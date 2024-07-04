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Житель Самарской области получил 13 лет колонии за госизмену

Житель Самарской области получил 13 лет колонии за госизмену - 04.07.2024 Украина.ру

Житель Самарской области получил 13 лет колонии за госизмену

Самарский областной суд приговорил жителя региона к 13 годам колонии за госизмену. Об этом сообщили журналистам РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ

2024-07-04T12:57

2024-07-04T12:57

2024-07-04T12:57

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россия

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госизмена

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"Приговором Самарского областного суда фигурант признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и приговорен к лишению свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год, а также штрафу в размере 250 тысяч рублей", - говорится в сообщении.В период весны-лета 2023 года житель Кинельского района Самарской области выполнял задание СБУ, отмечает следствие. Находясь на железнодорожных станциях "Кинель" и "Безымянка" он проводил разведку на местности, определял наличие эшелонов с российской военной техникой и фотографировал местность. После чего мужчина по мессенджеру отправлял куратору фото с комментариями о месте съемки и количестве военной техники.Суд вынес приговор, согласно статье 275 УК РФ ("Государственная измена").Подробнее в статье Крокус-2, 3..? Украинские спецслужбы вербуют террористов из числа мигрантов из Средней Азии на сайте Украина.ру.

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новости, кинельский район, россия, сбу, самара, суд, госизмена