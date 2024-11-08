https://ukraina.ru/20241108/1058724795.html

Новое мировое устройство, границы Украины и "Стамбул". Главное на Украине на утро 8 ноября

Новое мировое устройство, границы Украины и "Стамбул". Главное на Украине на утро 8 ноября - 08.11.2024 Украина.ру

Новое мировое устройство, границы Украины и "Стамбул". Главное на Украине на утро 8 ноября

Президент России Владимир Путин рассказал о новом мировом устройстве и об основе для мирных переговоров с Украиной и о том, в каких границах это государство признает Россия

2024-11-08T08:15

2024-11-08T08:15

2024-11-08T08:47

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Выступая на заседании клуба "Валдай", президент России Владимир Путин свою речь начал с рассказа о складывающемся новом мироустройстве."На наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, не похожее на то, что мы знаем из прошлого, например, Вестфальскую или Ялтинскую систему. Поднимаются новые державы. Народы чётче и яснее осознают свои интересы, свою самоценность, самобытность и идентичность. Все тверже настаивают на достижении цели развития и справедливости", – заявил он.По его словам, нынешняя эпоха — время кардинальных, революционных перемен."Нам выпало жить в эпоху кардинальных, революционных перемен. Не только осмыслять, но и быть непосредственными участниками сложнейших процессов первой четверти XXI века", - подчеркнул президент России.При этом, по словам Путина, следующие двадцатилетие будет более сложным, чем предыдущее."Наступает в некотором смысле момент истины. Прежнее устройство мира безвозвратно уходит, можно сказать, уже ушло, а за формирование нового разворачивается серьёзная, непримиримая борьба. Непримиримая прежде всего по той причине, что это даже не схватка за власть или за геополитическое влияние. Это столкновение самих принципов, на которых будут строиться отношения стран и народов на следующем историческом этапе. От его исхода зависит, сможем ли мы все вместе, совместными усилиями построить мироздание, которое позволит развиваться всем, решать возникающие противоречия на основе взаимного уважения культур и цивилизаций, без принуждения и применения силы. Наконец, сможет ли человеческое общество остаться обществом с его этическими гуманистическими началами, а человек – остаться человеком", - подчеркнул Путин.Также в своей речи президент России рассказал об отношении Запада к РФ и о том, как использовали Украину против России."Наши оппоненты находят всё новые способы и инструменты, пытаясь от нас избавиться. Теперь в качестве такого инструмента используют Украину, украинцев, которых попросту цинично натаскивают на русских, превращая их, по сути, в пушечное мясо. И всё это под аккомпанемент разговора о европейском выборе. Ничего себе выбор! Нам точно такого не нужно. Мы защитим себя, наших людей – пусть ни у кого не будет на этот счёт никаких иллюзий", - подчеркнул Путин.Предсказуемо возник вопрос о том, в каких границах Россия признает Украину. В ответ на него Путин напомнил, что РФ всегда признавала границы Украины в рамках существовавших договорённостей."Вы знаете, мы всегда признавали границы Украины в рамках наших договоренностей после распада Советского Союза. Но обращаю ваше внимание на то, что в Декларации о независимости Украины написано – и Россия это поддержала, – что Украина является нейтральным государством. И на этой базе мы признавали и границы. Но позднее, как известно, украинское руководство внесло изменения в Основной закон и объявило о своем желании вступить в Организацию Североатлантического договора, а мы так не договаривались. Это во-первых. А во-вторых, мы никогда и нигде не поддерживаем никаких государственных переворотов, не поддерживаем его и на Украине. Мы понимаем и поддерживаем людей, которые с этим госпереворотом не согласились, и признаем их право защищать свои интересы", - указал Путин.Он отметил, что у него неоднократно была дискуссия с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем по этому поводу."Здесь секрета нет. Я думаю, что он на меня тоже сердиться не будет. Он поддерживает тех, которые говорят о том, что мы нарушили нормы и принципы международного права, устава ООН, что мы начали боевые действия на Украине. Я уже говорил, но воспользуюсь, пожалуйста, и вашим вопросом, повторю еще раз логику наших действий. Смотрите, если в соответствии со статьей первой, по-моему, устава ООН каждый народ имеет право на самоопределение, то и люди, которые проживают в Крыму, и люди, которые проживают на Юго-Востоке Украины, не согласившиеся с госпереворотом, а это незаконный антиконституционный акт, имеют право на самоопределение. Так? Так", - отметил Путин.Он указал, что Международный суд ООН в отношении Косово принял решение, анализируя ситуацию вокруг Косово, "что какая-то территория, объявляя о своей самостоятельности, не должна, не обязана спрашивать мнение и разрешение центральных властей страны, в которую эта территория на данный момент входит, на момент принятия решения"."Значит, и вот эти территории, включая Новороссию и Донбасс, имели право принять решение о своем суверенитете. Так? Ну конечно, так. Это полностью соответствует сегодняшнему международному праву и уставу ООН. Если это так, то мы имели право заключить с этими новыми государствами соответствующие межгосударственные соглашения. Так? Ну конечно, так. Мы это сделали? Сделали. В эти договоры включаются положения о взаимопомощи. Мы их ратифицировали и взяли на себя определенные обязательства. А затем эти вновь образованные государства обратились к нам с призывом о помощи в рамках этих договоров. Мы имели возможности и обязаны были это сделать. Что мы и сделали, пытаясь прекратить боевые действия, начатые киевским режимом в 2014 году. Мы не начинали никакой интервенции, агрессии, а мы пытаемся прекратить её", - отметил Путин.