считать обязательствами и гарантиями. После преамбулы в каждом из меморандумов идут 6 пунктов, которые сформулированы одинаково для всех трёх стран.
В первом три ядерные державы «подтверждают Украине своё обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины». Ясно, что это чистая декларация, ибо не предполагается никаких действий в случае, если суверенитет Киева будет нарушен.
Во втором пункте три страны «подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности или политической независимости Украины и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций».
То есть Россия, США и Великобритания обязуются применять против Украины оружие лишь на основании устава ООН.
В пункте 3 Москва, Вашингтон и Лондон «подтверждают Украине своё обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода».
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа 2022, 09:15
Дипломат отверг обвинения в адрес РФ в нарушении Будапештского меморандумаОбвинения в адрес России в нарушении Будапештского меморандума несостоятельны – его "правовой фундамент" был подорван задолго до 2014 года. Об этом 10 августа заявил на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия замглавы российской делегации Андрей Белоусов, передает РИА Новости
К этому пункту, кстати, апеллировал Киев во время кризисов с транзитом газа в 2005 и 2009 годах. Но еще раньше, в феврале 2004-го, сходная ситуация возникала с этим транзитом по белорусской территории, и тогда к нему апеллировал Минск, а в декабре 2012-го белорусский МИД в связи с санкциями США и Великобритании вызывал послов этих стран, напомнив им о меморандуме.
5 марта 2014-го об аналогичном нарушении Западом обязательств уже в отношении Украины говорил глава российского МИД Сергей Лавров: «Что касается Будапештского меморандума, давайте не будем забывать, что там написано, включая содержащееся обязательство не применять принудительные меры в отношении Украины как суверенного государства, которые будут затрагивать этот суверенитет. Носителями суверенитета являются президент, другие члены украинского руководства, против которых достаточно давно были введены санкции, в частности Соединенными Штатами. ЕС угрожает им рестрикциями за то, что они воспользовались своими полномочиями в отношении принятия решения о том, подписывать или нет международный договор».
Возвращаясь к тексту этого пункта, отметим, что он предполагает лишь обязательство самих трех держав не применять экономическое принуждение в отношении Украины, а не их обязательство реагировать на то, если подобное принуждение применяют другие, например ЕС или Китай.
В пункте 4 меморандума три державы «подтверждают своё обязательство добиваться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству — участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия».
Да, это уже обязательство, но исключительно на случай ядерной войны или её угрозы. А его выполнение сводится не к непосредственным действиям России, США и Великобритании, а к тому, что они подтолкнут Совбез ООН к таким действиям. Правда, все 3 страны — постоянные члены Совбеза. В общем, как может работать этот пункт меморандума, говорить трудно, поскольку после создания ООН не было ситуаций, когда какая-либо страна подвергалась опасности ядерного нападения.
14 ноября, 18:33
"Ядерный вариант Зеленского". Может ли Украина действительно создать атомную бомбуТак называется статья Макса Такера в The Times от 13 ноября, в которой, с опорой на официальные украинские источники указывается, что Украина в течение нескольких месяцев может создать "элементарную" ядерную бомбу в случае прекращение военной помощи со стороны США
В пункте 5 три страны «подтверждают в отношении Украины своё обязательство не применять ядерное оружие против любого государства — участника Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающего ядерным оружием, кроме как в случае нападения на них, их территории или зависимые территории, на их вооруженные силы или их союзников таким государством, действующим вместе с государством, обладающим ядерным оружием или связанным с ним союзным соглашением».
То есть речь идёт не об обязательствах участников меморандума защищать Украину, а об условиях, при которых могут применить против неё ядерное оружие.
Вообще-то это место документа надо прочитать внимательно. В нынешних реалиях меморандум воспрещает России применение ядерного оружия, но вступление в конфликт ещё какой-то страны НАТО делает применение ядерного оружия Россией правомерным.
И наконец пункт 6. Там говорится, что все 4 подписавших меморандум государства «будут консультироваться в случае возникновения ситуации, затрагивающей вопрос относительно этих обязательств». Это достаточно конкретный пункт, правда не обязывающий ни к каким действиям, кроме самих консультаций.
На самом деле такие консультации уже имели место — 5 марта 2014 года в Париже на уровне глав внешнеполитических ведомств трех государств (Сергей Лавров от встречи отказался). В совместном заявлении нужно выделить три момента.
17 августа, 18:23
Грязная бомба Зеленского: не паниковать, но относиться серьезноВ интернете появились тревожные сообщения о том, что украинские военные формирования готовятся взорвать на территории Курской области так называемую грязную бомбу – крайне опасное оружие массового поражения.
Первый — характеристика самого документа. Стороны подтвердили, что никаких обязательств защищать Украину у Вашингтона с Лондоном нет. И это при том, что в меморандуме осуждается Россия, которая «избрала путь односторонних и военных действий».
Второй момент — оценка текущей ситуации: «Великобритания и США будут продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, и мы одобряем новое Правительство Украины за воздержание от шагов, которые могли бы привести к эскалации ситуации».
Москве также прозрачно намекнули на санкции, но Киев похвалили за отказ от сопротивления в Крыму.
Третий момент заявления: «США, Великобритания и Украина согласились, что прямые переговоры между Украиной и Россией при содействии, в случае необходимости, членов международного сообщества, являются решающими для урегулирования текущей ситуации. Они также согласились, что международные наблюдатели должны быть немедленно направлены в Украину, в частности в восточную Украину и Крым».
Т. о. Украина имеет опыт практического использования Будапештского меморандума. Результат оказался закономерным.
- РИА Новости, 1920, 04.08.2023
4 августа 2023, 12:48
Обещания и немного денег. Какие гарантии безопасности США на самом деле дают УкраинеВ четверг, 3 августа, сайт украинского президента сообщил, что Украина начала переговоры о гарантиях безопасности с Соединенными Штатами
То, что никаких обязательств защищать Украину меморандум не предполагает, подчеркнул в мае того же года американский посол в Киеве Джеффри Пайетт: «Будапештский меморандум не был договором о предоставлении гарантий безопасности».
В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский предложил украинцам на местных выборах 25 октября ответить на «5 важных вопросов». Среди прочих оказался такой: «Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определённых Будапештским меморандумом?»
Объективно вопрос бессмысленный: практическое использование гарантий никак не связано с украинским общественным мнением, а тех гарантий, каковых хотел бы Киев, в меморандуме попросту нет.
Референдум как таковой не состоялся — его проведением не занималась ЦИК, а результаты опроса, проводившегося у избирательных участков, даже не были опубликованы.
Однако дело было сделано: Зеленский поставил под вопрос безъядерный статус Украины, а в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля 2022 года окончательно зафиксировал своё намерение от него отказаться. Однако, насколько можно понять, решение о проведении СВО принималось с учётом несостоявшегося референдума.
 
ИсторияЭксклюзивУкраинаБудапештский меморандумВладимир Зеленскийбезопасностьопросистория УкраиныСВОЯдерное оружие
 
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