Косачев назвал ЕС "союзом войны" на фоне беспорядков в Грузии - 02.12.2024 Украина.ру
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Косачев назвал ЕС "союзом войны" на фоне беспорядков в Грузии
Косачев назвал ЕС "союзом войны" на фоне беспорядков в Грузии - 02.12.2024 Украина.ру
Косачев назвал ЕС "союзом войны" на фоне беспорядков в Грузии
Внешнеполитическая служба Евросоюза стала подстрекателем беспорядков в Грузии. Об этом заявил в своем телеграм-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев
2024-12-02T10:15
2024-12-02T10:30
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"Первые "коктейли Молотова" были брошены демонстрантами в грузинских полицейских сразу после того, как новая глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас публично назвала протесты толпы законными, а ответные действия властей - незаконными. Усматриваю прямую связь. Внешнеполитическая служба ЕС – подстрекатели", - написал сенатор.По его словам, Евросоюз из экономического объединения мира времен "союза угля и стали" между до того непримиримыми противниками Германией и Францией "окончательно превратился в агрессивный политический блок с военными наклонностями".В конце прошлой недели в Грузии началась очередная серия акций протеста оппозиции, это произошло после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от коктейля Молотова. Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы и периодически - слезоточивый газ.Подробнее о протестах - в материале Татьяны Стоянович Дестабилизация ситуации по киевской методичке. Из-за чего протестует оппозиция в Грузии на сайте Украина.ру.
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новости, грузия, германия, франция, константин косачев, ес, протесты
Новости, Грузия, Германия, Франция, Константин Косачев, ЕС, протесты

Косачев назвал ЕС "союзом войны" на фоне беспорядков в Грузии

10:15 02.12.2024 (обновлено: 10:30 02.12.2024)
 
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Заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине
© Пресс-служба Госдумы РФ
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Внешнеполитическая служба Евросоюза стала подстрекателем беспорядков в Грузии. Об этом заявил в своем телеграм-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев
"Первые "коктейли Молотова" были брошены демонстрантами в грузинских полицейских сразу после того, как новая глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас публично назвала протесты толпы законными, а ответные действия властей - незаконными. Усматриваю прямую связь. Внешнеполитическая служба ЕС – подстрекатели", - написал сенатор.
По его словам, Евросоюз из экономического объединения мира времен "союза угля и стали" между до того непримиримыми противниками Германией и Францией "окончательно превратился в агрессивный политический блок с военными наклонностями".
"Нынешний Евросоюз - главный фактор разделения Европы и провоцирования конфликтов. Союз войны", - подчеркнул Косачев.
В конце прошлой недели в Грузии началась очередная серия акций протеста оппозиции, это произошло после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от коктейля Молотова. Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы и периодически - слезоточивый газ.
Подробнее о протестах - в материале Татьяны Стоянович Дестабилизация ситуации по киевской методичке. Из-за чего протестует оппозиция в Грузии на сайте Украина.ру.
 
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