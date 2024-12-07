https://ukraina.ru/20241207/1059486730.html

Хоть тушкой, хоть чучелом. Итоги 7 декабря на Украине

Хоть тушкой, хоть чучелом. Итоги 7 декабря на Украине - 07.12.2024 Украина.ру

Хоть тушкой, хоть чучелом. Итоги 7 декабря на Украине

Владимир Зеленский прибыл в Париж, где попытается любой ценой встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом

2024-12-07T18:21

2024-12-07T18:21

2024-12-07T18:24

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О прибытии Владимира Зеленского сообщило украинское государственное информационное агентство "Укринформ"."Владимир Зеленский прибыл в Париж, где проведёт ряд встреч с несколькими главами государств. В том числе назначена его встреча в Елисейском дворце с президентом Франции Эммануэлем Макроном", - указывалось в публикации агентства.Там же подчёркивалось, что сегодня в Париж прибыл и избранный президент США Дональд Трамп.Ранее пресс-служба президента Франции сообщила, что Макрон примет Зеленского и Трампа в Елисейском дворце. Сначала — в 18:00 по Москве — Макрон встретится с Трампом, затем — в 19:00 — с Зеленским, после чего направится на открытие собора Парижской Богоматери.В пресс-службе не уточнили, запланирована ли встреча Трампа и Зеленского в двухстороннем или в трёхстороннем — с Макроном — формате.Украинские СМИ сообщили, что, скорее всего, встреча Трампа с Зеленским всё же состоится."Наш источник сообщает, что Зеленский через Макрона просил организовать встречу с Трампом в Париже. Cкорее всего у Зе будет короткая аудиенция с Трампом. Если так выйдет, что Трамп проигнорирует Зеленского, значит это четкий сигнал, что будут "сливать зелёного".Для Зеленского - это будет означать потерю авторитета внутри Украины. Думаем Зе будет пытаться поймать Трампа хоть на минутку, чтобы сделать фото и разогнать инфу, что провел мегакрутые обсуждения с Дональдом", - писал 7 декабря популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".О том, что будет встреча Трампа и Зеленского также сообщил медиаэксперт Анатолий Шарий."Будет встреча Зеленского с Трампом. Ему (Зеленскому - Ред.), в принципе, всё рассказали. Мир, переговоры, выборы, без НАТО. Он будет задницу лизать, чтобы простили и пустили в следующий цикл. Не пустят. Трамп приехал поддержать Макрона - друзья Ротшильды попросили. Макрону совсем плохо, но он доигрывает в Украину. Отвлекает от своей внутренней повестки и кормит глобальный ВПК - покровителей своих, друзей Трампа. Зеленский уже вчерашняя новость, никому не интересный", - написал он в своём телеграм-канале 7 декабря.До этого Трамп официально подтвердил участие в церемонии открытия собора Парижской Богоматери. На открытие пригласили около полусотни первых лиц различных государств.На церемонии открытия выступит Макрон. Как сообщали французские СМИ, Макрон, который гордится тем, что обещание восстановить повреждённый пожаром собор за пять лет было выполнено, намерен сделать это своей "минутой славы".Однако изначально запланированное внутри собора выступление было перенесено на паперть после резкой критики общественности, обвинившей президента в нарушении закона о разделении церкви и власти. При этом Макрон также планирует посетить мессу в соборе 8 декабря.На церемонии 7 декабря состоится освящение нового алтаря, оно будет сопровождаться игрой органа. Торжественные мессы будут проходить в течение восьми дней, чтобы позволить всем желающим на них поприсутствовать.Тем временем в западных и украинских СМИ распространяется информация о том, что режим Зеленского может ожидать скорый крах. Так, 5 декабря испанская газета El Mundo сообщила о том, что Зеленскому готовят "золотую ссылку" в Великобритании.По информации издания, в дипломатических кругах уже две недели циркулирует различная информация о том, что будет дальше, когда наступит возможное прекращение огня. В основном, все склоняется к одному варианту."Запад готовит "золотое изгнание" в Лондоне для Владимира Зеленского, а Украина в это время проведёт ожидаемые с 2023 года президентские выборы, которые пришлось отложить", — отмечалось в публикации.При этом, отмечало издание, возможное прекращение огня на Украине, вероятно, будет сопровождаться "быстрым" вступлением в ЕС, экономической помощью для восстановления и развертыванием европейских миротворческих сил в стране.Эту публикацию прокомментировали на Украине."А вообще, вы оценили, как легко можно "перевернуть" самого потужного лидера современности и превратить его в готовящуюся к побегу крысу? Одна статейка в испанской газете, и весь геройский флёр - как ветром сдуло. И все обсуждают, сбежит сам или с Вермишелье - понимает народ, что кого-то на растерзание толпе обязательно бросят. Но я думаю это будут депутаты, которых запрут в Раде и заставят голосовать за капитуляцию. Сделать это, к слову, легче лёгкого - напомню, как в начале войны говорящая свинья с лидерами фракций решили, что "в целях безопасности не будет вестись поимённый учет голосов". Тогда в зале вообще людей не было, а все законы шли через систему в 260+ голосов!" - отметил находящийся в СИЗО народный депутат Александр Дубинский.По его словам, отдельно за подтасовку голосований в украинском парламенте ответит глава аппарата Верховной Рады."Кстати, за это отдельно сядет глава аппарата ВР Штучный - дело будет очень простое. Опрос депутатов, кто были и кто голосовал, трафик телефонов, подсчёт - в тюрьму. Подделка результатов голосований. Ты готовься, Славик. Готовься. Мы за тобой придём", - указал Дубинский.Уже вечером 7 декабря стали появляться новости о встречах Зеленского в Париже. Так, о встрече с Зеленским рассказал канцлер Австрии Карл Нехаммер."Мы говорили об активизации наших совместных усилий для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира. Как столица нейтральной страны, Вена всегда готова принимать будущие мирные переговоры", - заявил он.По словам Нехаммера, переговоры с Зеленским были "интересными и глубокими".Примечательно, что всего месяц назад на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште Зеленский заявлял, что Украина не нуждается в помощи союзников в организации переговоров с Россией. Тогда же он подчеркнул, что Киев намерен сам решить, когда начнутся эти переговоры.О ходе боевых действий — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Киев ждёт новых ракетных ударов, ВС РФ уверенно продвигаются вперёд".

https://ukraina.ru/20241207/1059484205.html

https://ukraina.ru/20241207/1059481282.html

https://ukraina.ru/20241206/1059477160.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир зеленский, эммануэль макрон, сша, париж, украина, нато, впк, ес