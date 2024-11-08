https://ukraina.ru/20241108/1058743700.html

Желаемое против действительного: почему Трамп не отменит санкции против России

Желаемое против действительного: почему Трамп не отменит санкции против России - 08.11.2024 Украина.ру

Желаемое против действительного: почему Трамп не отменит санкции против России

В пятницу, 8 ноября, в медиапространстве всплыла новость о том, что Минфин США исключил из санкций, наложенных на российские банки, и предоставил им возможность проводить операции с валютой. Хотя на самом деле все произошло ранее, но появление сообщения после выборов президентом США Трампа могло восприниматься неоднозначно - в РФ и на Украине

2024-11-08T15:26

2024-11-08T15:26

2024-11-08T16:34

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минфин

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На самом деле Минфин США исключил из санкций "Проминвестбанк" — дочернюю структуру российской госкорпорации ВЭБ.РФ — еще 30 октября. Просто после выборов эта новость как бы обрела совершенно иное звучание. Но именно "как бы". В данном случае "после" не значит "вследствие".Заодно была выдана генеральная лицензия № 8К Центробанку, Национальному клиринговому центру, а также целому букету банков, включая "Открытие", ВТБ, "Сбербанк", "Совкомбанк", "Альфа-Банк", "Росбанк", банк "Зенит", "Банк Санкт-Петербург" на совершение сделок по приобретению российских энергоносителей на срок до 30 апреля 2025 года.Как правило, новость в информационном пространстве долго не живёт и крайне редко обретает вторую жизнь. Но в данном случае всё вышло иначе.С избранием Дональда Трампа президентом США новость обрела вторую жизнь, что и немудрено: третий день подряд политические издания размышляют над тем, каким будет президентство Трампа. За этими размышлениями особенно активно следят украинские журналисты, а за ними присматривают российские, соскучившиеся по переменам. Но во всём этом важно не начать выдавать желаемое за действительное.Санкции как дышлоСША как страна с развитым санкционным инструментарием и необычайным опытом его применения давно изобрели для себя механизм, делающий соблюдение их же санкций необязательным. Имя этому механизму — генеральная лицензия, выдаваемая Минфином США. Она позволяет на время — в нашем случае до конца апреля 2025 года — официально нарушать свои же санкции, руководствуясь исключительными обстоятельствами.Если евробюрократы делают вид, что не понимают, откуда в Турции берётся нефть и почему она после смешивания теряет связь с Россией, то США просто выдают генеральную лицензию. Её использование позволяет бюрократии контролировать сделки на рынке, а бизнесу – не опасаться привлечения к ответственности. Заодно Минфин США чётко понимает, кто и по каким причинам заинтересован в торговле с подсанкционными странами.В 2019 году Вашингтон ввел первые санкции против китайской корпорации Huawei, запретив ей использовать мобильные сервисы корпорации Google на своих смартфонах. Впоследствии США запретили Huawei выпускать полупроводники на мощностях тайваньской корпорации TSMC, где производились процессоры Kirin. Но так как Huawei к тому моменту занимала значимую долю на мировом рынке смартфонов (на пике даже опережала тогдашнего лидера в лице Samsung), а у компании Qualcomm — американского разработчика процессоров — дела шли не очень, то Минфин США выдал генеральную лицензию, смягчив действие санкций.Вашингтон разрешил Huawei закупать процессоры Snapdragon, но без распаянного на чипе модема для работы в сетях 5G. Лицензия действовала несколько лет — за это время доля Huawei на мировом рынке смартфонов медленно падала, корпорация опустошала свои склады комплектующих, а инженеры Qualcomm пытались сократить своё отставание от конкурентов-чипмейкеров.Эта длинная история хорошо иллюстрирует прагматизм американской бюрократии — она лавирует между политической целесообразностью и потребностями бизнеса, особенно крупных корпораций, которые могут финансировать как демократов, так и республиканцев в зависимости от того, насколько их интересы совпадают с интересами корпоратократии. Яркий пример — глава Amazon Джефф Безос, который пятью годами ранее выступил против Трампа, а теперь, наоборот, отказался поддерживать Харрис, заняв нейтральную позицию. Всё дело в ужесточении регулирования деятельности IT-компаний, которое активно практиковали демократы.Таким образом, США просто что-то понадобилось от России. Что именно, мы узнаем позже, когда Федеральная таможенная служба опубликует часть данных по внешней торговле. Возможно, пришло время закупить очередную партию обогащённого урана, который Вашингтон запретил себе покупать у Москвы, но сразу же сделал исключение на годы вперёд. А может, понадобилась тяжёлая российская нефть для её последующего смешивания со своей лёгкой и переработкой на мощностях американских НПЗ.В этой истории важно понимать, что выдача генеральной лицензии не тождественна отмене санкционного режима или коренному перелому в санкционной политике. Это просто временная мера. А исключение из санкционного списка "Проминвестбанка" и вовсе с Россией никак не связано — ВЭБ.РФ утратил контроль над своей "дочкой", и она теперь управляется киевской властью.Не время для чудесЗавершая тему с генеральными лицензиями, стоит вернуться к проблематике поиска секретных знаков и тайных смыслов в политике.Во-первых, Трампа лишь избрали, но президентом он пока не стал — до инаугурации ещё далеко. Президентом пока является Джо Байден, и он может устроить своему сменщику массу неприятных сюрпризов.Во-вторых, Трамп ещё не сформировал своё правительство, поэтому статьи в американских СМИ о планах Трампа являются либо инсинуациями, либо публикацией позиций разных членов его команды, претендующих на занятие управленческих должностей. Среди них есть разные люди с разными подходами.В-третьих, Трамп — эксцентричный бизнесмен в политике, а его представления о роли США в мире далеки от реальности. Чего только стоит желание вновь изолировать Иран и отрезать его от доходов от продажи нефти. США перестали быть сверхдержавой, но ведут себя так, будто всё ещё являются ею. Это находило отражение в предвыборной агитации Трампа, раздававшего громкие обещания по поводу и без.И, что не менее важно, в Вашингтоне пока не просматривается желания брать в расчёт российские интересы. Западная пресса в последние месяцы фантазировала о заморозке конфликта на Украине по текущей линии фронта, не учитывая тот факт, что России это не выгодно и не интересно. Мало того, у России есть ресурсы для корректировки линии фронта. Да и СВО начиналась с ультиматума в адрес НАТО и требования отойти на границы 1997 года. То есть речь шла об откате европейской архитектуры безопасности до "заводских" настроек.Таким образом, даже с учётом того, что чудеса в политике происходят крайне редко, вероятность их появления в американо-российских отношениях ничтожно мала. И выдача рядовой генеральной лицензии явно не тянет на чудо.Ещё о возможном влиянии смены власти в США на российско-украинский конфликт: Трамп настал. Состояние на Банковой и Грушевского близко к нервному срыву.

https://ukraina.ru/20241108/1058739653.html

https://ukraina.ru/20241107/1058720137.html

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, дональд трамп, сша, россия, камала харрис, джо байден, qualcomm, втб, минфин