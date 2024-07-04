Житель Самарской области получил 13 лет колонии за госизмену
Самарский областной суд приговорил жителя региона к 13 годам колонии за госизмену. Об этом сообщили журналистам РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ
"Приговором Самарского областного суда фигурант признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и приговорен к лишению свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год, а также штрафу в размере 250 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В период весны-лета 2023 года житель Кинельского района Самарской области выполнял задание СБУ, отмечает следствие. Находясь на железнодорожных станциях "Кинель" и "Безымянка" он проводил разведку на местности, определял наличие эшелонов с российской военной техникой и фотографировал местность.
После чего мужчина по мессенджеру отправлял куратору фото с комментариями о месте съемки и количестве военной техники.
Суд вынес приговор, согласно статье 275 УК РФ ("Государственная измена").
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