По словам президента России, Гуттериш выслушал его, покивал молча и сказал: "Ну да, хорошо. Но все равно ты напал"."Граница Украины должна проходить в соответствии с суверенными решениями людей, которые проживают на определенных территориях и которые мы называем своими историческими территориями. Всё зависит от динамики происходящих событий", - подчеркнул Путин.Он также остановился и на основе для мирных переговоров с Украиной."Мы готовы и к мирным переговорам, но только не на базе каких-то "хотелок", название которых меняется от месяца к месяцу, а на базе реалий, которые складываются, и на основе договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле, – на базе, исходя из реалий сегодняшнего дня. Но только речь должна идти не о перемирии на полчаса или на полгода для того, чтобы снарядов им подкатили, а для того, чтобы создать благоприятные условия для восстановления отношений и сотрудничества будущего в интересах двух народов, которые, безусловно, являются братскими, как бы это ни осложнялось риторикой, сегодняшними трагическими событиями во взаимоотношениях между Россией и Украиной", - подчеркнул Путин.Слова президента России об Украине уже прокомментировали эксперты."Вот и начались переговоры де-факто. Да, эта пока ещё фаза публичного обмена позициями, и до финала в каком-нибудь древнем замке или элитном отеле ещё будут неоднократные переговоры в полной тишине. Но по крайней мере, прозвучали более конкретные условия для окончания боевых действий на Украине. ВВП изложил свои базовые условия, причём как юрист, подвёл под них правовые рельсы, которые будет сложно опровергнуть, ибо решение по Косово продавили сами американцы. Тем временем члены команды Трампа озвучили свои первоначальные предложения для переговоров. Кто не совсем разобрался, какие фактически условия выдвинул Путин, расшифрую - Новороссия однозначно в составе России, по очереди в ходе референдумов оставшиеся регионы (Харьков - Одесса). Другие регионы по ситуации. Затем переучреждение государственности в западных областях, с нейтральным статусом и, соответственно, без серьезной армии и промышленности, экономически привязанной к России. Хотя тезис про денацификацию не звучал, но, скорее всего, это будет по умолчанию, уголовное преследование тех, кто принимал участие в разжигании гражданской войны", - отметил инженер и ракетостроитель Алексей Васильев.Он отдельно указал на то, что Европа в вопросе границ Украины не упоминалась."Приглашения соседей к разделу не прозвучало, но в ходе плебисцита, очень вероятно появление этого нюанса. И это будет ещё одним фактором на переговорах. Учитывая значение Орбана для команды Трампа в Европе, можно ожидать, что он и будет выступать на переговорах от лица Европы. Теперь будет поиск компромисса по границе, между западными границами и нынешней ЛБС. Скорее всего, граница пройдет по Збручу, где исторические территории России заканчиваются, Галиция вернётся к прежним хозяевам, в Венгрию", - указал Васильев.По его словам, "боевые действия на фронте будут продолжаться, ибо принятые решения будут приниматься только на основе ситуации на земле", т. к. президент США Дональд Трамп слишком хорошо умеет торговаться, "чтобы отдать что-то просто так".Депутат Мосгордумы, журналист Андрей Медведев отметил, что заявленное Путиным - "это фактически условия переговоров"."Точнее так: переговорная позиция России по условиям капитуляции Киева, а шире марионеточного укрорежима и его владельцев. В переводе с дипломатического это слова означают, что чем позже начнутся переговоры о капитуляции, тем западнее будет проходить граница России. Исторические территории, о которых говорил Верховный главнокомандующий это ведь не только Одесса или Николаев. Галиция и Волынь тоже русская земля. Даниил Галицкий был братом Александра Невского. По сути, переговорная позиция на сегодня выглядит так. Россия не откажется никогда от четырех областей Новороссии, которые согласно Конституции являются теперь частью России. Включая собственно Херсон и Александровск (ныне по недоразумению именуемый Запорожье), и всю Донецкую область и Луганскую области. И, коли Украина хочет сохраниться хоть в какой-то форме, то её хозяевам стоит понимать, что граница России может быть проведена только по западным границам этих новороссийских областей, а не по нынешней линии фронта", - отметил он. Кроме того, должна состояться демилитаризация, денацификация, а русский язык должен получить государственный статус."Но это, по состоянию на сейчас. А как уж фактически сложится, и какие исторические области ещё войдут в состав России, будет зависеть, как сказано, от динамики происходящих событий. Вот позиция Верховного главнокомандующего. Услышат ли её хозяева Украины и сделают ли выводы? Поди их разбери. Может у них в планах окончательно убить Украину об русскую армию. Но измотать этим Россию. Однако, характерно, что Путин обозначил позиции России до того, как Трамп или кто-то из его команды официально озвучил американские "мирные планы", про которые столько было сказано. Собственно, теперь смысл их оглашать пропадает. Потому что, судя по публикациям, если у Вашингтона и есть план, то это вариант с заморозкой ситуации по фактической линии фронта. А это, как становится ясно теперь, Россия обсуждать не намерена", - подчеркнул Медведев.Полностью о содержании речи Владимира Путина на форуме "Валдай" - в статье Павла Котова "Защита России, крах гегемонии, звонок Трампу: Путин выступил на форуме "Валдай".

https://ukraina.ru/20241107/1058713358.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир путин, дональд трамп, оон, валдай, россия, украина, косово