https://ukraina.ru/20241108/1058760987.html

"Твой пост уже читают в США!" и письма Трампу. Итоги 8 ноября на Украине

"Твой пост уже читают в США!" и письма Трампу. Итоги 8 ноября на Украине - 08.11.2024 Украина.ру

"Твой пост уже читают в США!" и письма Трампу. Итоги 8 ноября на Украине

Украинские политики призвали Владимира Зеленского простить политических оппонентов. Некоторые нардепы написали письма победившему на выборах президента США Дональду Трампу

2024-11-08T18:10

2024-11-08T18:10

2024-11-08T18:10

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Народный депутат Украины Евгений Шевченко призвал Владимира Зеленского начать мирные переговоры."Давай Вова, давай! Пора товарищ президент начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придется уйти. Но страна важнее личных амбиций. Я помогу если что. Снова съезжу в Минск. Все решим. Ты только начни. А не хочешь, тебя заставят уйти. И заставят тебя те, кто вчера тебе аплодировал в странах западного мира", - написал Шевченко в своём телеграм-канале.К записи он приложил видео с брифинга с представителем Госдепа США Мэтью Миллером, на котором тот заявил, что Соединённые Штаты поддержат Зеленского, если тот решит начать мирные переговоры."Если <...> Зеленский решит вступить в переговоры, разумеется, мы это поддержим", — сказал он.По словам Миллера, США не намерены навязывать Зеленскому какие-либо сроки вступления в мирный диалог с Россией. По его словам, решение принимать Киеву, а не США.Следом Шевченко также призвал отменить преследование политических оппонентов на Украине."Нужно заканчивать с политическими преследованиями народных депутатов Украины. Скоро внесу соответствующий законопроект. Александр Дубинский, Артём Дмитрук, Нестор Шуфрич, - все должны вернуться в зал парламента. Как и должны быть прекращены уголовные преследования в отношении общественных деятелей: Геннадия Балашова, Дениса Елисеевича, Руслана Коцабы и даже Алексея Арестовича* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.), и других… Все они, и многие другие, должны вернуться на Украину, имея возможность свободно и спокойно продолжать вести свою просветительскую работу. И оставить в покое всех простых граждан Украины, которых преследовали только за их убеждения", - отметил Шевченко.Он также сообщил, что написал письмо победившему на выборах президента США Дональду Трампу и предложенному им на пост вице-президента Джеймсу Вэнсу."Написал письмо Дональду Трампу и Джей Де Венсу о содействии в прекращении дальнейшего авторитаризма, диктатуры и беззакония, а также возвращении демократии и свободы слова в политическую жизнь Украины", - отметил Шевченко.Его поддержал нардеп Артём Дмитрук."Евгений Шевченко сделал очень важное заявление! Я считаю, что это первый реальный и очень жесткий шаг в борьбе с зеленым террором внутри страны! В список людей, которые пострадали от политического преследования, однозначно нужно внести Анатолия Шария! И, конечно, тысяч других граждан, которые стали жертвами режима Зеленского! Все должны иметь возможность вернуться на Украину, вести свою политическую и общественную деятельность в полном объеме и без всяких ущемлений!", - подчеркнул Дмитрук.Он призвал своих подписчиков репостнуть эту публикацию."Мы должны начинать мобилизовать всех несогласных с режимом, чтобы этот ад в Украине поскорее закончился!" - подытожил он.Впрочем, на публикацию Шевченко обратили внимание и власти Украины."Некоторые народные депутаты, похоже, запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны. Если в их головах национальные интересы равны поражению Украины, то они делают большую ошибку в интересах РФ. План победы Украины, Формула мира — это путь к справедливости", - заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, которого считают "серым кардиналом" украинской политики.Ермаку ответил Шевченко."Андрей, не стоит дальше устранять и травить народных депутатов Украины. Это не пойдет на пользу Украине. Твой пост уже читают в США. А чем моя позиция отличается от риторики Дональда Трампа? Или он по-вашему тоже действует в интересах РФ?" - отметил он.Не смолчал и Дмитрук, который также обратил внимание на начавшуюся травлю Шевченко в телеграм-каналах, которые связывают с Офисом президента."Только на Украине глава администрации может угрожать действующему члену парламента за то, что он сделал заявление в интересах всего народа Украины. А уход Зеленского – это лучший подарок для миллионов украинцев и всей страны. Потому что прекратятся смерти, мы, наконец, перестанем терять наши территории! Шевченко написал лишь то, что думают, но боятся сказать миллионы украинцев", - отметил Дмитрук.Он отметил, что в тех же США невозможно, чтобы государственного деятеля преследовали за его взгляды."Представляете, чтобы какого-нибудь сенатора или конгрессмена преследовали только за то, что он где-то что-то сказал в адрес Байдена? Я – нет. И не только в США, но и в любом другом государстве мира это недопустимо. Разве что в Украине! Ермаку место в тюрьме с каторжным трудом! И чтобы рядом не было доступа до мужского пола, который он так любит", - подчеркнул Дмитрук.В видеообращении Дмитрук заявил, что ранее сам получал угрозы от правящего режима на Украине."Хочу напомнить, что подобные угрозы получал я. После этого спецслужбы получили команду, "добро" на мою ликвидацию или же, в случае, если не будет ликвидации, помещение меня в СИЗО с дальнейшими соответствующими действиями. Эта репрессивная машина, этот зелёный террор Зеленского выпускает своё последнее жало, а Евгению Шевченко я советую держаться и быть очень аккуратным на данном этапе своей политической деятельности", - подчеркнул Дмитрук.Обозреватель издания Украина.ру Павел Волков в своём телеграм-канале напомнил, что Шевченко в своё время действовал по заданию начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.)."Ветер перемен. Ого-го, два нардепа от партии Зеленского (один из них недавно вдруг стал оппозиционным из-за симпатий к УПЦ, а второй — агент ГУР, который по просьбе Буданова* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) вёл переговоры с Лукашенко) заявили, что надо прекратить политические преследования тысяч граждан, которые стали жертвами режима Зеленского. Агент ГУР даже написал письмо Дональду Трампу и Джей Ди Вэнсу "о содействии в прекращении дальнейшего авторитаризма, диктатуры и беззакония, а также возвращении демократии и свободы слова в политическую жизнь Украины". Дует ветер перемен, поэтому самые хитрые (а они ж не сами по себе, за ними стоят определенные бизнесовые и спецслужбистские структуры) переобуваются. Конечно, не верю ни единому их слову — ещё вчера эти граждане о жертвах режима Зеленского не особо переживали. Но все же, как задул ветер перемен", - отметил Волков.Он — бывший политзаключённый на Украине — предложил отправить в США данные о настоящих политических заключённых, находящихся в украинских тюрьмах."Как думаете, может отправить Трампу, Вэнсу и Маску материалы о тысячах политзэков на Украине? А то вдруг они подумают, что там одних Арестовичей* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) преследуют?" - указал Волков.Следом он рассказал об инженере радиотелестанции из Великого Бурлука, что под Купянском, Сергее Наволокове, который получил 11 лет тюремного заключения на Украине за то, что подключил в регионе российские телеканале и рассказал в эфире одного из телеканалов о российской гуманитарной помощи.О вероятности отмены антироссийских санкций — в статье Ивана Лизана "Желаемое против действительного: почему Трамп не отменит санкции против России".

https://ukraina.ru/20241108/1058739653.html

https://ukraina.ru/20241108/1058724795.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, сша, россия, евгений шевченко, дональд трамп, владимир зеленский, офис президента, сизо, украина.ру